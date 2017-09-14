Додано: П'ят 11 кві, 2025 15:56

а ось і помста Кротевичу за одкровення про генерала-мясникаПряма мова: "Вирішив поділитися з вами однією історією —щоб ви просто розуміли, як низько можуть опускатись деякі люди.Поки я ще був на службі, командир бригади подав мене на нагороду. Процедура не з простих — тривала, бюрократична, але врешті-решт, через чотири місяці, президент підписав указ про моє нагородження.У середу, 9 квітня 2025 року, друг Калина — заступник командира бригади — привітав мене, надіславши скріншот з офіційного сайту президента, де я був у списку нагороджених.Пані та панове, вже наступного дня з указу моє прізвище просто зникло.Чому так сталося? Можливо, через мою чітку позицію щодо заміни головнокомандувача. Хоча, якщо чесно, інших причин я просто не бачу. Але вкотре я переконався — в цій системі ще дуже багато треба змінювати".Лачен після одкровень про дєрьмака заявив, що не вживає наркотики і т.д.Зазначив, що будуть порпатись у брудному спідньому