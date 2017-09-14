RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13537135381353913540
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:09

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:А теперь смотрим что Первое лицо Первой экономики Мира говорит

The US president said a “half baked” negotiator could have secured a settlement years ago “without the loss of much land”.

https://www.theguardian.com/world/2025/ ... ade-a-deal

а ви ще не побачили, що він зараз дуже багато чого говорить, так, що навіть його прихильники вже офігівають. так що зараз це ні про що - й головне, про путіна взагалі нічого не каже...

Ну да -- главное, что форумный аноним Shaman пересказывает с Марафона :lol:

ти завжди такий "компетентний"? я марафон не дивився жодного разу. :D
й тобі напевне важко помітити, що взагалі-то я не прихильник зеленої влади 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8575
З нами з: 29.09.19
Подякував: 743 раз.
Подякували: 1600 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

щось мене забагато, треба перепочити 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8575
З нами з: 29.09.19
Подякував: 743 раз.
Подякували: 1600 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

хоча ще одно

«Збіговисько дегенератів». У МЗС України відреагували на відео розстрілу окупантами українських військовополонених
«Ці страти не тільки показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія — це збіговисько дегенератів. Їм бракує базової дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених — це суперечить військовій логіці»

Момент страти зафіксували український і російський дрони.

На кадрах видно, що українські військовослужбовці під дулами автоматів виходять зі зруйнованого будинку, один із них — із піднятими руками, і лягають на землю обличчям донизу.

Відео з українського безпілотника, яке AP передали європейські військові чиновники, свідчить, що російські військові вбили полонених пострілами в спину «з такою люттю, що один чоловік залишився без голови».

Водночас у російських соцмережах поширилося відео з російського безпілотника, яке різко обривається на моменті, коли ще живі чоловіки лежать на землі. Російський пропагандист у підписі під відео заявив, що «противник вирішив не бути вбитим і вийшов із піднятими руками».

здається, чітко показано, що буває, коли здаєшся руським. але хтось все одно вперто пропонує здатися. й звісно не помічає таких відео та таких випадків...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8575
З нами з: 29.09.19
Подякував: 743 раз.
Подякували: 1600 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:17

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:а ви ще не побачили, що він зараз дуже багато чого говорить, так, що навіть його прихильники вже офігівають. так що зараз це ні про що - й головне, про путіна взагалі нічого не каже...

Ну да -- главное, что форумный аноним Shaman пересказывает с Марафона :lol:

ти завжди такий "компетентний"? я марафон не дивився жодного разу. :D
й тобі напевне важко помітити, що взагалі-то я не прихильник зеленої влади 8)

Если не прихильник - смысл очевидные вещи отрицать? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 9499
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 22:23

зелені під***си далі грабують на крові українців

greenozon
 
Повідомлень: 16540
З нами з: 01.06.14
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
6
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 23:00

2-3 тижні

  Shaman написав:нам допомагають країни, які займають більшу частину світового ВВП. тому загнеться квола Раша, де вся міць тримається на нафті (газ вже всьо) 8)

2-3 тижні
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39164
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 23:37

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:В 1945???

в 41, а потім 19.09.1944 Фіни визнали поразку, що напевно і врятувало їх від москалів, які були зайняті іншими окупованими територіями, а потім Сталін здох...

Это бы их не врятувало.
Как не врятувало Венгрию и Румынию. Хотя Румыния 23 августа 1944 года свергла Антонеску и "Михай I выступил в радиоэфире. Во время своей речи он объявил о смене власти в Румынии, прекращении военных действий против СССР и перемирии с Великобританией и США". https://surl.li/vvuwor
Договор с Финляндией был подписан 6 апреля 1948 года[1]. До этого аналогичные соглашения были достигнуты с Венгрией и Румынией, таким образом, Финляндия стала последней из трёх стран, граничивших с Советским Союзом и воевавших против Советского Союза на стороне национал-социалистической Германии

Тем не менее, Венгрия и Румыния были включены в советский блок и об их "независимости" речи не было.
С 1948 до смерти Сталина в 1953 у него было более чем достаточно времени. Да и до 06.04.1948 тоже.
В результате договора Финляндия выиграла независимость, хотя и испытыавала некоторые сложности, в т.ч. экономические.
Из-за неопределенного статуса финно-советских отношений в годы после Войны-продолжения и точного толкования формулировок договора Финляндия последовала решению стран Восточного блока и не участвовала в Плане Маршалла. В результате послевоенный период экономических трудностей Финляндии был более продолжительным по сравнению с другими европейскими капиталистическими странами, и, таким образом, она стала значительно более экономически зависимой от Советского Союза.
https://en.wikipedia.org/wiki/Finno-Soviet_Treaty_of_1948

Кстати, о Румынии.
Ион Антонеску хотел видеть Румынию без национальных меньшинств... Он говорил: «я ничего не достигну, если я не очищу румынскую нацию. Не границы, а однородность и чистота расы дают силу нации: такова моя высшая цель»
https://surl.li/elbbbn
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33891
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5299 раз.
Подякували: 4833 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 10 кві, 2025 23:42

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Ультиматум у 2021: не чули, не знаєм.

Обговорюється 2022, 2023, 2024 і 2025 роки. Про 2021 якихось особливих суперечок немає, очевидно що Ультиматум-2021 був просто приводом для початку війни.

Ультиматум 2021 был именно ультиматумом, а не "приводом".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33891
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5299 раз.
Подякували: 4833 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 13537135381353913540
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 93081
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 268348
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 919046
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.