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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 135351353613537135381353913540>
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:43

  detroytred написав:Лепей був спецом по отій війні в них. Зараз би розкрив тему.

Ніт, ООН змінила голову і представників, абсолютно всіх, вони більше не підвладні Китаю. Лапей за попередній ООН, поточний вже не торт для Лапей, окрім одного жирного і лисого борова...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия ударила баллистикой по Днепру: Филатов сказал, куда попали
Обновлено в 18:45: По словам Филатова, россияне ударили ракетой по складу салфеток и памперсов. Именно поэтому на месте возник такой сильный пожар:

"Никаких "офицеров НАТО" и "наемников". Я лично говорил с владельцем. Это - террор. Ничем неприкрытый террор... Они просто тупо лупят баллистикой по памперсам и детским площадкам".


Так вот почему лейтенант Шуба начал писать бессвязно ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:57

pesikot
Тепер він ще і мокрий буде ходити
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 19:58

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:1. Финляндия после 1945 была полным вассалом Союза или частичным?

За фінів там фашисти у війну втрутились, тому фіни й не стали васалами.

В 1945??? :shock:
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 10 кві, 2025 20:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:01

  Hotab написав:pesikot
Тепер він ще і мокрий буде ходити

в принципе кацапы били точно с расчетом ограничить поставки жизненно необходимых памперсов для зрадофилов)))
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В 1945???

в 41, а потім 19.09.1944 Фіни визнали поразку, що напевно і врятувало їх від москалів, які були зайняті іншими окупованими територіями, а потім Сталін здох...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:10

  Прохожий написав:
  Hotab написав:pesikot
Тепер він ще і мокрий буде ходити

в принципе кацапы били точно с расчетом ограничить поставки жизненно необходимых памперсов для зрадофилов)))

Парні жарти - це таки вищій пілотаж )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:19

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Для мене очевидно що українці надурили, як лохів і продовжують дурити.

реально хворий і не тільки не голову, теорії змови повсюди

Фантазер? Де я писав про "змову"?
Мова йде про правду/брехню. Американці вже відкрито написали що "перемога України не передбачалась". І цьому є десятки непрямих доказів. А що вони говорили з трибун?
Хіба це не називається "надурили"?

П.С. Можливо була і змова. Поки що у мене немає фактів щоб таке стверджувати.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 10 кві, 2025 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:23

  flyman написав:Ультиматум у 2021: не чули, не знаєм.

Обговорюється 2022, 2023, 2024 і 2025 роки. Про 2021 якихось особливих суперечок немає, очевидно що Ультиматум-2021 був просто приводом для початку війни.
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 20:43

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Для мене очевидно що українці надурили, як лохів і продовжують дурити.

реально хворий і не тільки не голову, теорії змови повсюди

Фантазер? Де я писав про "змову"?
Мова йде про правду/брехню. Американці вже відкрито написали що "перемога України не передбачалась". І цьому є десятки непрямих доказів. А що вони говорили з трибун?
Хіба це не називається "надурили"?

П.С. Можливо була і змова. Поки що у мене немає фактів щоб таке стверджувати.

Профессор Джеффри Сакс :
Мы купили Украину для войны против России.
----------
потом в итоге и не купили даже получилось так как мы им ресурсы отдадим за ихнее старьё ф-16 ,м-113(перестали в 2007 году выпускать) по ценам заоблачным.Про НАДУРИЛИ согласен полностью.
konstantin kirovograd
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