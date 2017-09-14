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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13540135411354213543
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Ви останній раз коли стоматолога бачили і зуби чистили професійно? І ціна?


Включено в страхову з роботи, каміння + піском, раз в рік.
Дружині 250зл, безкоштовних чисток немає. Лікування в мою вже не включено, але можна пережити, не набагато дорожче ніж в хоумтаун. А ще на відміну від хомтаун можна піти і безкоштовно полікувати, так трішки почекати і не фотополімерна, але хто хоче той може, на відміну від Українських бабусь, з яких Ви змінили тему.

Доречі, вихваляти ту чистку трішки перебільшено, оскільки зуби у людей різні і хтось її взагалі не робить, а зуби кращі))
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:06

  BeneFuckTor написав:
  stm написав:Ви останній раз коли стоматолога бачили і зуби чистили професійно? І ціна?


Включено в страхову з роботи, каміння + піском, раз в рік.
Дружині 250зл, безкоштовних чисток немає. Лікування в мою вже не включено, але можна пережити, не набагато дорожче ніж в хоумтаун. А ще на відміну від хомтаун можна піти і безкоштовно полікувати, так трішки почекати і не фотополімерна, але хто хоче той може, на відміну від Українських бабусь, з яких Ви змінили тему.

Доречі, вихваляти ту чистку трішки перебільшено, оскільки зуби у людей різні і хтось її взагалі не робить, а зуби кращі))

Ні, зуби і здоров'я це те що має перше гени, друге стеження. У Польщі також адекватні люди з фінансами використовують приватну медицину. В Чехії що мені сподобалося 2 рази на рік терапевт по страховці надає рекомендації пройти огляд чоловіче/жіноче здоров'я. Це важливо. Але терапевт тільки надає рекомендації, чехи її приймають не часто. То 250злотих це ж більше 1785грн. Так? ) я була з дітьми і проблемами побуту деякий час у Польщі. На моє щастя мені допомагали або сім'я поляків+подруга заміжня за поляком, або подруги подруг-українки, які мають побут сталий вже роки. Польща для мене, як киянки була доступна навіть з українського доходу. Прага вже ні. Але чехи також стали моїми друзями і помічниками. Це важливо. І поляки і чехи готові їхати після війни у Київ ) це зв'язки які важливі.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 11 кві, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:11

  Faceless написав:
stm написав:
  BeneFuckTor написав:Ох ці надумані проблеми, вона просто хоче додому і вас провідати))

Так, але ми знайомі місяців 2. У мене просто для друзів і друзів друзів завжди кімната є і кімната хламу. Я з заможної сім'ї))) у друзів є для мене диван і цікавинки для проведення відпустки. Проблеми гуртом вирішуються швидше і краще. Чистка зубів у гарній клініці наприклад. Ви останній раз коли стоматолога бачили і зуби чистили професійно? І ціна? )
В Києві того року 1100 було

А на море съездить в том году сколько было? - раз уж мы про туризм заговорили?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:18

  ЛАД написав:Я, точнее Арестович, предложил вариант "финляндизации". Я уже писал, не уверен, что Путин на это согласится, но вероятность есть. Пробовать можно.

  konstantin kirovograd написав:На этой ветке постоянно идёт сравнение с другими войнами.То с второй мировой,то с евреями с сектором,теперь новая фишка-финляндизация.
Не одно сравнение вообще нам не подходит.

Хіба ви не помітили, що всі ці порівняння починає вкидати виключно сєкта "Лапи вгору". З якою метою та з яких методичок це робиться, думаю, ви розумієте.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:36

  _hunter написав:А на море съездить в том году сколько было? - раз уж мы про туризм заговорили?..

Одеса дешевше. Все інше - міжнародний туризм за цінами які встановлено турфірмою. Ви за скільки відпочили? Тому що наразі я знаю ціни раннього бронювання Болгарії. Це найдешевший відпочинок. І лише одне місце я готова була брати. Греція у 2 рази цінник броні аппартів. Готуємо ми самостійно і туристичні послуги винаймаємо на місцях.
А зимовий відпочинок це літо*2 лише за 7 днів. Летусрок там про Лівіньо згадував, якщо є 2000€ на 7 днів потягне. Стало дорожче все, навіть лоукост переліт дешевше 24€ з однією ручною поклажею немає. Було 9€. Хантер, ви ж ніх.я не біженець, визнайте це. Вас не цікавить виживання, а на 500€ це виключно виживання.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:48

  Бетон написав:Шаман, у тебя вообще кукуха поехала?
Ты тут турбо пэрэмогу врубил? Марафонный попка
Ты сколько кацапов задушил?
Или только змея душишь?

Видихай. наче здоров'яга, а такий переляканий :shock:
Shaman
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