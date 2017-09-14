_hunter написав:А на море съездить в том году сколько было? - раз уж мы про туризм заговорили?..
Одеса дешевше. Все інше - міжнародний туризм за цінами які встановлено турфірмою. Ви за скільки відпочили? Тому що наразі я знаю ціни раннього бронювання Болгарії. Це найдешевший відпочинок. І лише одне місце я готова була брати. Греція у 2 рази цінник броні аппартів. Готуємо ми самостійно і туристичні послуги винаймаємо на місцях. А зимовий відпочинок це літо*2 лише за 7 днів. Летусрок там про Лівіньо згадував, якщо є 2000€ /дорослий на 7 днів потягне. Стало дорожче все, навіть лоукост переліт дешевше 24€ з однією ручною поклажею немає. Було 9€. Хантер, ви ж ніх.я не біженець, визнайте це. Вас не цікавить виживання, а на 500€ це виключно виживання.
Можно пойти работать за 2000-2500 а не на 531 евро лежать на диване.
я не с луны прилетел...у меня есть кейсы знакомых кто в германии от лежащих на диване и от тех кто работает... Пример-муж реально пашет на стройке,пашет тяжело-3500,жена низкоквалифицированный труд 2300,дочь 20 лет продавец-2000.Они превосходно себя чувствуют на эти 7800 не седя на джобе а снимаю сами жилье и платя налоги.
я не с луны прилетел...у меня есть кейсы знакомых кто в германии от лежащих на диване и от тех кто работает... Пример-муж реально пашет на стройке,пашет тяжело-3500,жена низкоквалифицированный труд 2300,дочь 20 лет продавец-2000.Они превосходно себя чувствуют на эти 7800 не седя на джобе а снимаю сами жилье и платя налоги.
Це до податків. Тому що в мене подруга 2500€ до податків. Вона бухгалтер, це не продавчиня. Рівень німецької В2/С1 тому що дитиною вчилася в німецькій школі. Вам друзі вішають мівіну на вуза, мої кажуть всі норми як є. Я їм також не брешу про свою мега успішність. Розробляємо плани на майбутнє. Ви нічого разом не плануєте. Це і є різниця. Чехи мені можуть розповісти усю правду про навчання у вузах Праги. Ціна/можливості. Вам продавчиня може розповісти свої мрії. Це і є різниця, вибачайте за відвертість.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 11 кві, 2025 15:01, всього редагувалось 2 разів.
я не с луны прилетел...у меня есть кейсы знакомых кто в германии от лежащих на диване и от тех кто работает... Пример-муж реально пашет на стройке,пашет тяжело-3500,жена низкоквалифицированный труд 2300,дочь 20 лет продавец-2000.Они превосходно себя чувствуют на эти 7800 не седя на джобе а снимаю сами жилье и платя налоги.
навряд чи прям чудово - але так, три дорослі працюючі людини в одній квартирі жити можуть...
я не с луны прилетел...у меня есть кейсы знакомых кто в германии от лежащих на диване и от тех кто работает... Пример-муж реально пашет на стройке,пашет тяжело-3500,жена низкоквалифицированный труд 2300,дочь 20 лет продавец-2000.Они превосходно себя чувствуют на эти 7800 не седя на джобе а снимаю сами жилье и платя налоги.
Це до податків. Тому що в мене подруга 2500€ до податків. Вона бухгалтер, це не продавчиня. Рівень німецької В2/С1 тому що дитиною вчилася в німецькій школі. Вам друзі вішають мівуну на вуз'за, мої кажуть всі норми як є. Я їм також не брешу про свою мега успішність. Розробляємо плани на майбутнє. Ви нічого разом не плануєте. Це і є різниця. Чехи мені можуть розповісти уся правду про навчання у вузах Праги. Ціна/можливості. Вам продавчиня може розповісти свої мрії. Це і є різниця вибачайте за відвертість.
це якась мінімалка - сумно за німецьких бухгалтерів...
я не с луны прилетел...у меня есть кейсы знакомых кто в германии от лежащих на диване и от тех кто работает... Пример-муж реально пашет на стройке,пашет тяжело-3500,жена низкоквалифицированный труд 2300,дочь 20 лет продавец-2000.Они превосходно себя чувствуют на эти 7800 не седя на джобе а снимаю сами жилье и платя налоги.
Це до податків. Тому що в мене подруга 2500€ до податків. Вона бухгалтер, це не продавчиня. Рівень німецької В2/С1 тому що дитиною вчилася в німецькій школі. Вам друзі вішають мівуну на вуз'за, мої кажуть всі норми як є. Я їм також не брешу про свою мега успішність. Розробляємо плани на майбутнє. Ви нічого разом не плануєте. Це і є різниця. Чехи мені можуть розповісти уся правду про навчання у вузах Праги. Ціна/можливості. Вам продавчиня може розповісти свої мрії. Це і є різниця вибачайте за відвертість.
це якась мінімалка - сумно за німецьких бухгалтерів...
