RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13539135401354113542>
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Колись fler писала шо діти, які за кордоном, вони продовжують навчатись в Україні безкоштовно.
Ось:
з понад 2,1 мільйона українських дітей шкільного віку, що нині перебувають за кордоном, у системі освіти України залишається лише 358 тисяч учнів.
Понад 1 мільйон 742 тисячі дітей наразі не мають зв’язку з українською системою освіти.

https://slovoproslovo.info/ukrayinski-s ... avchannya/

Там ще вона писала, шо люди масово приїздять з за-кордону та безкоштовно лікуються в нашіх лікарнях. Так ось, за кордоном моїй знайомій, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав, зараз проходе реабілітацію, теж безкоштовно. Скільки коштує така операція у нас для пенсіонерки?
Water
 
Повідомлень: 2931
З нами з: 06.03.12
Подякував: 62 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мне позвонили из школы и сказали забрать документы ребёнка и допобачення. Відрахована.
Хай вчиться за кордоном,сказали. И это через 2 месяца.
И слава богу.
Я не хочу, чтобы дети имели хоть какое-то отношение к банд формированию с самым высоким уровнем коррупции
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4740
З нами з: 17.12.22
Подякував: 160 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:42

  d44 написав:
  greenozon написав:зелені під***си далі грабують на крові українців

а отой дядька екіпірований на заставці в яких військах воює?

Этот херой только языком трепет и рассуждает кому и как воевать.

Дольше война - больше лайков у бутусова. Разве нет?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4740
З нами з: 17.12.22
Подякував: 160 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шаман, у тебя вообще кукуха поехала?
Ты тут турбо пэрэмогу врубил? Марафонный попка
Ты сколько кацапов задушил?
Или только змея душишь?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4740
З нами з: 17.12.22
Подякував: 160 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав


Відповім, Ви мабуть знаєте, для інших.

Колінний сустав який по закону безкоштовний і є безкоштовним.
В лікарні через касу 100к - швидко знаходиться і ставиться без черги.
В лікарні через карман лікаря 50к - теж швидко знаходиться і ставиться без черги.
Це ще я не написав про ліки від 10к. Які думаю є безкоштовними для лікарні, але продаються в аптеці при ній.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 321
З нами з: 21.11.19
Подякував: 246 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 08:50

  Shaman написав:
  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:це лише довбні чекають на миттєвих результатів - розумні люди (а серед патріотів більше таких) знають, що системи мають запас міцності. але як потім падають :D а от ти постійно чекаєш якихось різких змін...

наведи хоч одну цифру, що їм вистачить. це показує, що для тебе експорт та бюджет - це майже одне й теж. 8) їм ВЖЕ не вистачає - вони проїдають свої запаси, й більшість вже проїли - чиста емісія вже не за горами ;)

"Поки товстий схудне, худий здохне." (с)
Хто є хто у цій приказці?

нам допомагають країни, які займають більшу частину світового ВВП. тому загнеться квола Раша, де вся міць тримається на нафті (газ вже всьо) 8)


Незручне питання лише в тому, що ці країни не горять бажанням сильно допомагати своїм потенціалом, так щоб війна тривала, без обвалу, це у їх інтересах, а наш вклад ... до останнього...

Зупинку допомоги США, а слідом і зменшення допомоги Європи, як розумію, не розглядаєте навіть в принципі?

Який прогнозуєте сценарій, хоча б для варіанту виходу з допомоги зброєю від США? Закінчується останній прощальний пакет від Байдена за місяця три-чотири, PAC3 вже в дефіциті... а потім?

Лопати кулеби, АК-47, Д20,30, може ще 45-ки дістанемо?
С-60 та КС-19 вже давно дістали... :evil:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 11 кві, 2025 09:21, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5532
З нами з: 09.02.09
Подякував: 677 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:09

  Water написав:Колись fler писала шо діти, які за кордоном, вони продовжують навчатись в Україні безкоштовно.
Ось:
з понад 2,1 мільйона українських дітей шкільного віку, що нині перебувають за кордоном, у системі освіти України залишається лише 358 тисяч учнів.
Понад 1 мільйон 742 тисячі дітей наразі не мають зв’язку з українською системою освіти.

https://slovoproslovo.info/ukrayinski-s ... avchannya/

Там ще вона писала, шо люди масово приїздять з за-кордону та безкоштовно лікуються в нашіх лікарнях. Так ось, за кордоном моїй знайомій, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав, зараз проходе реабілітацію, теж безкоштовно. Скільки коштує така операція у нас для пенсіонерки?



