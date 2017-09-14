«Ці страти не тільки показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія — це збіговисько дегенератів. Їм бракує базової дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених — це суперечить військовій логіці»
Момент страти зафіксували український і російський дрони.
На кадрах видно, що українські військовослужбовці під дулами автоматів виходять зі зруйнованого будинку, один із них — із піднятими руками, і лягають на землю обличчям донизу.
Відео з українського безпілотника, яке AP передали європейські військові чиновники, свідчить, що російські військові вбили полонених пострілами в спину «з такою люттю, що один чоловік залишився без голови».
Водночас у російських соцмережах поширилося відео з російського безпілотника, яке різко обривається на моменті, коли ще живі чоловіки лежать на землі. Російський пропагандист у підписі під відео заявив, що «противник вирішив не бути вбитим і вийшов із піднятими руками».
здається, чітко показано, що буває, коли здаєшся руським. але хтось все одно вперто пропонує здатися. й звісно не помічає таких відео та таких випадків...
в 41, а потім 19.09.1944 Фіни визнали поразку, що напевно і врятувало їх від москалів, які були зайняті іншими окупованими територіями, а потім Сталін здох...
Это бы их не врятувало. Как не врятувало Венгрию и Румынию. Хотя Румыния 23 августа 1944 года свергла Антонеску и "Михай I выступил в радиоэфире. Во время своей речи он объявил о смене власти в Румынии, прекращении военных действий против СССР и перемирии с Великобританией и США". https://surl.li/vvuwor
Договор с Финляндией был подписан 6 апреля 1948 года[1]. До этого аналогичные соглашения были достигнуты с Венгрией и Румынией, таким образом, Финляндия стала последней из трёх стран, граничивших с Советским Союзом и воевавших против Советского Союза на стороне национал-социалистической Германии
Тем не менее, Венгрия и Румыния были включены в советский блок и об их "независимости" речи не было. С 1948 до смерти Сталина в 1953 у него было более чем достаточно времени. Да и до 06.04.1948 тоже. В результате договора Финляндия выиграла независимость, хотя и испытыавала некоторые сложности, в т.ч. экономические.
Из-за неопределенного статуса финно-советских отношений в годы после Войны-продолжения и точного толкования формулировок договора Финляндия последовала решению стран Восточного блока и не участвовала в Плане Маршалла. В результате послевоенный период экономических трудностей Финляндии был более продолжительным по сравнению с другими европейскими капиталистическими странами, и, таким образом, она стала значительно более экономически зависимой от Советского Союза.
Ион Антонеску хотел видеть Румынию без национальных меньшинств... Он говорил: «я ничего не достигну, если я не очищу румынскую нацию. Не границы, а однородность и чистота расы дают силу нации: такова моя высшая цель»