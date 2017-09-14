Shaman написав:а я вважаю, що це ви демагог. з подвійними стандартами - ви показуєте, що підтверджує вашу позицію, й робите вигляд, що не бачите аргументів проти. хоча їх більше, бо ви підтримуєте хибну позицію
тому замість слова демагогія наводьте аргументи - а я вже розкладу їх по полицям. всі ці оцінки - вони ваші особисті. робіть які завгодно, але не видайте це за істину - ще раз - це ваші особисті оцінки.
без США гарантувати не може, бо поки що у Раші великий спадок від срср ядерної зброї. США надає гарантії іншим країнам - надає. що нам треба зробити, щоб їх отримати - це інше питання. але це не "ніхто ніколи не надасть".
Интересный подход - "дайте мне аргументы против несуществующего явления". Какие гарантии "США надає іншим країнам" меня как-то не очень интересует. Нам США ничего "не надає", и не важно по каким причинам. Факт есть факт и вы его не отрицаете. Никто другой никаких гарантий нам тоже "не надає". Но вы пишете кучу слов, чтобы заболтать вопрос.
якраз дуже важливо. які гарантії ви очікуєте від США, коли до війни пів-Харкова було за лозунг "НАТО геть" та "одиннарот" (й ви серед них). а тепер, ой а чого вони нас не захищають? прибалтів захищають. якби настрої по всій країні були, як у Львові, - захищали б. а так навіть американці кажуть - там розмовляють російською й хочуть бути у складі Раші.
про гарантії - ЗАРАЗ нам гарантії ніхто не дає точніше надають, але поки більш словесні. ви робите ХИБНИЙ висновок, що й не нададуть - й це ваша особиста необгрунтована оцінка. як оцінка має право на існування, але це не факт.
"м'ясні штурми" - це лише коли взагалі не рахують солдат з мінімальними результатами. всі адекватні атаки йдуть з механізованою компонентою - в Курську ми теж атакували з бронетехнікою. а коли бронетехніки просто не вистачає - то це ознака виснаження. визнайте очевидне. а те, що майже не залишилось резервів техніки на складах - це що?
Вы участник Курского наступления? Видели своими глазами, как оно происходило? Вообще что-то знаете о тактике современных боевых действий? Я не знаю, поэтому и не пишу "мы пахали", а читаю, что пишут участники боёв. А они пишут, что танки в атаке не используют, т.к. "сегодня танки легко уничтожаются дронами ещё на дальних подходах". И это подтверждается тем, что Абрамсы в атаку не пускают.
а ви вмієте читати системно й пам'ятати те, що пишуть? про втрати нами техніки в Курську писали тут на підставі якоїсь статті, навіть наводили кількість втрат. й лейтмотив статті був, що надто багато втратили техніки через наступ. й звільнення Харківщини в 2022 сталося на бронетехниці, й наступ в 2023 був на техниці, й одна з причин невдачі, що надто довго цю техніку надавали.
наступ без техніки - це просто відсилати людей на забій, тому ми й не робимо цих безглуздів наступів. й руські роблять. захоплених километрів все менше, втрат все більше. скільки там вже - більше 300 на 1 км2? але для вас це ще не ознака виснаження?
США ще не робило тиск на Рашу під час поточних перемовин, поки вони їх намагаються вмовити. хоча московити такі московити - розуміють лише прямий удар в обличчя. перемовини - то для лохів
"Для лохів" и "розуміють лише прямий удар в обличчя". Так почему же не "роблять тиск"?
спитайте Трампа, чого він не тисне. можливо грається в свою війну з Китаїм, де Раші відведена певна роль. а може не зрозумів, що перемовини з путіним не мають сенсу, як й з гітлером свого часу. але це ж теж не всі розуміли свого часу, деякі навіть пакти в 1939 підписували...
