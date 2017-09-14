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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13535135361353713538
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:10

  Прохожий написав:
  Hotab написав:pesikot
Тепер він ще і мокрий буде ходити

в принципе кацапы били точно с расчетом ограничить поставки жизненно необходимых памперсов для зрадофилов)))

Парні жарти - це таки вищій пілотаж )))
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:19

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Для мене очевидно що українці надурили, як лохів і продовжують дурити.

реально хворий і не тільки не голову, теорії змови повсюди

Фантазер? Де я писав про "змову"?
Мова йде про правду/брехню. Американці вже відкрито написали що "перемога України не передбачалась". І цьому є десятки непрямих доказів. А що вони говорили з трибун?
Хіба це не називається "надурили"?

П.С. Можливо була і змова. Поки що у мене немає фактів щоб таке стверджувати.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 10 кві, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:23

  flyman написав:Ультиматум у 2021: не чули, не знаєм.

Обговорюється 2022, 2023, 2024 і 2025 роки. Про 2021 якихось особливих суперечок немає, очевидно що Ультиматум-2021 був просто приводом для початку війни.
andrijk777
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  #<1 ... 13535135361353713538
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