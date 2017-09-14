stm написав:Ви останній раз коли стоматолога бачили і зуби чистили професійно? І ціна?
Включено в страхову з роботи, каміння + піском, раз в рік. Дружині 250зл, безкоштовних чисток немає. Лікування в мою вже не включено, але можна пережити, не набагато дорожче ніж в хоумтаун. А ще на відміну від хомтаун можна піти і безкоштовно полікувати, так трішки почекати і не фотополімерна, але хто хоче той може, на відміну від Українських бабусь, з яких Ви змінили тему.
Доречі, вихваляти ту чистку трішки перебільшено, оскільки зуби у людей різні і хтось її взагалі не робить, а зуби кращі))
stm написав:Ви останній раз коли стоматолога бачили і зуби чистили професійно? І ціна?
Включено в страхову з роботи, каміння + піском, раз в рік. Дружині 250зл, безкоштовних чисток немає. Лікування в мою вже не включено, але можна пережити, не набагато дорожче ніж в хоумтаун. А ще на відміну від хомтаун можна піти і безкоштовно полікувати, так трішки почекати і не фотополімерна, але хто хоче той може, на відміну від Українських бабусь, з яких Ви змінили тему.
Доречі, вихваляти ту чистку трішки перебільшено, оскільки зуби у людей різні і хтось її взагалі не робить, а зуби кращі))
Ні, зуби і здоров'я це те що має перше гени, друге стеження. У Польщі також адекватні люди з фінансами використовують приватну медицину. В Чехії що мені сподобалося 2 рази на рік терапевт по страховці надає рекомендації пройти огляд чоловіче/жіноче здоров'я. Це важливо. Але терапевт тільки надає рекомендації, чехи її приймають не часто. То 250злотих це ж більше 1785грн. Так? ) я була з дітьми і проблемами побуту деякий час у Польщі. На моє щастя мені допомагали або сім'я поляків+подруга заміжня за поляком, або подруги подруг-українки, які мають побут сталий вже роки. Польща для мене, як киянки була доступна навіть з українського доходу. Прага вже ні. Але чехи також стали моїми друзями і помічниками. Це важливо. І поляки і чехи готові їхати після війни у Київ ) це зв'язки які важливі.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 11 кві, 2025 13:11, всього редагувалось 1 раз.
BeneFuckTor написав:Ох ці надумані проблеми, вона просто хоче додому і вас провідати))
Так, але ми знайомі місяців 2. У мене просто для друзів і друзів друзів завжди кімната є і кімната хламу. Я з заможної сім'ї))) у друзів є для мене диван і цікавинки для проведення відпустки. Проблеми гуртом вирішуються швидше і краще. Чистка зубів у гарній клініці наприклад. Ви останній раз коли стоматолога бачили і зуби чистили професійно? І ціна? )
В Києві того року 1100 було
А на море съездить в том году сколько было? - раз уж мы про туризм заговорили?..
ЛАД написав:Я, точнее Арестович, предложил вариант "финляндизации". Я уже писал, не уверен, что Путин на это согласится, но вероятность есть. Пробовать можно.
konstantin kirovograd написав:На этой ветке постоянно идёт сравнение с другими войнами.То с второй мировой,то с евреями с сектором,теперь новая фишка-финляндизация. Не одно сравнение вообще нам не подходит.
Хіба ви не помітили, що всі ці порівняння починає вкидати виключно сєкта "Лапи вгору". З якою метою та з яких методичок це робиться, думаю, ви розумієте.
_hunter написав:А на море съездить в том году сколько было? - раз уж мы про туризм заговорили?..
Одеса дешевше. Все інше - міжнародний туризм за цінами які встановлено турфірмою. Ви за скільки відпочили? Тому що наразі я знаю ціни раннього бронювання Болгарії. Це найдешевший відпочинок. І лише одне місце я готова була брати. Греція у 2 рази цінник броні аппартів. Готуємо ми самостійно і туристичні послуги винаймаємо на місцях. А зимовий відпочинок це літо*2 лише за 7 днів. Летусрок там про Лівіньо згадував, якщо є 2000€ /дорослий на 7 днів потягне. Стало дорожче все, навіть лоукост переліт дешевше 24€ з однією ручною поклажею немає. Було 9€. Хантер, ви ж ніх.я не біженець, визнайте це. Вас не цікавить виживання, а на 500€ це виключно виживання.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 11 кві, 2025 13:55, всього редагувалось 1 раз.
Ігор Луценко: «Сьогодні в нас достатньо економічного і людського ресурсу, щоб виграти в Росії» https://lb.ua/news/2025/04/11/670479_ig ... godni.html На його думку, Україна могла б подвоїти кількість Збройних сил України, якби така задача стояла (зараз кількість ЗСУ, за словами Луценка з посиланням на відкриті дані, складає приблизно 800 тисяч військових і 400 тисяч силовиків).
