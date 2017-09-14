RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13539135401354113542
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:53

Ентоні Блінкен підтвердив, що президент України Володимир Зеленський зробив пропозицію США щодо використання українських природних ресурсів як частину плану для отримання військової допомоги.
«Це була одна з частин плану перемоги, який Зеленський приніс в останні 6 місяців нашій адміністрації», — зазначив Блінкен.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 20.01.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 11:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Я, точнее Арестович, предложил вариант "финляндизации". Я уже писал, не уверен, что Путин на это согласится, но вероятность есть. Пробовать можно.

Нас чекає або "фінляндизація", або мобілізація, - керівник добровольчого шпиталю https://www.unian.ua/war/nas-chekaye-ab ... 73275.html

Друге йде із чим далі більшим скрипом, а перше навряд чи можливо в силу внутрішніх противоріч та особливостей ментальності.
Найщасливішою країною вже 8 років підряд стає Фінляндія. За минулий рік Україна опустилася ще нижче у світовому рейтингу щастя - зі 105-ї на 111-ту сходинку. https://www.unian.ua/society/nazvano-na ... 51318.html

Цікава методологія - українці відносно високо довіряють знайомим і незнайомим, але показники довіри до державних інституцій роблять нас нещасними. Відповідаючи на питання, чи віддасть поліцейський втрачений гаманець, майже однозначна відповідь, що ні. І цей парадокс давно - влада якби десь впала з іншої планети, попри всю її змінність. "Ми" типу класні, а "вони" каки.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6910
З нами з: 19.04.12
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 11:48

На этой ветке постоянно идёт сравнение с другими войнами.То с второй мировой,то с евреями с сектором,теперь новая фишка-финляндизация.
Не одно сравнение вообще нам не подходит.
У нас другая война.
Во первых фины воевали 3 месяца а потом поняв что не тянут капитулировали,во вторых там была и есть ЕДИНАЯ нация.Из Выборга люди вышли все!даже котов с собаками забрали чтобы кацапам не достались а у нас тысячи сидят в покровсках под обстрелами ожидая русских с их пенсиями,парпалельно сливая позиции ЗСУ.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 20.01.09
Подякував: 59 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 11:52

  Ой+ написав:Цікава методологія - українці відносно високо довіряють знайомим і незнайомим, але показники довіри до державних інституцій роблять нас нещасними. Відповідаючи на питання, чи віддасть поліцейський втрачений гаманець, майже однозначна відповідь, що ні. І цей парадокс давно - влада якби десь впала з іншої планети, попри всю її змінність. "Ми" типу класні, а "вони" каки.
у нас у владу йде отріцатєльний відбір.і всі це знають.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2492
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:07

  konstantin kirovograd написав:На этой ветке постоянно идёт сравнение с другими войнами.То с второй мировой,то с евреями с сектором,теперь новая фишка-финляндизация.
Не одно сравнение вообще нам не подходит.
У нас другая война.
Во первых фины воевали 3 месяца а потом поняв что не тянут капитулировали,во вторых там была и есть ЕДИНАЯ нация.Из Выборга люди вышли все!даже котов с собаками забрали чтобы кацапам не достались а у нас тысячи сидят в покровсках под обстрелами ожидая русских с их пенсиями,парпалельно сливая позиции ЗСУ.

Дома и квартиры не хотят бросать, пенсии там уже на пятом месте, а позиции сливают 1% сумасшедших которых по ночам Ющенко мучал мовою.
Реально переселяют их в шелтеры без отопления и возможности помыться и часто не в городе, а на турбазы.
Буковель же с Яремчей и Трускавцом бесплатно не разместил же тысячи бабок с Артёмовска и Торецка?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4978
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:20

  барабашов написав:
  konstantin kirovograd написав:На этой ветке постоянно идёт сравнение с другими войнами.То с второй мировой,то с евреями с сектором,теперь новая фишка-финляндизация.
Не одно сравнение вообще нам не подходит.
У нас другая война.
Во первых фины воевали 3 месяца а потом поняв что не тянут капитулировали,во вторых там была и есть ЕДИНАЯ нация.Из Выборга люди вышли все!даже котов с собаками забрали чтобы кацапам не достались а у нас тысячи сидят в покровсках под обстрелами ожидая русских с их пенсиями,парпалельно сливая позиции ЗСУ.

Дома и квартиры не хотят бросать, пенсии там уже на пятом месте, а позиции сливают 1% сумасшедших которых по ночам Ющенко мучал мовою.
Реально переселяют их в шелтеры без отопления и возможности помыться и часто не в городе, а на турбазы.
Буковель же с Яремчей и Трускавцом бесплатно не разместил же тысячи бабок с Артёмовска и Торецка?

А з Вибога тисячі бабок прям в курорти поселяли? :D :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6361
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13539135401354113542
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 93178
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 268458
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 919196
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.