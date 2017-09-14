Додано: П'ят 11 кві, 2025 01:16

Shaman написав: .........

якраз дуже важливо. які гарантії ви очікуєте від США, коли до війни пів-Харкова було за лозунг "НАТО геть" та "одиннарот" (й ви серед них). а тепер, ой а чого вони нас не захищають? прибалтів захищають. якби настрої по всій країні були, як у Львові, - захищали б. а так навіть американці кажуть - там розмовляють російською й хочуть бути у складі Раші. .........якраз дуже важливо. які гарантії ви очікуєте від США, коли до війни пів-Харкова було за лозунг "НАТО геть" та "одиннарот" (й ви серед них). а тепер, ой а чого вони нас не захищають? прибалтів захищають. якби настрої по всій країні були, як у Львові, - захищали б. а так навіть американці кажуть - там розмовляють російською й хочуть бути у складі Раші.

про гарантії - ЗАРАЗ нам гарантії ніхто не дає точніше надають, але поки більш словесні. ви робите ХИБНИЙ висновок, що й не нададуть - й це ваша особиста необгрунтована оцінка. як оцінка має право на існування, але це не факт.

а ви вмієте читати системно й пам'ятати те, що пишуть? про втрати нами техніки в Курську писали тут на підставі якоїсь статті, навіть наводили кількість втрат. й лейтмотив статті був, що надто багато втратили техніки через наступ. й звільнення Харківщини в 2022 сталося на бронетехниці, й наступ в 2023 був на техниці, й одна з причин невдачі, що надто довго цю техніку надавали.

на підставі якоїсь статті

На підставі якихось статей

наступ без техніки - це просто відсилати людей на забій, тому ми й не робимо цих безглуздів наступів. й руські роблять. захоплених километрів все менше, втрат все більше. скільки там вже - більше 300 на 1 км2? але для вас це ще не ознака виснаження?

США ще не робило тиск на Рашу під час поточних перемовин, поки вони їх намагаються вмовити. хоча московити такі московити - розуміють лише прямий удар в обличчя. перемовини - то для лохів "Для лохів" и "розуміють лише прямий удар в обличчя".

Так почему же не "роблять тиск"? "Для лохів" и "розуміють лише прямий удар в обличчя".Так почему же не "роблять тиск"?

спитайте Трампа, чого він не тисне. можливо грається в свою війну з Китаїм, де Раші відведена певна роль. а може не зрозумів, що перемовини з путіним не мають сенсу, як й з гітлером свого часу. але це ж теж не всі розуміли свого часу, деякі навіть пакти в 1939 підписували... спитайте Трампа, чого він не тисне. можливо грається в свою війну з Китаїм, де Раші відведена певна роль. а може не зрозумів, що перемовини з путіним не мають сенсу, як й з гітлером свого часу. але це ж теж не всі розуміли свого часу, деякі навіть пакти в 1939 підписували...

що робити? так, тримати фронт в обороні, напевне дійсно вже час все замінувати протипіхотними мінами (хоча це великі проблеми на майбутне), й наносити й далі як найбільше шкоди Раші - до тих пір, поки її влада не зрозумієте, що прийшов час домовлятися. але ГОЛОВНЕ - це не ми НЕ ХОЧЕМО домовлятися, це Раша НЕ ХОЧЕ.

чому проблеми з мобілізацією - бо через недолугу комунікації влади населення знову перейшло в режим АТО. хтось десь воює, але справляться без нас. ви ж самі розумієте, що в нас ще дуже м'який варіант мобілізації. як мобілізували в срср, не підкажете?

чому не на фронті - поки не на фронті. ви ж самі казали, що все одно більшість не на фронті. ви ж нічого не робите для перемоги? інші роблять. але це такий зручний аргумент, коли інших немає.

й зустрічне питання - А ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ? воно головне, на нього й відповідайте, я на ваші відповів.

"Российские нарративы", не?Хорошо хоть признали, что "ЗАРАЗ нам гарантії ніхто не дає".Но дальше интересно. С одной стороны, уверенное утверждение: "ХИБНИЙ висновок" (), - с другой стороны, сомнение: "це не факт". Хотя Трамп прямо говорит о том, что какие вам ещё гарантии, гарантией будут американские интересы.Если вам хочется верить в свои розовые мечты, ваше право, но в серьёзном разговоре это не аргумент.А вы умеете логически думать?В 2022 и в 2023 было ещё мало дронов. В начале Курской операции, скорее всего, там тоже было мало дронов - наступление было неожиданным для росс. армии и не было смысла держать там дроны, необходимые на фронте, где велись активные боевые действия. Делать выводы "", что там "надто багато втратили техніки", вполне достойно вас.армии и РФ, и Украины уничтожены уже по нескольку раз, росс. авиация уничтожена полностью, ракет уже не осталось.Потери техники наверняка были. И с украинской, и с росс. стороны. Но вот когда и как это происходило, я не знаю. И вы тоже. Тем более, сколько их было.Помню, в начале войны было много разговоров о "чмобиках".Но уже давно все наши воины говорят, что они серьёзные противники, которые быстро учатся. А вы застряли на том же уровне.Если бы было так, как вы пишете, мы бы уже давно победили. К сожалению, в жизни всё несколько отличается от рассужлений диванных стратегов и экспертов.Ясно.Ответить вам нечего. В таком случае вопрос просто забалтывается.Не понял, кто должен зрозуміти, що ... це не ми НЕ ХОЧЕМО домовлятися, це Раша НЕ ХОЧЕ"?"її влада"? Т.е. влада РФ?"все замінувати" и победа за нами! Такое простое решение!Непонятно, почему вы до сих пор не Главком? Надо Зеленскому подсказать. Вы бы войну уже давно выиграли.Такой чуши давно не читал."справляться без нас". Найдите идиота, который так считает. Здесь много было разных высказываний против мобилизации, вплоть до предложений нанимать наёмников из Африки-Азии. Но утверждений, что на фронте достаточно войск и "справляться без нас" не было. Писали о том, что не хотят воевать, не считают нужным воевать, но такое написали вы первый.В связи с вышесказанным.Вы-то понимаете, что "справляться без нас" неверное утверждение. Вас наверняка не обманула "недолуга комунікація".Так почему вы до сих пор, через 3 года войны "поки не на фронті"? И сколько лет это "поки" ещё будет продолжаться?Когда, наконец, вы замените'а,'а?Я, точнее Арестович, предложил вариант "финляндизации". Я уже писал, не уверен, что Путин на это согласится, но вероятность есть. Пробовать можно. Вы же отметаете такой вариант без всяких аргументов, просто потому, что такого не может быть никогда и даже пытаться не нужно. Я бы ещё понял, если бы вы написали, что по таким-то причинам вас этот вариант не устраивает. Но нет: "это невозможно, потому что это невозможно".