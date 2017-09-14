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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13542135431354413545
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:49

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Во-вторых, какая связь между заключением мира на финских условиях и тем, что "из Выборга люди вышли все!"?
Проста як двері і та сама чому Пуйло жодного разу не заявляло про те що СПРОБУЄ захопити Львів....
"Пуйло жодного разу не заявляло про те що СПРОБУЄ захопити" Харків. Но, вероятно, хочет. Так что заявления это ещё не всё.

Цей приклад-демонструє який буде рівень опору, якщо сунешся далі....
Что-то эта демонстрация не останавливает "Пуйла".
И "рівень опору" не спас УНР.


ПС
спробуюуточники
Захопив пуйло Крим-втратив НУЛЬ військових-отримав додаткових 100 000 моб ресурсу - попер в ОРДЛО
Захопив ОРДЛО - втратив 10 000 своїх військових- отримав додаткових 300 000 мобресурсу - попер далі....

А у фінів йому б так не вдалось
Він Виборг захопив втративши від 400 000 до 700 000.... а додаткового мобресурсу - НЕ ОТРИМАВ
тому йти далі втрачаючи і нічого не здобуваючи-навіть совок(сралін) не був настільки дурним
Пуйло Виборг не захоплював. :)
А у Сталина в 1944 хватило бы сил захватить не только Выборг.
Арифметика у вас так себе. С использованием справочника стеля. Путину для ОРДЛО только Крыма с его мобресурсом не хватало. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 11 кві, 2025 15:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:56

а ось і помста Кротевичу за одкровення про генерала-мясника :|

Кротевич заявив, що його прізвище зникло з указу президента про нагородження орденом

Пряма мова: "Вирішив поділитися з вами однією історією —щоб ви просто розуміли, як низько можуть опускатись деякі люди.

Поки я ще був на службі, командир бригади подав мене на нагороду. Процедура не з простих — тривала, бюрократична, але врешті-решт, через чотири місяці, президент підписав указ про моє нагородження.

У середу, 9 квітня 2025 року, друг Калина — заступник командира бригади — привітав мене, надіславши скріншот з офіційного сайту президента, де я був у списку нагороджених.

Пані та панове, вже наступного дня з указу моє прізвище просто зникло.

Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо заміни головнокомандувача. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався — в цій системі ще дуже багато треба змінювати".
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/11/7507131/


Лачен після одкровень про дєрьмака заявив, що не вживає наркотики і т.д. 8)
Зазначив, що будуть порпатись у брудному спідньому :?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:02

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Во-вторых, какая связь между заключением мира на финских условиях и тем, что "из Выборга люди вышли все!"?
Проста як двері і та сама чому Пуйло жодного разу не заявляло про те що СПРОБУЄ захопити Львів....

Цей приклад-демонструє який буде рівень опору, якщо сунешся далі....

Але парторгам яким під час агресії мозку не вистарчає що використання педераційної=прямий заклик до пула -ТЕБЕ ЧЕКАЮТЬ..

Пояснити навряд чи щось вдасться.

ПС
спробуюуточники
Захопив пуйло Крим-втратив НУЛЬ військових-отримав додаткових 100 000 моб ресурсу - попер в ОРДЛО
Захопив ОРДЛО - втратив 10 000 своїх військових- отримав додаткових 300 000 мобресурсу - попер далі....

А у фінів йому б так не вдалось
Він Виборг захопив втративши від 400 000 до 700 000.... а додаткового мобресурсу - НЕ ОТРИМАВ
тому йти далі втрачаючи і нічого не здобуваючи-навіть совок(сралін) не був настільки дурним
"Пуйло жодного разу не заявляло про те що СПРОБУЄ захопити" Харків. Но, вероятно, хочет. Так что заявления это ещё не всё.
А навіщо йому щось заявляти про Харків-якщо там є ЛАДи які розмовляють на пуйла нарєчії і на його думку є ждунами.
  ЛАД написав:Что-то эта демонстрация не останавливает "Пуйла".
И "рівень опору" не спас УНР.
Ти бреши-але не забріхуйся
1 В УНР було пів УНР ждунів більшовизму... тому й зайшли
2 В ЗУНР педераційники так і не зайшли до 1939 року....

  ЛАД написав:А арифметика у вас так себе.
це мене і відрізняє від москалів які вірять раССейській мІр
Так само моя арифметика відрізняє мене від обірванців, в яких своя гордість і які чекають поки їм хтось обїдки принесе з свого столу
Моя арифметика дає можливість їсти СВОЇ харчі і не користуватись обїдками.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:22

Розумні люди беруть краще з того що мають

  stm написав:
  Water написав:Колись fler писала шо діти, які за кордоном, вони продовжують навчатись в Україні безкоштовно.
Ось:
з понад 2,1 мільйона українських дітей шкільного віку, що нині перебувають за кордоном, у системі освіти України залишається лише 358 тисяч учнів.
Понад 1 мільйон 742 тисячі дітей наразі не мають зв’язку з українською системою освіти.

https://slovoproslovo.info/ukrayinski-s ... avchannya/

Там ще вона писала, шо люди масово приїздять з за-кордону та безкоштовно лікуються в нашіх лікарнях. Так ось, за кордоном моїй знайомій, 72 роки, з села Миколаївської області, зовсім безкоштовно замінили колінний сустав, зараз проходе реабілітацію, теж безкоштовно. Скільки коштує така операція у нас для пенсіонерки?

Тут таке діло, пенсіонери мають їхати і сидіти за 500€. Але не їдуть. Натомість подруга їде до мене і родини на Пасху, метою є медичний туризм: стоматологія, річна перевірка організму, покраска і зачіска. 2 місяці вона чекала на одного лікаря в Німеччині і ніх.я не зрозуміла, а проблема не зникла, а це впливає як на життя, так і робочій стан. То за одну хвилину було прийняте рішення і куплені білети. Розумні люди беруть краще з того що мають, нерозумні обрізають собі можливості з фразами "я не хочу щоб мої діти мали щось спільне" )

Розумні люди беруть краще з того що мають ... а М1860?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:38

flyman

Розумні люди беруть краще з того що мають ... а М1860?


Військові ідуть у відпустку і лікування за кордон
Ухилянти стогнуть на весь підвал
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 16:52

  budivelnik написав:............
  ЛАД написав:Что-то эта демонстрация не останавливает "Пуйла".
И "рівень опору" не спас УНР.
Ти бреши-але не забріхуйся
1 В УНР було пів УНР ждунів більшовизму... тому й зайшли
2 В ЗУНР педераційники так і не зайшли до 1939 року....
.......
"Ти бреши-але не забріхуйся".
"До 1939 року..." :mrgreen:
Как я люблю сказки.
Окупована 18 липня 1919 року в ході польсько-української війни. Території ЗУНР були окуповані Польщею, Румунським королівством і Чехословацькою Республікою. 20 грудня 1919 р. Євген Петрушевич за підтримки Уряду ЗУНР у вигнанні розірвав Акт Злуки з УНР. До 15 березня 1923 року уряд ЗУНР перебував в еміграції.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0
То же самое было бы и с вашим Львовом сегодня в случае захвата остальной Украины Пуйлом, если бы даже он не стал захватывать Львов.
ЛАД
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