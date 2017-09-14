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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13538135391354013541
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 07:22

  greenozon написав:зелені під***си далі грабують на крові українців

а отой дядька екіпірований на заставці в яких військах воює?
d44
 
Повідомлень: 700
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