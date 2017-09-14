Додано: Чет 10 кві, 2025 21:29

ЛАД написав: Shaman написав: а я вважаю, що це ви демагог. з подвійними стандартами - ви показуєте, що підтверджує вашу позицію, й робите вигляд, що не бачите аргументів проти. хоча їх більше, бо ви підтримуєте хибну позицію



тому замість слова демагогія наводьте аргументи - а я вже розкладу їх по полицям. всі ці оцінки - вони ваші особисті. робіть які завгодно, але не видайте це за істину - ще раз - це ваші особисті оцінки.



без США гарантувати не може, бо поки що у Раші великий спадок від срср ядерної зброї. США надає гарантії іншим країнам - надає. що нам треба зробити, щоб їх отримати - це інше питання. але це не "ніхто ніколи не надасть". а я вважаю, що це ви демагог. з подвійними стандартами - ви показуєте, що підтверджує вашу позицію, й робите вигляд, що не бачите аргументів проти. хоча їх більше, бо ви підтримуєте хибну позиціютому замість слова демагогія наводьте аргументи - а я вже розкладу їх по полицям. всі ці оцінки - вони ваші особисті. робіть які завгодно, але не видайте це за істину - ще раз - це ваші особисті оцінки.без США гарантувати не може, бо поки що у Раші великий спадок від срср ядерної зброї. США надає гарантії іншим країнам - надає. що нам треба зробити, щоб їх отримати - це інше питання. але це не "ніхто ніколи не надасть". Интересный подход - "дайте мне аргументы против несуществующего явления".

Какие гарантии "США надає іншим країнам" меня как-то не очень интересует. Нам США ничего "не надає", и не важно по каким причинам. Факт есть факт и вы его не отрицаете. Никто другой никаких гарантий нам тоже "не надає". Но вы пишете кучу слов, чтобы заболтать вопрос. Интересный подход - "дайте мне аргументы против несуществующего явления".Какие гарантии "США надає іншим країнам" меня как-то не очень интересует. Нам США ничего "не надає", и. Факт есть факт и вы его не отрицаете. Никто другой никаких гарантий нам тоже "не надає". Но вы пишете кучу слов, чтобы заболтать вопрос.

"м'ясні штурми" - це лише коли взагалі не рахують солдат з мінімальними результатами. всі адекватні атаки йдуть з механізованою компонентою - в Курську ми теж атакували з бронетехнікою. а коли бронетехніки просто не вистачає - то це ознака виснаження. визнайте очевидне. а те, що майже не залишилось резервів техніки на складах - це що? Вы участник Курского наступления?

Видели своими глазами, как оно происходило? Вообще что-то знаете о тактике современных боевых действий?

Я не знаю, поэтому и не пишу "мы пахали", а читаю, что пишут участники боёв. А они пишут, что танки в атаке не используют, т.к. "сегодня танки легко уничтожаются дронами ещё на дальних подходах". И это подтверждается тем, что Абрамсы в атаку не пускают. Вы участник Курского наступления?Видели своими глазами, как оно происходило? Вообще что-то знаете о тактике современных боевых действий?Я не знаю, поэтому и не пишу "мы пахали", а читаю, что пишут участники боёв. А они пишут, что танки в атаке не используют, т.к. "сегодня танки легко уничтожаются дронами ещё на дальних подходах". И это подтверждается тем, что Абрамсы в атаку не пускают.

США ще не робило тиск на Рашу під час поточних перемовин, поки вони їх намагаються вмовити. хоча московити такі московити - розуміють лише прямий удар в обличчя. перемовини - то для лохів "Для лохів" и "розуміють лише прямий удар в обличчя".

Так почему же не "роблять тиск"? "Для лохів" и "розуміють лише прямий удар в обличчя".Так почему же не "роблять тиск"?

а от тепер гру давайте далі щоб ви критикували. ваш варіант, що робити. чи знайшли лазівку фінляндизація? так це теж нереальний варіант - вже описав. а як Фінляндія ок, згоден - з виборами й співпрацею з ЄС. у вас ще є варіанти?

