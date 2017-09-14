«Ці страти не тільки показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія — це збіговисько дегенератів. Їм бракує базової дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених — це суперечить військовій логіці»
Момент страти зафіксували український і російський дрони.
На кадрах видно, що українські військовослужбовці під дулами автоматів виходять зі зруйнованого будинку, один із них — із піднятими руками, і лягають на землю обличчям донизу.
Відео з українського безпілотника, яке AP передали європейські військові чиновники, свідчить, що російські військові вбили полонених пострілами в спину «з такою люттю, що один чоловік залишився без голови».
Водночас у російських соцмережах поширилося відео з російського безпілотника, яке різко обривається на моменті, коли ще живі чоловіки лежать на землі. Російський пропагандист у підписі під відео заявив, що «противник вирішив не бути вбитим і вийшов із піднятими руками».
здається, чітко показано, що буває, коли здаєшся руським. але хтось все одно вперто пропонує здатися. й звісно не помічає таких відео та таких випадків...