Додано: П'ят 11 кві, 2025 13:06

BeneFuckTor написав: stm написав: Ви останній раз коли стоматолога бачили і зуби чистили професійно? І ціна? Ви останній раз коли стоматолога бачили і зуби чистили професійно? І ціна?



Включено в страхову з роботи, каміння + піском, раз в рік.

Дружині 250зл, безкоштовних чисток немає. Лікування в мою вже не включено, але можна пережити, не набагато дорожче ніж в хоумтаун. А ще на відміну від хомтаун можна піти і безкоштовно полікувати, так трішки почекати і не фотополімерна, але хто хоче той може, на відміну від Українських бабусь, з яких Ви змінили тему.



Доречі, вихваляти ту чистку трішки перебільшено, оскільки зуби у людей різні і хтось її взагалі не робить, а зуби кращі)) Включено в страхову з роботи, каміння + піском, раз в рік.Дружині 250зл, безкоштовних чисток немає. Лікування в мою вже не включено, але можна пережити, не набагато дорожче ніж в хоумтаун. А ще на відміну від хомтаун можна піти і безкоштовно полікувати, так трішки почекати і не фотополімерна, але хто хоче той може, на відміну від Українських бабусь, з яких Ви змінили тему.Доречі, вихваляти ту чистку трішки перебільшено, оскільки зуби у людей різні і хтось її взагалі не робить, а зуби кращі))

Ні, зуби і здоров'я це те що має перше гени, друге стеження. У Польщі також адекватні люди з фінансами використовують приватну медицину. В Чехії що мені сподобалося 2 рази на рік терапевт по страховці надає рекомендації пройти огляд чоловіче/жіноче здоров'я. Це важливо. Але терапевт тільки надає рекомендації, чехи її приймають не часто. То 250злотих це ж більше 1785грн. Так? ) я була з дітьми і проблемами побуту деякий час у Польщі. На моє щастя мені допомагали або сім'я поляків+подруга заміжня за поляком, або подруги подруг-українки, які мають побут сталий вже роки. Польща для мене, як киянки була доступна навіть з українського доходу. Прага вже ні. Але чехи також стали моїми друзями і помічниками. Це важливо. І поляки і чехи готові їхати після війни у Київ ) це зв'язки які важливі.