Shaman написав:
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якраз дуже важливо. які гарантії ви очікуєте від США, коли до війни пів-Харкова було за лозунг "НАТО геть" та "одиннарот" (й ви серед них). а тепер, ой а чого вони нас не захищають? прибалтів захищають. якби настрої по всій країні були, як у Львові, - захищали б. а так навіть американці кажуть - там розмовляють російською й хочуть бути у складі Раші.
"Российские нарративы", не?
про гарантії - ЗАРАЗ нам гарантії ніхто не дає точніше надають, але поки більш словесні. ви робите ХИБНИЙ висновок, що й не нададуть - й це ваша особиста необгрунтована оцінка. як оцінка має право на існування, але це не факт.
Хорошо хоть признали, что "ЗАРАЗ нам гарантії ніхто не дає".
Но дальше интересно. С одной стороны, уверенное утверждение: "ХИБНИЙ висновок" (без каких-либо доказательств
), - с другой стороны, сомнение: "це не факт". Хотя Трамп прямо говорит о том, что какие вам ещё гарантии, гарантией будут американские интересы.
Если вам хочется верить в свои розовые мечты, ваше право, но в серьёзном разговоре это не аргумент.
а ви вмієте читати системно й пам'ятати те, що пишуть? про втрати нами техніки в Курську писали тут на підставі якоїсь статті, навіть наводили кількість втрат. й лейтмотив статті був, що надто багато втратили техніки через наступ. й звільнення Харківщини в 2022 сталося на бронетехниці, й наступ в 2023 був на техниці, й одна з причин невдачі, що надто довго цю техніку надавали.
А вы умеете логически думать?
В 2022 и в 2023 было ещё мало дронов. В начале Курской операции, скорее всего, там тоже было мало дронов - наступление было неожиданным для росс. армии и не было смысла держать там дроны, необходимые на фронте, где велись активные боевые действия. Делать выводы "на підставі якоїсь статті
", что там "надто багато втратили техніки", вполне достойно вас. На підставі якихось статей
армии и РФ, и Украины уничтожены уже по нескольку раз, росс. авиация уничтожена полностью, ракет уже не осталось.
Потери техники наверняка были. И с украинской, и с росс. стороны. Но вот когда и как это происходило, я не знаю. И вы тоже. Тем более, сколько их было.
наступ без техніки - це просто відсилати людей на забій, тому ми й не робимо цих безглуздів наступів. й руські роблять. захоплених километрів все менше, втрат все більше. скільки там вже - більше 300 на 1 км2? але для вас це ще не ознака виснаження?
Помню, в начале войны было много разговоров о "чмобиках".
Но уже давно все наши воины говорят, что они серьёзные противники, которые быстро учатся. А вы застряли на том же уровне.
Если бы было так, как вы пишете, мы бы уже давно победили. К сожалению, в жизни всё несколько отличается от рассужлений диванных стратегов и экспертов.
США ще не робило тиск на Рашу під час поточних перемовин, поки вони їх намагаються вмовити. хоча московити такі московити - розуміють лише прямий удар в обличчя. перемовини - то для лохів
"Для лохів" и "розуміють лише прямий удар в обличчя".
Так почему же не "роблять тиск"?
спитайте Трампа, чого він не тисне. можливо грається в свою війну з Китаїм, де Раші відведена певна роль. а може не зрозумів, що перемовини з путіним не мають сенсу, як й з гітлером свого часу. але це ж теж не всі розуміли свого часу, деякі навіть пакти в 1939 підписували...
Ясно.
Ответить вам нечего. В таком случае вопрос просто забалтывается.
що робити? так, тримати фронт в обороні, напевне дійсно вже час все замінувати протипіхотними мінами (хоча це великі проблеми на майбутне), й наносити й далі як найбільше шкоди Раші - до тих пір, поки її влада не зрозумієте, що прийшов час домовлятися. але ГОЛОВНЕ - це не ми НЕ ХОЧЕМО домовлятися, це Раша НЕ ХОЧЕ.
Не понял, кто должен зрозуміти, що ... це не ми НЕ ХОЧЕМО домовлятися, це Раша НЕ ХОЧЕ"?
"її влада"? Т.е. влада РФ?
"все замінувати" и победа за нами! Такое простое решение!
Непонятно, почему вы до сих пор не Главком? Надо Зеленскому подсказать. Вы бы войну уже давно выиграли.
чому проблеми з мобілізацією - бо через недолугу комунікації влади населення знову перейшло в режим АТО. хтось десь воює, але справляться без нас. ви ж самі розумієте, що в нас ще дуже м'який варіант мобілізації. як мобілізували в срср, не підкажете?
Такой чуши давно не читал.
"справляться без нас". Найдите идиота, который так считает. Здесь много было разных высказываний против мобилизации, вплоть до предложений нанимать наёмников из Африки-Азии. Но утверждений, что на фронте достаточно войск и "справляться без нас" не было. Писали о том, что не хотят воевать, не считают нужным воевать, но такое написали вы первый.
чому не на фронті - поки не на фронті. ви ж самі казали, що все одно більшість не на фронті. ви ж нічого не робите для перемоги? інші роблять. але це такий зручний аргумент, коли інших немає.
В связи с вышесказанным.
Вы-то понимаете, что "справляться без нас" неверное утверждение. Вас наверняка не обманула "недолуга комунікація".
Так почему вы до сих пор, через 3 года войны "поки не на фронті"? И сколько лет это "поки" ещё будет продолжаться?
Когда, наконец, вы замените freeze
'а, Успіха
, Banderlog
'а?
й зустрічне питання - А ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ? воно головне, на нього й відповідайте, я на ваші відповів.
Я, точнее Арестович, предложил вариант "финляндизации". Я уже писал, не уверен, что Путин на это согласится, но вероятность есть. Пробовать можно. Вы же отметаете такой вариант без всяких аргументов, просто потому, что такого не может быть никогда и даже пытаться не нужно. Я бы ещё понял, если бы вы написали, что по таким-то причинам вас этот вариант не устраивает. Но нет: "это невозможно, потому что это невозможно".