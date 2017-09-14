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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 10:53
Ентоні Блінкен підтвердив, що президент України Володимир Зеленський зробив пропозицію США щодо використання українських природних ресурсів як частину плану для отримання військової допомоги.
«Це була одна з частин плану перемоги, який Зеленський приніс в останні 6 місяців нашій адміністрації», — зазначив Блінкен.
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 11:09
ЛАД написав:
Я, точнее Арестович, предложил вариант "финляндизации". Я уже писал, не уверен, что Путин на это согласится, но вероятность есть. Пробовать можно.
Друге йде із чим далі більшим скрипом, а перше навряд чи можливо в силу внутрішніх противоріч та особливостей ментальності.
Цікава методологія - українці відносно високо довіряють знайомим і незнайомим, але показники довіри до державних інституцій роблять нас нещасними. Відповідаючи на питання, чи віддасть поліцейський втрачений гаманець, майже однозначна відповідь, що ні. І цей парадокс давно - влада якби десь впала з іншої планети, попри всю її змінність. "Ми" типу класні, а "вони" каки.
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Ой+
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 11:48
На этой ветке постоянно идёт сравнение с другими войнами.То с второй мировой,то с евреями с сектором,теперь новая фишка-финляндизация.
Не одно сравнение вообще нам не подходит.
У нас другая война.
Во первых фины воевали 3 месяца а потом поняв что не тянут капитулировали,во вторых там была и есть ЕДИНАЯ нация.Из Выборга люди вышли все!даже котов с собаками забрали чтобы кацапам не достались а у нас тысячи сидят в покровсках под обстрелами ожидая русских с их пенсиями,парпалельно сливая позиции ЗСУ.
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 11:52
Ой+ написав:
Цікава методологія - українці відносно високо довіряють знайомим і незнайомим, але показники довіри до державних інституцій роблять нас нещасними. Відповідаючи на питання, чи віддасть поліцейський втрачений гаманець, майже однозначна відповідь, що ні. І цей парадокс давно - влада якби десь впала з іншої планети, попри всю її змінність. "Ми" типу класні, а "вони" каки.
у нас у владу йде отріцатєльний відбір.і всі це знають.
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Banderlog
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:07
konstantin kirovograd написав:
На этой ветке постоянно идёт сравнение с другими войнами.То с второй мировой,то с евреями с сектором,теперь новая фишка-финляндизация.
Не одно сравнение вообще нам не подходит.
У нас другая война.
Во первых фины воевали 3 месяца а потом поняв что не тянут капитулировали,во вторых там была и есть ЕДИНАЯ нация.Из Выборга люди вышли все!даже котов с собаками забрали чтобы кацапам не достались а у нас тысячи сидят в покровсках под обстрелами ожидая русских с их пенсиями,парпалельно сливая позиции ЗСУ.
Дома и квартиры не хотят бросать, пенсии там уже на пятом месте, а позиции сливают 1% сумасшедших которых по ночам Ющенко мучал мовою.
Реально переселяют их в шелтеры без отопления и возможности помыться и часто не в городе, а на турбазы.
Буковель же с Яремчей и Трускавцом бесплатно не разместил же тысячи бабок с Артёмовска и Торецка?
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барабашов
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:20
барабашов написав: konstantin kirovograd написав:
На этой ветке постоянно идёт сравнение с другими войнами.То с второй мировой,то с евреями с сектором,теперь новая фишка-финляндизация.
Не одно сравнение вообще нам не подходит.
У нас другая война.
Во первых фины воевали 3 месяца а потом поняв что не тянут капитулировали,во вторых там была и есть ЕДИНАЯ нация.Из Выборга люди вышли все!даже котов с собаками забрали чтобы кацапам не достались а у нас тысячи сидят в покровсках под обстрелами ожидая русских с их пенсиями,парпалельно сливая позиции ЗСУ.
Дома и квартиры не хотят бросать, пенсии там уже на пятом месте, а позиции сливают 1% сумасшедших которых по ночам Ющенко мучал мовою.
Реально переселяют их в шелтеры без отопления и возможности помыться и часто не в городе, а на турбазы.
Буковель же с Яремчей и Трускавцом бесплатно не разместил же тысячи бабок с Артёмовска и Торецка?
А з Вибога тисячі бабок прям в курорти поселяли?
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andrijk777
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:24
stm написав:
стоматологія, річна перевірка організму, покраска і зачіска. 2 місяці вона чекала на одного лікаря в Німеччині і ніх.я не зрозуміла, а проблема не зникла, а це впливає як на життя, так і робочій стан. Т
Ох ці надумані проблеми, вона просто хоче додому і вас провідати))
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BeneFuckTor
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:31
BeneFuckTor написав: stm написав:
стоматологія, річна перевірка організму, покраска і зачіска. 2 місяці вона чекала на одного лікаря в Німеччині і ніх.я не зрозуміла, а проблема не зникла, а це впливає як на життя, так і робочій стан. Т
Ох ці надумані проблеми, вона просто хоче додому і вас провідати))
Так, але ми знайомі місяців 2. У мене просто для друзів і друзів друзів завжди кімната є і кімната хламу. Я з заможної сім'ї))) у друзів є для мене диван і цікавинки для проведення відпустки. Проблеми гуртом вирішуються швидше і краще. Чистка зубів у гарній клініці наприклад. Ви останній раз коли стоматолога бачили і зуби чистили професійно? І ціна? )
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stm
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:42
stm написав: BeneFuckTor написав: stm написав:
стоматологія, річна перевірка організму, покраска і зачіска. 2 місяці вона чекала на одного лікаря в Німеччині і ніх.я не зрозуміла, а проблема не зникла, а це впливає як на життя, так і робочій стан. Т
Ох ці надумані проблеми, вона просто хоче додому і вас провідати))
Так, але ми знайомі місяців 2. У мене просто для друзів і друзів друзів завжди кімната є і кімната хламу. Я з заможної сім'ї))) у друзів є для мене диван і цікавинки для проведення відпустки. Проблеми гуртом вирішуються швидше і краще. Чистка зубів у гарній клініці наприклад. Ви останній раз коли стоматолога бачили і зуби чистили професійно? І ціна? )
В Києві того року 1100 було
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Faceless
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:56
Faceless написав:
В Києві того року 1100 було
1785грн - інфляція. Але BeneFuckTor в злотих нам зараз або напіздить, або ціна не буде еквівалент 1785грн ) але моє бачення, що чистка зубів для BeneFuckTor і BiGor наразі не є першою необхідністю взагалі. ) Стоматологи професійні просять раз на 6 місяців. Я філоню і раз на 8 в Україні. Закордоном дійсно інші пріоритети )))
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stm
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