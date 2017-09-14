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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13541135421354313544
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 14:43

  konstantin kirovograd написав:
  stm написав:
  _hunter написав:А на море съездить в том году сколько было? - раз уж мы про туризм заговорили?..

Одеса дешевше. Все інше - міжнародний туризм за цінами які встановлено турфірмою. Ви за скільки відпочили? Тому що наразі я знаю ціни раннього бронювання Болгарії. Це найдешевший відпочинок. І лише одне місце я готова була брати. Греція у 2 рази цінник броні аппартів. Готуємо ми самостійно і туристичні послуги винаймаємо на місцях.
А зимовий відпочинок це літо*2 лише за 7 днів. Летусрок там про Лівіньо згадував, якщо є 2000€ /дорослий на 7 днів потягне. Стало дорожче все, навіть лоукост переліт дешевше 24€ з однією ручною поклажею немає. Було 9€. Хантер, ви ж ніх.я не біженець, визнайте це. Вас не цікавить виживання, а на 500€ це виключно виживання.

Можно пойти работать за 2000-2500 а не на 531 евро лежать на диване.

вивчити мову та піти працювати - так, можна...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 14:52

stm
:D
я не с луны прилетел...у меня есть кейсы знакомых кто в германии от лежащих на диване и от тех кто работает...
Пример-муж реально пашет на стройке,пашет тяжело-3500,жена низкоквалифицированный труд 2300,дочь 20 лет продавец-2000.Они превосходно себя чувствуют на эти 7800 не седя на джобе а снимаю сами жилье и платя налоги.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 14:57

  konstantin kirovograd написав:stm
:D
я не с луны прилетел...у меня есть кейсы знакомых кто в германии от лежащих на диване и от тех кто работает...
Пример-муж реально пашет на стройке,пашет тяжело-3500,жена низкоквалифицированный труд 2300,дочь 20 лет продавец-2000.Они превосходно себя чувствуют на эти 7800 не седя на джобе а снимаю сами жилье и платя налоги.

Це до податків. Тому що в мене подруга 2500€ до податків. Вона бухгалтер, це не продавчиня. Рівень німецької В2/С1 тому що дитиною вчилася в німецькій школі. Вам друзі вішають мівіну на вуза, мої кажуть всі норми як є. Я їм також не брешу про свою мега успішність. Розробляємо плани на майбутнє. Ви нічого разом не плануєте. Це і є різниця. Чехи мені можуть розповісти усю правду про навчання у вузах Праги. Ціна/можливості. Вам продавчиня може розповісти свої мрії. Це і є різниця, вибачайте за відвертість.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 11 кві, 2025 15:01, всього редагувалось 2 разів.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 14:59

  konstantin kirovograd написав:stm
:D
я не с луны прилетел...у меня есть кейсы знакомых кто в германии от лежащих на диване и от тех кто работает...
Пример-муж реально пашет на стройке,пашет тяжело-3500,жена низкоквалифицированный труд 2300,дочь 20 лет продавец-2000.Они превосходно себя чувствуют на эти 7800 не седя на джобе а снимаю сами жилье и платя налоги.

навряд чи прям чудово - але так, три дорослі працюючі людини в одній квартирі жити можуть...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:01

  stm написав:
  konstantin kirovograd написав:stm
:D
я не с луны прилетел...у меня есть кейсы знакомых кто в германии от лежащих на диване и от тех кто работает...
Пример-муж реально пашет на стройке,пашет тяжело-3500,жена низкоквалифицированный труд 2300,дочь 20 лет продавец-2000.Они превосходно себя чувствуют на эти 7800 не седя на джобе а снимаю сами жилье и платя налоги.

Це до податків. Тому що в мене подруга 2500€ до податків. Вона бухгалтер, це не продавчиня. Рівень німецької В2/С1 тому що дитиною вчилася в німецькій школі. Вам друзі вішають мівуну на вуз'за, мої кажуть всі норми як є. Я їм також не брешу про свою мега успішність. Розробляємо плани на майбутнє. Ви нічого разом не плануєте. Це і є різниця. Чехи мені можуть розповісти уся правду про навчання у вузах Праги. Ціна/можливості. Вам продавчиня може розповісти свої мрії. Це і є різниця вибачайте за відвертість.

це якась мінімалка - сумно за німецьких бухгалтерів...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:04

  Shaman написав:
  stm написав:
  konstantin kirovograd написав:stm
:D
я не с луны прилетел...у меня есть кейсы знакомых кто в германии от лежащих на диване и от тех кто работает...
Пример-муж реально пашет на стройке,пашет тяжело-3500,жена низкоквалифицированный труд 2300,дочь 20 лет продавец-2000.Они превосходно себя чувствуют на эти 7800 не седя на джобе а снимаю сами жилье и платя налоги.