Сирський... 1 січня 2025 року в Росії угруповання військ, яке бере участь у бойових діях в Україні, налічувало 603 тисячі військових, сьогодні — уже 623 тисячі.
Уявіть, якщо тільки за підписання контракту їм платять 20–40 тисяч доларів, я вже не беру всі інші виплати грошового забезпечення, а солдат у них отримує від 2,5 тисячі доларів. Тобто вони людей закидують грошима, і це головний стимул. Ми собі дозволити це не можемо.
Якщо взяти підготовлений мобілізаційний ресурс противника — тих, хто проходив військову службу, військову підготовку, — він складає близько 5 млн осіб. А мобілізаційний ресурс загалом — 20 млн. Уявіть їхній потенціал.
Ігор Луценко: «Сьогодні в нас достатньо економічного і людського ресурсу, щоб виграти в Росії» https://lb.ua/news/2025/04/11/670479_ig ... godni.html На його думку, Україна могла б подвоїти кількість Збройних сил України, якби така задача стояла (зараз кількість ЗСУ, за словами Луценка з посиланням на відкриті дані, складає приблизно 800 тисяч військових і 400 тисяч силовиків).
Сирський... 1 січня 2025 року в Росії угруповання військ, яке бере участь у бойових діях в Україні, налічувало 603 тисячі військових, сьогодні — уже 623 тисячі.
Уявіть, якщо тільки за підписання контракту їм платять 20–40 тисяч доларів, я вже не беру всі інші виплати грошового забезпечення, а солдат у них отримує від 2,5 тисячі доларів. Тобто вони людей закидують грошима, і це головний стимул. Ми собі дозволити це не можемо.
Якщо взяти підготовлений мобілізаційний ресурс противника — тих, хто проходив військову службу, військову підготовку, — він складає близько 5 млн осіб. А мобілізаційний ресурс загалом — 20 млн. Уявіть їхній потенціал.
Це було, наразі у Росії жінок використовують як "ловля на живця". Береться не дуже розумний чоловік, його навіть можуть одружити на передовій і гробові - дуже гарний бізнес. Мені це ок, як стратегія. ПС: стратегія не для України. Дуже добра. Найкраща. Є труп, є дружина яка з грошима. Вона теж не розумна. Все демографічно гуд ) демографія оркостану - проблема України. Нема демографії - нема проблеми, є велике поле для роздумів Китаю... ))) Це як проблема яйці в США 21$ в Україні МХР яйців наг'гтампує на рік уперед... Мейк а грейт диал на рік, допоки курча в США не виростуть...
Востаннє редагувалось stm в П'ят 11 кві, 2025 14:41, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:А на море съездить в том году сколько было? - раз уж мы про туризм заговорили?..
Одеса дешевше. Все інше - міжнародний туризм за цінами які встановлено турфірмою. Ви за скільки відпочили? Тому що наразі я знаю ціни раннього бронювання Болгарії. Це найдешевший відпочинок. І лише одне місце я готова була брати. Греція у 2 рази цінник броні аппартів. Готуємо ми самостійно і туристичні послуги винаймаємо на місцях. А зимовий відпочинок це літо*2 лише за 7 днів. Летусрок там про Лівіньо згадував, якщо є 2000€ /дорослий на 7 днів потягне. Стало дорожче все, навіть лоукост переліт дешевше 24€ з однією ручною поклажею немає. Було 9€. Хантер, ви ж ніх.я не біженець, визнайте це. Вас не цікавить виживання, а на 500€ це виключно виживання.
Можно пойти работать за 2000-2500 а не на 531 евро лежать на диване.
_hunter написав:А на море съездить в том году сколько было? - раз уж мы про туризм заговорили?..
Одеса дешевше. Все інше - міжнародний туризм за цінами які встановлено турфірмою. Ви за скільки відпочили? Тому що наразі я знаю ціни раннього бронювання Болгарії. Це найдешевший відпочинок. І лише одне місце я готова була брати. Греція у 2 рази цінник броні аппартів. Готуємо ми самостійно і туристичні послуги винаймаємо на місцях. А зимовий відпочинок це літо*2 лише за 7 днів. Летусрок там про Лівіньо згадував, якщо є 2000€ /дорослий на 7 днів потягне. Стало дорожче все, навіть лоукост переліт дешевше 24€ з однією ручною поклажею немає. Було 9€. Хантер, ви ж ніх.я не біженець, визнайте це. Вас не цікавить виживання, а на 500€ це виключно виживання.
Можно пойти работать за 2000-2500 а не на 531 евро лежать на диване.
До податків? проблема, що ви як і більшість не перебудувались на ЄС і США де зп до податків...