а от тепер гру давайте далі щоб ви критикували. ваш варіант, що робити. чи знайшли лазівку фінляндизація? так це теж нереальний варіант - вже описав. а як Фінляндія ок, згоден - з виборами й співпрацею з ЄС. у вас ще є варіанти?
Ответ невразумительный. Так вы за финляндизацию или "це теж нереальний варіант"? И уже писал, Финляндия співпрацювала со всем миром. В состав ЕС она вошла уже после развала Союза, когда финляндизация закончилась, вместе с концом Союза.
якби був можливий варіант Фінляндії - можна обговорювати. але так, він нереальний, на такий варіант Раша не погодиться. ми вже все, в НАТО не йдемо - що ще Раші треба?
И я уже третий раз повторяю вопрос, на который вы упорно не хотите или не можете ответить: Вы не ответили на вопрос - что делать? Воевать? Так почему вы не на фронте? Почему рекрутинг не работает? Почему мобилизация проходит явно не успешно?
що робити? так, тримати фронт в обороні, напевне дійсно вже час все замінувати протипіхотними мінами (хоча це великі проблеми на майбутне), й наносити й далі як найбільше шкоди Раші - до тих пір, поки її влада не зрозумієте, що прийшов час домовлятися. але ГОЛОВНЕ - це не ми НЕ ХОЧЕМО домовлятися, це Раша НЕ ХОЧЕ.
чому проблеми з мобілізацією - бо через недолугу комунікації влади населення знову перейшло в режим АТО. хтось десь воює, але справляться без нас. ви ж самі розумієте, що в нас ще дуже м'який варіант мобілізації. як мобілізували в срср, не підкажете?
чому не на фронті - поки не на фронті. ви ж самі казали, що все одно більшість не на фронті. ви ж нічого не робите для перемоги? інші роблять. але це такий зручний аргумент, коли інших немає.
й зустрічне питання - А ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ? воно головне, на нього й відповідайте, я на ваші відповів.
И в игры здесь играете вы. Мне "играть в игры" не интересно.
Дальше всё то же самое. Понимаю, что доказывать демагогу, что он демагог бессмысленно.
на останні дві цитати - в дзеркало подивиться. й спробуйте відповісти, чому ви не визнаєте навіть очевидні речі, які протирічать вашому світосприйняттю?
andrijk777 написав:Фантазер? Де я писав про "змову"? Мова йде про правду/брехню. Американці вже відкрито написали що "перемога України не передбачалась". І цьому є десятки непрямих доказів. А що вони говорили з трибун? Хіба це не називається "надурили"?
П.С. Можливо була і змова. Поки що у мене немає фактів щоб таке стверджувати.
Профессор Джеффри Сакс : Мы купили Украину для войны против России. ---------- потом в итоге и не купили даже получилось так как мы им ресурсы отдадим за ихнее старьё ф-16 ,м-113(перестали в 2007 году выпускать) по ценам заоблачным.Про НАДУРИЛИ согласен полностью.
+++ А "керманич" з молодою потужною командою навіть не зрозумів, що його дії цинічно прорахували і прямим курсом завів нас у війну. Хто був порозумніший, петляли щоб не вляпатися своєю країною у війну, але ми вибрали оте... красиве картинко...
скільки можна оцю маячню, що українська влада сама зайшла у війну... як люди можуть бути такими довбнями...
sergey_stasyuk555 написав:турбопатріоти про це вже давно забули, і думають якщо зараз ціна знизилась до 50 то рашці капут )) нагадаю забудькам що далеко не нафтою єдиною:
я ще в минулому році писав що експорт може знизитись до 400 млрд, але цього їм хватить на війну з запасом. єдина для нас надія - трампон введе повне ембарго на кацапську нафту, але шанси на це наразі я оцінюю як менші 5%, майже нульові.
це лише довбні чекають на миттєвих результатів - розумні люди (а серед патріотів більше таких) знають, що системи мають запас міцності. але як потім падають а от ти постійно чекаєш якихось різких змін...
