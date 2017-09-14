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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:45
andrijk777 написав: prodigy написав: andrijk777 написав:
Для мене очевидно що українці надурили, як лохів і продовжують дурити.
реально хворий і не тільки не голову, теорії змови повсюди
Фантазер? Де я писав про "змову"?
Мова йде про правду/брехню. Американці вже відкрито написали що "перемога України не передбачалась". І цьому є десятки непрямих доказів. А що вони говорили з трибун?
Хіба це не називається "надурили"?
П.С. Можливо була і змова. Поки що у мене немає фактів щоб таке стверджувати.
турбомарафонівці транслювали "докінця"
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flyman
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:48
andrijk777 написав: flyman написав:
Ультиматум у 2021: не чули, не знаєм.
Обговорюється 2022, 2023, 2024 і 2025 роки. Про 2021 якихось особливих суперечок немає, очевидно що Ультиматум-2021 був просто приводом для початку війни.
поки не віддадуть здобутки 2014..2022..2025 (Крим за дужками), санкції не знімуть, так що не потрібно про червоні лінії 4х областей.
Хоче РФ санкцій, то "зійдеться на ЛБЗ"
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:50
Снимут санкции наперегонки побегут Европа с США контракты с москвой подписывать
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fox767676
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:52
andrijk777 написав: prodigy написав: andrijk777 написав:
Для мене очевидно що українці надурили, як лохів і продовжують дурити.
реально хворий і не тільки не голову, теорії змови повсюди
Фантазер? Де я писав про "змову"?
Мова йде про правду/брехню. Американці вже відкрито написали що "перемога України не передбачалась". І цьому є десятки непрямих доказів. А що вони говорили з трибун?
Хіба це не називається "надурили"?
П.С. Можливо була і змова. Поки що у мене немає фактів щоб таке стверджувати.
Це називається напали не на Американців чи інших. Орки напали на Україну і не відпускають і не сбавляють напад. І вбивають. Так норм? Хто вас надурив? На вас напали і хочуть вбити. Вмирати ви ж не хочете? Далі варіантів купа, здатися посеред них немає бо вб'ють.
Востаннє редагувалось stm
в Чет 10 кві, 2025 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:53
fox767676 написав:
Снимут санкции наперегонки побегут Европа с США контракты с москвой подписывать
хіба на копаліни, технологій їм зась
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flyman
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:53
Нужно и нам внести в Конституцию Курскую и Брянскую область как кацапы наши внесли без Запорожья и Херсона.
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konstantin kirovograd
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:57
konstantin kirovograd написав: andrijk777 написав: prodigy написав:
Фантазер? Де я писав про "змову"?
Мова йде про правду/брехню. Американці вже відкрито написали що "перемога України не передбачалась". І цьому є десятки непрямих доказів. А що вони говорили з трибун?
Хіба це не називається "надурили"?
П.С. Можливо була і змова. Поки що у мене немає фактів щоб таке стверджувати.
Профессор Джеффри Сакс :
Мы купили Украину для войны против России.
----------
потом в итоге и не купили даже получилось так как мы им ресурсы отдадим за ихнее старьё ф-16 ,м-113(перестали в 2007 году выпускать) по ценам заоблачным.Про НАДУРИЛИ согласен полностью.
+++
А "керманич" з молодою потужною командою навіть не зрозумів, що його дії цинічно прорахували і прямим курсом завів нас у війну.
Хто був порозумніший, петляли щоб не вляпатися своєю країною у війну, але ми вибрали оте... красиве картинко...
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:57
flyman написав: fox767676 написав:
Снимут санкции наперегонки побегут Европа с США контракты с москвой подписывать
хіба на копаліни, технологій їм зась
Тогда москва к Китаю пойдет за технологиями, может чуть менее развитыми
Технологии это единственное чем США могут склонить москву на свою сторону, не Мелитополем с Бердянском
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fox767676
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Додано: Чет 10 кві, 2025 20:59
fox767676 написав: flyman написав: fox767676 написав:
Снимут санкции наперегонки побегут Европа с США контракты с москвой подписывать
хіба на копаліни, технологій їм зась
Тогда москва к Китаю пойдет за технологиями, может чуть менее развитыми
Технологии это единственное чем США могут склонить москву на свою сторону, не Мелитополем с Бердянском
так Китай і дасть, з розбігу
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flyman
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Додано: Чет 10 кві, 2025 21:03
flyman
Севморпуть , ракеты , выход на ЕС
У москвы сейчас золотая акция в связи с противостоянием Вашингтона и Пекина
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