Ответ невразумительный.

Так вы за финляндизацию или "це теж нереальний варіант"?

И уже писал, Финляндия співпрацювала со всем миром. В состав ЕС она вошла уже после развала Союза, когда финляндизация закончилась, вместе с концом Союза. Ответ невразумительный.Так вы за финляндизацию или "це теж нереальний варіант"?И уже писал, Финляндия співпрацювала со всем миром. В состав ЕС она вошла уже после развала Союза, когда финляндизация закончилась, вместе с концом Союза.

И я уже третий раз повторяю вопрос, на который вы упорно не хотите или не можете ответить:

Вы не ответили на вопрос - что делать?

Воевать?

Так почему вы не на фронте? Почему рекрутинг не работает? Почему мобилизация проходит явно не успешно?

И в игры здесь играете вы. Мне "играть в игры" не интересно.

Дальше всё то же самое. Понимаю, что доказывать демагогу, что он демагог бессмысленно.

якраз дуже важливо. які гарантії ви очікуєте від США, коли до війни пів-Харкова було за лозунг "НАТО геть" та "одиннарот" (й ви серед них). а тепер, ой а чого вони нас не захищають? прибалтів захищають. якби настрої по всій країні були, як у Львові, - захищали б. а так навіть американці кажуть - там розмовляють російською й хочуть бути у складі Раші.про гарантії - ЗАРАЗ нам гарантії ніхто не дає точніше надають, але поки більш словесні. ви робите ХИБНИЙ висновок, що й не нададуть - й це ваша особиста необгрунтована оцінка. як оцінка має право на існування, але це не факт.а ви вмієте читати системно й пам'ятати те, що пишуть? про втрати нами техніки в Курську писали тут на підставі якоїсь статті, навіть наводили кількість втрат. й лейтмотив статті був, що надто багато втратили техніки через наступ. й звільнення Харківщини в 2022 сталося на бронетехниці, й наступ в 2023 був на техниці, й одна з причин невдачі, що надто довго цю техніку надавали.наступ без техніки - це просто відсилати людей на забій, тому ми й не робимо цих безглуздів наступів. й руські роблять. захоплених километрів все менше, втрат все більше. скільки там вже - більше 300 на 1 км2? але для вас це ще не ознака виснаження?спитайте Трампа, чого він не тисне. можливо грається в свою війну з Китаїм, де Раші відведена певна роль. а може не зрозумів, що перемовини з путіним не мають сенсу, як й з гітлером свого часу. але це ж теж не всі розуміли свого часу, деякі навіть пакти в 1939 підписували...якби був можливий варіант Фінляндії - можна обговорювати. але так, він нереальний, на такий варіант Раша не погодиться. ми вже все, в НАТО не йдемо - що ще Раші треба?що робити? так, тримати фронт в обороні, напевне дійсно вже час все замінувати протипіхотними мінами (хоча це великі проблеми на майбутне), й наносити й далі як найбільше шкоди Раші - до тих пір, поки її влада не зрозумієте, що прийшов час домовлятися. але ГОЛОВНЕ - це не ми НЕ ХОЧЕМО домовлятися, це Раша НЕ ХОЧЕ.чому проблеми з мобілізацією - бо через недолугу комунікації влади населення знову перейшло в режим АТО. хтось десь воює, але справляться без нас. ви ж самі розумієте, що в нас ще дуже м'який варіант мобілізації. як мобілізували в срср, не підкажете?чому не на фронті - поки не на фронті. ви ж самі казали, що все одно більшість не на фронті. ви ж нічого не робите для перемоги? інші роблять. але це такий зручний аргумент, коли інших немає.й зустрічне питання - А ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ? воно головне, на нього й відповідайте, я на ваші відповів.на останні дві цитати - в дзеркало подивиться. й спробуйте відповісти, чому ви не визнаєте навіть очевидні речі, які протирічать вашому світосприйняттю?