це логісти в міжнародній компанії імпорту/експорту. Начальна ланка. Дівчину виведем на фін.діра у майбутньому. Є до чого йти. вік теж має роль. Через 5 років і 10 порівняємо з продавчинею і її сім'єю))) Константин не відчуває різниці, на відміну від мене ) я б навіть стан зубів порівняла
Востаннє редагувалось stm в П'ят 11 кві, 2025 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:Цікава методологія - українці відносно високо довіряють знайомим і незнайомим, але показники довіри до державних інституцій роблять нас нещасними. Відповідаючи на питання, чи віддасть поліцейський втрачений гаманець, майже однозначна відповідь, що ні. І цей парадокс давно - влада якби десь впала з іншої планети, попри всю її змінність. "Ми" типу класні, а "вони" каки.
у нас у владу йде отріцатєльний відбір.і всі це знають.
Що тільки не придумаєш щоб у СВОЇХ бідах КОГОСЬ звинуватити. По порядку 1 Влада зажерлась і багато заробляє... 2 У владу відбирають по відємній селекції... 3 Мають колінний суглоб вартістю в 100 000 роздавати всім... але платити податки -западло...
Далі продовжувати - чи й самі в стані побачити відсутність логіки у своїх твердженнях? Тому я напишу так 1 Як ви владі платите- такі туди і йдуть 2 Скільки податків сплатили - на таку ж суму назад і отримаєте... І якщо сплаченого на колінні суглоби вистарчить - тоді й починайте задавати питання- а чому не бесплатно.. а якщо сплатили на співчутливе похитування головою сімейним лікарем - то тільки це похитування безкоштовно й отримаєте.
konstantin kirovograd написав:На этой ветке постоянно идёт сравнение с другими войнами.То с второй мировой,то с евреями с сектором,теперь новая фишка-финляндизация. Не одно сравнение вообще нам не подходит. У нас другая война. Во первых фины воевали 3 месяца а потом поняв что не тянут капитулировали,во вторых там была и есть ЕДИНАЯ нация.Из Выборга люди вышли все!даже котов с собаками забрали чтобы кацапам не достались а у нас тысячи сидят в покровсках под обстрелами ожидая русских с их пенсиями,парпалельно сливая позиции ЗСУ.
Во-первых, война шла не 3 месяца. Меньше, чем через полтора года была война-продолжение - началась практически одновременно с немецким нападением на СССР и закончилась прекращением огня 4—5 сентября 1944 года и заключением договора о перемирии, подписанного 19 сентября 1944 года в Москве. И при этом финны тут же начали Лапландскую войну против немцев. Во-вторых, какая связь между заключением мира на финских условиях и тем, что "из Выборга люди вышли все!"? В те времена были "модны" "великие переселения народов" и депортации (например, судетских немцев). Предвидя такую возможность, финны вполне логично могли предпочесть добровольное переселение "маршу смерти". И, кстати, единству нации не мешает то, что:
В Финляндии два государственных языка: финский и шведский , и официально двуязычный. Почти девять десятых населения говорят на финском языке; язык является важной национальной чертой, хотя на нем говорят на сильных региональных диалектах . Шведоязычное население проживает в основном в прибрежной зоне на юге, юго-западе и западе, а также на Аландских островах (где шведский является единственным официальным языком). Согласно конституции 2000 года, государственные органы обязаны обеспечивать потребности финно- и шведоязычного населения страны на равной основе.
языковой спор был предметом ожесточенных споров в межвоенный период. Позиция шведского языка постепенно ослабевала к концу 1930-х годов, поскольку все больше носителей финского языка занимали позиции экономической и культурной власти. Вражда по языковым вопросам не была исцелена до объединяющего эффекта Второй мировой войны .
ЛАД написав:Во-вторых, какая связь между заключением мира на финских условиях и тем, что "из Выборга люди вышли все!"?
Проста як двері і та сама чому Пуйло жодного разу не заявляло про те що СПРОБУЄ захопити Львів....
Цей приклад-демонструє який буде рівень опору, якщо сунешся далі....
Але парторгам яким під час агресії мозку не вистарчає що використання педераційної=прямий заклик до пула -ТЕБЕ ЧЕКАЮТЬ..
Пояснити навряд чи щось вдасться.
ПС спробуюуточники Захопив пуйло Крим-втратив НУЛЬ військових-отримав додаткових 100 000 моб ресурсу - попер в ОРДЛО Захопив ОРДЛО - втратив 10 000 своїх військових- отримав додаткових 300 000 мобресурсу - попер далі....
А у фінів йому б так не вдалось Він Виборг захопив втративши від 400 000 до 700 000.... а додаткового мобресурсу - НЕ ОТРИМАВ тому йти далі втрачаючи і нічого не здобуваючи-навіть совок(сралін) не був настільки дурним
jump написав:Сирський... 1 січня 2025 року в Росії угруповання військ, яке бере участь у бойових діях в Україні, налічувало 603 тисячі військових, сьогодні — уже 623 тисячі.
Уявіть, якщо тільки за підписання контракту їм платять 20–40 тисяч доларів, я вже не беру всі інші виплати грошового забезпечення, а солдат у них отримує від 2,5 тисячі доларів. Тобто вони людей закидують грошима, і це головний стимул. Ми собі дозволити це не можемо.
Якщо взяти підготовлений мобілізаційний ресурс противника — тих, хто проходив військову службу, військову підготовку, — він складає близько 5 млн осіб. А мобілізаційний ресурс загалом — 20 млн. Уявіть їхній потенціал.