Летят перелетные птицы
В осенней дали голубой
Летят они в жаркие страны
А я остаюся с тобою
А я остаюся с тобою
Родная навеки страна
Не нужен сустав мне немецкий
сосиска баварская мне не нужна


у березні 2022 за кордон виїхали не через власну небезпеку, а для деяких відкрились
нові можливості у житті, така реальність
prodigy
 
Повідомлень: 12212
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3286 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 09:38

  _Mykola_ написав:Який прогнозуєте сценарій, хоча б для варіанту виходу з допомоги зброєю від США? Закінчується останній прощальний пакет від Байдена за місяця три-чотири, PAC3 вже в дефіциті... а потім?

Лопати кулеби, АК-47, Д20,30, може ще 45-ки дістанемо?
С-60 та КС-19 вже давно дістали... :evil:


*Вони вирішили запитати бійців...
Серед військових, яких зустріли кореспонденти, був один особливо засмучений боєць. Як з’ясувалося, під час атаки ворожого дрона він втратив трьох побратимів.

Журналісти поцікавилися у командира бригади, чи варті ці жертви боротьби за Україну, зважаючи на можливість припинення військової допомоги з боку США. Той відповів:
*«Якщо ми втратимо підтримку, ми будемо боротися голими руками».*
https://glavcom.ua/country/incidents/pe ... 49704.html

А яку відповідь надав отой "один особливо засмучений боєць" - ?
Та інші бійці теж.

Некомплект же саме з заповненням посад бійців, а не комбригів.
_________________________________
До вчорашнього Алієва.
Стосовно війни з Арменією він вказав:
«В нашем случае она тоже не закончилась. Это лишь временная пауза для накопления сил и нового начала».
detroytred
 
Повідомлень: 23933
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Там ще вона писала, шо люди масово приїздять з за-кордону та безкоштовно лікуються в нашіх лікарнях. Так ось, за кордоном моїй знайомій, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав, зараз проходе реабілітацію, теж безкоштовно. Скільки коштує така операція у нас для пенсіонерки?
Просто "держава" для людей у нас це Феофанія, військові та ментовські шпиталі. Освіта це тупі, нездатні нікого навчити вчітелі. Наука це доктора та аспіранти, яких може більше ніж ментів а щось крім презентації в пауєр поінті "ні про що", вони не здатні зробити. Донька (отримавша другу освіту у Франції безкоштовно) думала приїхати на операцію в Україну, бо деякі офтальмологічні там покриваються тільки половину. Потім порахувала що це ж треба витрачати свою оплачуєму відпустку на лікування. Переїзд, житло. Замислилася. Крім страховки є ще оплачуємий з першого дня лікарняний, допомога від регіону та роботодавця, гарантована компенсація 65% вартості ліків від держави прямо на касі в аптеці (і у всіх аптеках по країні ціна фіксована на рецептурні). Кароче дешевше там зробити. А по якості навіть київська офтальмологія з сучасного це тільки євроремонт.
d44
 
Повідомлень: 701
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:28

  Water написав:Колись fler писала шо діти, які за кордоном, вони продовжують навчатись в Україні безкоштовно.
Ось:
з понад 2,1 мільйона українських дітей шкільного віку, що нині перебувають за кордоном, у системі освіти України залишається лише 358 тисяч учнів.
Понад 1 мільйон 742 тисячі дітей наразі не мають зв’язку з українською системою освіти.

https://slovoproslovo.info/ukrayinski-s ... avchannya/

Там ще вона писала, шо люди масово приїздять з за-кордону та безкоштовно лікуються в нашіх лікарнях. Так ось, за кордоном моїй знайомій, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав, зараз проходе реабілітацію, теж безкоштовно. Скільки коштує така операція у нас для пенсіонерки?

Тут таке діло, пенсіонери мають їхати і сидіти за 500€. Але не їдуть. Натомість подруга їде до мене і родини на Пасху, метою є медичний туризм: стоматологія, річна перевірка організму, покраска і зачіска. 2 місяці вона чекала на одного лікаря в Німеччині і ніх.я не зрозуміла, а проблема не зникла, а це впливає як на життя, так і робочій стан. То за одну хвилину було прийняте рішення і куплені білети. Розумні люди беруть краще з того що мають, нерозумні обрізають собі можливості з фразами "я не хочу щоб мої діти мали щось спільне" )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5640
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13539135401354113542>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, Бетон і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 93175
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 268452
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 919187
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.