наведи хоч одну цифру, що їм вистачить. це показує, що для тебе експорт та бюджет - це майже одне й теж. їм ВЖЕ не вистачає - вони проїдають свої запаси, й більшість вже проїли - чиста емісія вже не за горами
"Поки товстий схудне, худий здохне." (с) Хто є хто у цій приказці?
нам допомагають країни, які займають більшу частину світового ВВП. тому загнеться квола Раша, де вся міць тримається на нафті (газ вже всьо)
_Mykola_ написав:+++ А "керманич" з молодою потужною командою навіть не зрозумів, що його дії цинічно прорахували і прямим курсом завів нас у війну. Хто був порозумніший, петляли щоб не вляпатися своєю країною у війну, але ми вибрали оте... красиве картинко...
скільки можна оцю маячню, що українська влада сама зайшла у війну... як люди можуть бути такими довбнями...
А теперь смотрим что Первое лицо Первой экономики Мира говорит
The US president said a “half baked” negotiator could have secured a settlement years ago “without the loss of much land”.
йдуть спроби оцінити, до чого ж призведе трампизм. й починають казати те, про що я вже не один раз казав.
І тоді питання буде, чому тоді Японія чи Австралія не можуть мати атомну бомбу? Чому Німеччина не може мати атомну бомбу? Дуже важливо. Вони мають на це можливості - і технічні можливості, і фінансові ресурси.
а взагалі
Знаєте, я читаю зараз багато коментарів, і з тих коментарів, які зараз мені найбільше впадають в очі, це порівняння Трампа, як не дивно, з Леніним в 1917 році. Це те, що більшовики робили, прийшовши до влади — пробували змінити весь світ. Це така собі світова контрреволюція, і Трамп стоїть на чолі.
Але шкоди буде набагато більше. Тому що ми зараз бачимо, як тарифи обов’язково вплинуть на ціну. Це неминуче, знаєте. Це політика катастрофи. Причому цілком ймовірно, що це не буде тільки криза для Америки, це буде криза для всього світу щонайменше, як було в 1929—1933 роках.
І тому ми маємо такий антисистемний бунт величезної групи людей, яка дійсно зазнає величезних втрат, величезної шкоди через глобалізацію. Тільки Трамп пропонує ліки, які ще гірші за хворобу. Оце в цьому найбільша проблема.
З іншого боку, що ми бачимо? Це теж важливо. Трамп настрашив нарешті Європу. Європа сильно настрашилася. Багатші в Європи настрашилися, тому що розуміють загрозу. Вона надто довго жила в комфорті, вона надто довго дозволяла собі роззброюватись, цього вже більше не буде.
Те, що сталося в останні тижні в Німеччині, треба також обговорити. Бо це, по суті, конституційна революція, реформа. Тому що після приходу до влади [Фрідріха] Мерца, який, очевидно, розуміє, що більше ніколи не буде мати конституційної більшості, зробив великі зміни в конституції - насамперед, дозволив мати борг, а по-друге, підняв воєнні витрати. Це про щось дуже серйозне говорить.
Тобто, ми бачимо перебудову Європи і дуже сильну. Ця Європа буде якась нова Європа. Європа, яка, очевидно, не зможе обійтися без України, хоча б тому, що ця Європа безпеки. А без України тепер безпеку збудувати не можна, хоча б тому, що Україна має найбільшу армію. І це дуже важливо.
Ми бачимо також реконфігурацію в самій Європі. Європа не могла настрашитися війни в Україні. Хоча вона її побоювалася, але з часом цей страх відійшов. Зрештою, в багатьох українських містах війни ми вже не дуже боїмося, бо вона десь далеко.
Але те, що зробив Трамп, реально настрашило Європу. Причому першу Європу — Європу істеблішменту. Вона швидко думає про те, як перетворитися в нову категорію — Європу безпеки.