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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13537135381353913540
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:09

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:А теперь смотрим что Первое лицо Первой экономики Мира говорит

The US president said a “half baked” negotiator could have secured a settlement years ago “without the loss of much land”.

https://www.theguardian.com/world/2025/ ... ade-a-deal

а ви ще не побачили, що він зараз дуже багато чого говорить, так, що навіть його прихильники вже офігівають. так що зараз це ні про що - й головне, про путіна взагалі нічого не каже...

Ну да -- главное, что форумный аноним Shaman пересказывает с Марафона :lol:

ти завжди такий "компетентний"? я марафон не дивився жодного разу. :D
й тобі напевне важко помітити, що взагалі-то я не прихильник зеленої влади 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

щось мене забагато, треба перепочити 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

хоча ще одно

«Збіговисько дегенератів». У МЗС України відреагували на відео розстрілу окупантами українських військовополонених
«Ці страти не тільки показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія — це збіговисько дегенератів. Їм бракує базової дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених — це суперечить військовій логіці»

Момент страти зафіксували український і російський дрони.

На кадрах видно, що українські військовослужбовці під дулами автоматів виходять зі зруйнованого будинку, один із них — із піднятими руками, і лягають на землю обличчям донизу.

Відео з українського безпілотника, яке AP передали європейські військові чиновники, свідчить, що російські військові вбили полонених пострілами в спину «з такою люттю, що один чоловік залишився без голови».

Водночас у російських соцмережах поширилося відео з російського безпілотника, яке різко обривається на моменті, коли ще живі чоловіки лежать на землі. Російський пропагандист у підписі під відео заявив, що «противник вирішив не бути вбитим і вийшов із піднятими руками».

здається, чітко показано, що буває, коли здаєшся руським. але хтось все одно вперто пропонує здатися. й звісно не помічає таких відео та таких випадків...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:17

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а ви ще не побачили, що він зараз дуже багато чого говорить, так, що навіть його прихильники вже офігівають. так що зараз це ні про що - й головне, про путіна взагалі нічого не каже...

Ну да -- главное, что форумный аноним Shaman пересказывает с Марафона :lol:

ти завжди такий "компетентний"? я марафон не дивився жодного разу. :D
й тобі напевне важко помітити, що взагалі-то я не прихильник зеленої влади 8)

Если не прихильник - смысл очевидные вещи отрицать? 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:20

  Shaman написав:щось мене забагато, треба перепочити 8)

Краще щоб ТЦК тебе до епілепсії позапрошувало боронити Покровськ
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:23

зелені під***си далі грабують на крові українців

greenozon
 
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