Це до податків. Тому що в мене подруга 2500€ до податків. Вона бухгалтер, це не продавчиня. Рівень німецької В2/С1 тому що дитиною вчилася в німецькій школі. Вам друзі вішають мівуну на вуз'за, мої кажуть всі норми як є. Я їм також не брешу про свою мега успішність. Розробляємо плани на майбутнє. Ви нічого разом не плануєте. Це і є різниця. Чехи мені можуть розповісти уся правду про навчання у вузах Праги. Ціна/можливості. Вам продавчиня може розповісти свої мрії. Це і є різниця вибачайте за відвертість.

це якась мінімалка - сумно за німецьких бухгалтерів...

це логісти в міжнародній компанії імпорту/експорту. Начальна ланка. Дівчину виведем на фін.діра у майбутньому. Є до чого йти. :mrgreen: вік теж має роль.
Через 5 років і 10 порівняємо з продавчинею і її сім'єю))) Константин не відчуває різниці, на відміну від мене ) я б навіть стан зубів порівняла :lol:
Востаннє редагувалось stm в П'ят 11 кві, 2025 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:21

  Banderlog написав:
  Ой+ написав:Цікава методологія - українці відносно високо довіряють знайомим і незнайомим, але показники довіри до державних інституцій роблять нас нещасними. Відповідаючи на питання, чи віддасть поліцейський втрачений гаманець, майже однозначна відповідь, що ні. І цей парадокс давно - влада якби десь впала з іншої планети, попри всю її змінність. "Ми" типу класні, а "вони" каки.
у нас у владу йде отріцатєльний відбір.і всі це знають.
Що тільки не придумаєш щоб у СВОЇХ бідах КОГОСЬ звинуватити.
По порядку
1 Влада зажерлась і багато заробляє...
2 У владу відбирають по відємній селекції...
3 Мають колінний суглоб вартістю в 100 000 роздавати всім... але платити податки -западло...

Далі продовжувати - чи й самі в стані побачити відсутність логіки у своїх твердженнях?
Тому я напишу так
1 Як ви владі платите- такі туди і йдуть
2 Скільки податків сплатили - на таку ж суму назад і отримаєте...
І якщо сплаченого на колінні суглоби вистарчить - тоді й починайте задавати питання- а чому не бесплатно..
а якщо сплатили на співчутливе похитування головою сімейним лікарем - то тільки це похитування безкоштовно й отримаєте.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:25

  konstantin kirovograd написав:На этой ветке постоянно идёт сравнение с другими войнами.То с второй мировой,то с евреями с сектором,теперь новая фишка-финляндизация.
Не одно сравнение вообще нам не подходит.
У нас другая война.
Во первых фины воевали 3 месяца а потом поняв что не тянут капитулировали,во вторых там была и есть ЕДИНАЯ нация.Из Выборга люди вышли все!даже котов с собаками забрали чтобы кацапам не достались а у нас тысячи сидят в покровсках под обстрелами ожидая русских с их пенсиями,парпалельно сливая позиции ЗСУ.
Во-первых, война шла не 3 месяца. Меньше, чем через полтора года была война-продолжение - началась практически одновременно с немецким нападением на СССР и закончилась прекращением огня 4—5 сентября 1944 года и заключением договора о перемирии, подписанного 19 сентября 1944 года в Москве. И при этом финны тут же начали Лапландскую войну против немцев.
Во-вторых, какая связь между заключением мира на финских условиях и тем, что "из Выборга люди вышли все!"? В те времена были "модны" "великие переселения народов" и депортации (например, судетских немцев). Предвидя такую возможность, финны вполне логично могли предпочесть добровольное переселение "маршу смерти".
И, кстати, единству нации не мешает то, что:
В Финляндии два государственных языка: финский и шведский , и официально двуязычный. Почти девять десятых населения говорят на финском языке; язык является важной национальной чертой, хотя на нем говорят на сильных региональных диалектах . Шведоязычное население проживает в основном в прибрежной зоне на юге, юго-западе и западе, а также на Аландских островах (где шведский является единственным официальным языком). Согласно конституции 2000 года, государственные органы обязаны обеспечивать потребности финно- и шведоязычного населения страны на равной основе.
https://www.britannica.com/place/Finland/People
При этом
языковой спор был предметом ожесточенных споров в межвоенный период. Позиция шведского языка постепенно ослабевала к концу 1930-х годов, поскольку все больше носителей финского языка занимали позиции экономической и культурной власти. Вражда по языковым вопросам не была исцелена до объединяющего эффекта Второй мировой войны .
ЛАД
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