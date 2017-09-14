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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13538135391354013541
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 07:22

  greenozon написав:зелені під***си далі грабують на крові українців

а отой дядька екіпірований на заставці в яких військах воює?
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Колись fler писала шо діти, які за кордоном, вони продовжують навчатись в Україні безкоштовно.
Ось:
з понад 2,1 мільйона українських дітей шкільного віку, що нині перебувають за кордоном, у системі освіти України залишається лише 358 тисяч учнів.
Понад 1 мільйон 742 тисячі дітей наразі не мають зв’язку з українською системою освіти.

https://slovoproslovo.info/ukrayinski-s ... avchannya/

Там ще вона писала, шо люди масово приїздять з за-кордону та безкоштовно лікуються в нашіх лікарнях. Так ось, за кордоном моїй знайомій, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав, зараз проходе реабілітацію, теж безкоштовно. Скільки коштує така операція у нас для пенсіонерки?
Water
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мне позвонили из школы и сказали забрать документы ребёнка и допобачення. Відрахована.
Хай вчиться за кордоном,сказали. И это через 2 месяца.
И слава богу.
Я не хочу, чтобы дети имели хоть какое-то отношение к банд формированию с самым высоким уровнем коррупции
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:42

  d44 написав:
  greenozon написав:зелені під***си далі грабують на крові українців

а отой дядька екіпірований на заставці в яких військах воює?

Этот херой только языком трепет и рассуждает кому и как воевать.

Дольше война - больше лайков у бутусова. Разве нет?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шаман, у тебя вообще кукуха поехала?
Ты тут турбо пэрэмогу врубил? Марафонный попка
Ты сколько кацапов задушил?
Или только змея душишь?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав


Відповім, Ви мабуть знаєте, для інших.

Колінний сустав який по закону безкоштовний і є безкоштовним.
В лікарні через касу 100к - швидко знаходиться і ставиться без черги.
В лікарні через карман лікаря 50к - теж швидко знаходиться і ставиться без черги.
Це ще я не написав про ліки від 10к. Які думаю є безкоштовними для лікарні, але продаються в аптеці при ній.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:50

  Shaman написав:
  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:це лише довбні чекають на миттєвих результатів - розумні люди (а серед патріотів більше таких) знають, що системи мають запас міцності. але як потім падають :D а от ти постійно чекаєш якихось різких змін...

наведи хоч одну цифру, що їм вистачить. це показує, що для тебе експорт та бюджет - це майже одне й теж. 8) їм ВЖЕ не вистачає - вони проїдають свої запаси, й більшість вже проїли - чиста емісія вже не за горами ;)

"Поки товстий схудне, худий здохне." (с)
Хто є хто у цій приказці?

нам допомагають країни, які займають більшу частину світового ВВП. тому загнеться квола Раша, де вся міць тримається на нафті (газ вже всьо) 8)


Незручне питання лише в тому, що ці країни не горять бажанням сильно допомагати своїм потенціалом, так щоб війна тривала, без обвалу, це у їх інтересах, а наш вклад ... до останнього...

Зупинку допомоги США, а слідом і зменшення допомоги Європи, як розумію, не розглядаєте навіть в принципі?

Який прогнозуєте сценарій, хоча б для варіанту виходу з допомоги зброєю від США? Закінчується останній прощальний пакет від Байдена за місяця три-чотири, PAC3 вже в дефіциті... а потім?

Лопати кулеби, АК-47, Д20,30, може ще 45-ки дістанемо? :evil:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:09

  Water написав:Колись fler писала шо діти, які за кордоном, вони продовжують навчатись в Україні безкоштовно.
Ось:
з понад 2,1 мільйона українських дітей шкільного віку, що нині перебувають за кордоном, у системі освіти України залишається лише 358 тисяч учнів.
Понад 1 мільйон 742 тисячі дітей наразі не мають зв’язку з українською системою освіти.

https://slovoproslovo.info/ukrayinski-s ... avchannya/

Там ще вона писала, шо люди масово приїздять з за-кордону та безкоштовно лікуються в нашіх лікарнях. Так ось, за кордоном моїй знайомій, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав, зараз проходе реабілітацію, теж безкоштовно. Скільки коштує така операція у нас для пенсіонерки?



Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой
Летят они в жаркие страны
А я остаюся с тобою
А я остаюся с тобою
Родная навеки страна
Не нужен сустав мне немецкий
сосиска баварская мне не нужна


у березні 2022 за кордон виїхали не через власну небезпеку, а для деяких відкрились
нові можливості у житті, така реальність
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