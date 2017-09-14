andrijk777 написав:Для мене очевидно що українці надурили, як лохів і продовжують дурити.
реально хворий і не тільки не голову, теорії змови повсюди
Фантазер? Де я писав про "змову"? Мова йде про правду/брехню. Американці вже відкрито написали що "перемога України не передбачалась". І цьому є десятки непрямих доказів. А що вони говорили з трибун? Хіба це не називається "надурили"?
П.С. Можливо була і змова. Поки що у мене немає фактів щоб таке стверджувати.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 10 кві, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Для мене очевидно що українці надурили, як лохів і продовжують дурити.
реально хворий і не тільки не голову, теорії змови повсюди
Фантазер? Де я писав про "змову"? Мова йде про правду/брехню. Американці вже відкрито написали що "перемога України не передбачалась". І цьому є десятки непрямих доказів. А що вони говорили з трибун? Хіба це не називається "надурили"?
П.С. Можливо була і змова. Поки що у мене немає фактів щоб таке стверджувати.
Профессор Джеффри Сакс : Мы купили Украину для войны против России. ---------- потом в итоге и не купили даже получилось так как мы им ресурсы отдадим за ихнее старьё ф-16 ,м-113(перестали в 2007 году выпускать) по ценам заоблачным.Про НАДУРИЛИ согласен полностью.