Колись fler писала шо діти, які за кордоном, вони продовжують навчатись в Україні безкоштовно. Ось:
з понад 2,1 мільйона українських дітей шкільного віку, що нині перебувають за кордоном, у системі освіти України залишається лише 358 тисяч учнів. Понад 1 мільйон 742 тисячі дітей наразі не мають зв’язку з українською системою освіти.
Там ще вона писала, шо люди масово приїздять з за-кордону та безкоштовно лікуються в нашіх лікарнях. Так ось, за кордоном моїй знайомій, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав, зараз проходе реабілітацію, теж безкоштовно. Скільки коштує така операція у нас для пенсіонерки?
Мне позвонили из школы и сказали забрать документы ребёнка и допобачення. Відрахована. Хай вчиться за кордоном,сказали. И это через 2 месяца. И слава богу. Я не хочу, чтобы дети имели хоть какое-то отношение к банд формированию с самым высоким уровнем коррупции
Water написав:, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав
Відповім, Ви мабуть знаєте, для інших.
Колінний сустав який по закону безкоштовний і є безкоштовним. В лікарні через касу 100к - швидко знаходиться і ставиться без черги. В лікарні через карман лікаря 50к - теж швидко знаходиться і ставиться без черги. Це ще я не написав про ліки від 10к. Які думаю є безкоштовними для лікарні, але продаються в аптеці при ній.
Shaman написав:це лише довбні чекають на миттєвих результатів - розумні люди (а серед патріотів більше таких) знають, що системи мають запас міцності. але як потім падають а от ти постійно чекаєш якихось різких змін...
наведи хоч одну цифру, що їм вистачить. це показує, що для тебе експорт та бюджет - це майже одне й теж. їм ВЖЕ не вистачає - вони проїдають свої запаси, й більшість вже проїли - чиста емісія вже не за горами
"Поки товстий схудне, худий здохне." (с) Хто є хто у цій приказці?
нам допомагають країни, які займають більшу частину світового ВВП. тому загнеться квола Раша, де вся міць тримається на нафті (газ вже всьо)
Незручне питання лише в тому, що ці країни не горять бажанням сильно допомагати своїм потенціалом, так щоб війна тривала, без обвалу, це у їх інтересах, а наш вклад ... до останнього...
Зупинку допомоги США, а слідом і зменшення допомоги Європи, як розумію, не розглядаєте навіть в принципі?
Який прогнозуєте сценарій, хоча б для варіанту виходу з допомоги зброєю від США? Закінчується останній прощальний пакет від Байдена за місяця три-чотири, PAC3 вже в дефіциті... а потім?
Лопати кулеби, АК-47, Д20,30, може ще 45-ки дістанемо?
Water написав:Колись fler писала шо діти, які за кордоном, вони продовжують навчатись в Україні безкоштовно. Ось:
з понад 2,1 мільйона українських дітей шкільного віку, що нині перебувають за кордоном, у системі освіти України залишається лише 358 тисяч учнів. Понад 1 мільйон 742 тисячі дітей наразі не мають зв’язку з українською системою освіти.
Там ще вона писала, шо люди масово приїздять з за-кордону та безкоштовно лікуються в нашіх лікарнях. Так ось, за кордоном моїй знайомій, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав, зараз проходе реабілітацію, теж безкоштовно. Скільки коштує така операція у нас для пенсіонерки?
Летят перелетные птицы В осенней дали голубой Летят они в жаркие страны А я остаюся с тобою А я остаюся с тобою Родная навеки страна Не нужен сустав мне немецкий сосиска баварская мне не нужна
у березні 2022 за кордон виїхали не через власну небезпеку, а для деяких відкрились нові можливості у житті, така реальність