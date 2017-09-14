Колись fler писала шо діти, які за кордоном, вони продовжують навчатись в Україні безкоштовно. Ось:
з понад 2,1 мільйона українських дітей шкільного віку, що нині перебувають за кордоном, у системі освіти України залишається лише 358 тисяч учнів. Понад 1 мільйон 742 тисячі дітей наразі не мають зв’язку з українською системою освіти.
Там ще вона писала, шо люди масово приїздять з за-кордону та безкоштовно лікуються в нашіх лікарнях. Так ось, за кордоном моїй знайомій, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав, зараз проходе реабілітацію, теж безкоштовно. Скільки коштує така операція у нас для пенсіонерки?
Мне позвонили из школы и сказали забрать документы ребёнка и допобачення. Відрахована. Хай вчиться за кордоном,сказали. И это через 2 месяца. И слава богу. Я не хочу, чтобы дети имели хоть какое-то отношение к банд формированию с самым высоким уровнем коррупции
Water написав:, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав
Відповім, Ви мабуть знаєте, для інших.
Колінний сустав який по закону безкоштовний і є безкоштовним. В лікарні через касу 100к - швидко знаходиться і ставиться без черги. В лікарні через карман лікаря 50к - теж швидко знаходиться і ставиться без черги. Це ще я не написав про ліки від 10к. Які думаю є безкоштовними для лікарні, але продаються в аптеці при ній.
Shaman написав:це лише довбні чекають на миттєвих результатів - розумні люди (а серед патріотів більше таких) знають, що системи мають запас міцності. але як потім падають а от ти постійно чекаєш якихось різких змін...
наведи хоч одну цифру, що їм вистачить. це показує, що для тебе експорт та бюджет - це майже одне й теж. їм ВЖЕ не вистачає - вони проїдають свої запаси, й більшість вже проїли - чиста емісія вже не за горами
"Поки товстий схудне, худий здохне." (с) Хто є хто у цій приказці?
нам допомагають країни, які займають більшу частину світового ВВП. тому загнеться квола Раша, де вся міць тримається на нафті (газ вже всьо)
Незручне питання лише в тому, що ці країни не горять бажанням сильно допомагати своїм потенціалом, так щоб війна тривала, без обвалу, це у їх інтересах, а наш вклад ... до останнього...
Зупинку допомоги США, а слідом і зменшення допомоги Європи, як розумію, не розглядаєте навіть в принципі?
Який прогнозуєте сценарій, хоча б для варіанту виходу з допомоги зброєю від США? Закінчується останній прощальний пакет від Байдена за місяця три-чотири, PAC3 вже в дефіциті... а потім?
Лопати кулеби, АК-47, Д20,30, може ще 45-ки дістанемо? С-60 та КС-19 вже давно дістали...
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 11 кві, 2025 09:21, всього редагувалось 1 раз.
Water написав:Колись fler писала шо діти, які за кордоном, вони продовжують навчатись в Україні безкоштовно. Ось:
з понад 2,1 мільйона українських дітей шкільного віку, що нині перебувають за кордоном, у системі освіти України залишається лише 358 тисяч учнів. Понад 1 мільйон 742 тисячі дітей наразі не мають зв’язку з українською системою освіти.
Там ще вона писала, шо люди масово приїздять з за-кордону та безкоштовно лікуються в нашіх лікарнях. Так ось, за кордоном моїй знайомій, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав, зараз проходе реабілітацію, теж безкоштовно. Скільки коштує така операція у нас для пенсіонерки?
Летят перелетные птицы В осенней дали голубой Летят они в жаркие страны А я остаюся с тобою А я остаюся с тобою Родная навеки страна Не нужен сустав мне немецкий сосиска баварская мне не нужна
у березні 2022 за кордон виїхали не через власну небезпеку, а для деяких відкрились нові можливості у житті, така реальність
_Mykola_ написав:Який прогнозуєте сценарій, хоча б для варіанту виходу з допомоги зброєю від США? Закінчується останній прощальний пакет від Байдена за місяця три-чотири, PAC3 вже в дефіциті... а потім?
Лопати кулеби, АК-47, Д20,30, може ще 45-ки дістанемо? С-60 та КС-19 вже давно дістали...
*Вони вирішили запитати бійців... Серед військових, яких зустріли кореспонденти, був один особливо засмучений боєць. Як з’ясувалося, під час атаки ворожого дрона він втратив трьох побратимів.
Журналісти поцікавилися у командира бригади, чи варті ці жертви боротьби за Україну, зважаючи на можливість припинення військової допомоги з боку США. Той відповів: *«Якщо ми втратимо підтримку, ми будемо боротися голими руками».* https://glavcom.ua/country/incidents/pe ... 49704.html
А яку відповідь надав отой "один особливо засмучений боєць" - ? Та інші бійці теж.
Некомплект же саме з заповненням посад бійців, а не комбригів. _________________________________ До вчорашнього Алієва. Стосовно війни з Арменією він вказав: «В нашем случае она тоже не закончилась. Это лишь временная пауза для накопления сил и нового начала».
Water написав:Там ще вона писала, шо люди масово приїздять з за-кордону та безкоштовно лікуються в нашіх лікарнях. Так ось, за кордоном моїй знайомій, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав, зараз проходе реабілітацію, теж безкоштовно. Скільки коштує така операція у нас для пенсіонерки?
Просто "держава" для людей у нас це Феофанія, військові та ментовські шпиталі. Освіта це тупі, нездатні нікого навчити вчітелі. Наука це доктора та аспіранти, яких може більше ніж ментів а щось крім презентації в пауєр поінті "ні про що", вони не здатні зробити. Донька (отримавша другу освіту у Франції безкоштовно) думала приїхати на операцію в Україну, бо деякі офтальмологічні там покриваються тільки половину. Потім порахувала що це ж треба витрачати свою оплачуєму відпустку на лікування. Переїзд, житло. Замислилася. Крім страховки є ще оплачуємий з першого дня лікарняний, допомога від регіону та роботодавця, гарантована компенсація 65% вартості ліків від держави прямо на касі в аптеці (і у всіх аптеках по країні ціна фіксована на рецептурні). Кароче дешевше там зробити. А по якості навіть київська офтальмологія з сучасного це тільки євроремонт.
Water написав:Колись fler писала шо діти, які за кордоном, вони продовжують навчатись в Україні безкоштовно. Ось:
з понад 2,1 мільйона українських дітей шкільного віку, що нині перебувають за кордоном, у системі освіти України залишається лише 358 тисяч учнів. Понад 1 мільйон 742 тисячі дітей наразі не мають зв’язку з українською системою освіти.
Там ще вона писала, шо люди масово приїздять з за-кордону та безкоштовно лікуються в нашіх лікарнях. Так ось, за кордоном моїй знайомій, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав, зараз проходе реабілітацію, теж безкоштовно. Скільки коштує така операція у нас для пенсіонерки?
Тут таке діло, пенсіонери мають їхати і сидіти за 500€. Але не їдуть. Натомість подруга їде до мене і родини на Пасху, метою є медичний туризм: стоматологія, річна перевірка організму, покраска і зачіска. 2 місяці вона чекала на одного лікаря в Німеччині і ніх.я не зрозуміла, а проблема не зникла, а це впливає як на життя, так і робочій стан. То за одну хвилину було прийняте рішення і куплені білети. Розумні люди беруть краще з того що мають, нерозумні обрізають собі можливості з фразами "я не хочу щоб мої діти мали щось спільне" )