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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13544135451354613547>
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Бывают и богатые патриоты. Но там смысл, очевидно (?) же в другом: патриоты/активисты - ограниченный ресурс в популяции.

но чаще встречаются _неограниченный ресурс_ "бедные беженцы" но там смысл, очевидно (!) сосать халявное баварское на 500ойро в месяц при этом вонять на украинском форуме...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:17

  Hotab написав:flyman

Розумні люди беруть краще з того що мають ... а М1860?


Військові ідуть у відпустку і лікування за кордон
Ухилянти стогнуть на весь підвал

А шо роблять впенси? ,
падізносившиеся , пенсия около 20000 грн.
але придатні і ГОТОВІ хоть зараз к окопам на 0 і краще к полётам за межами України за бабло ?
п.с. не всех віпускають , потому ті такой злой ?:mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim_ в П'ят 11 кві, 2025 19:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:21

  Прохожий написав:
  _hunter написав:Бывают и богатые патриоты. Но там смысл, очевидно (?) же в другом: патриоты/активисты - ограниченный ресурс в популяции.

но чаще встречаются _неограниченный ресурс_ "бедные беженцы" но там смысл, очевидно (!) сосать халявное баварское на 500ойро в месяц при этом вонять на украинском форуме...

_hunter може і бере 500€ але його турбує відпочинок в літку, окрім іпсо. Це дивно. Міг би і топ3 брендів пива назвати хоча б ) але жлоб звичайний: все - собі, іншим - куй )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:_hunter може і бере 500€ але його турбує відпочинок в літк

устал бедняжка, измучен нарзаном, отдохнуть бы ему на морях-океянах...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:26

  Прохожий написав:
  stm написав:_hunter може і бере 500€ але його турбує відпочинок в літк

устал бедняжка, измучен нарзаном, отдохнуть бы ему на морях-океянах...

Так статус в ВК сам себе не напише, потрібно натхнення )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:29

pesikot
Кись, а ну ка скажи - ты ж любишь селёдку как твой дед ПолиграфПолиграфыч, ну и как лишнехромосомный случайно попавший не на те земли, где с утра 0,7 зубами не открывают и на балалайке на похоронах струны не рвут, не испытываешь дискомфорт от того что в Хрым тебе пока дорога закрыта(свежей хамсы от пуза нажратться)???
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:41

  барабашов написав:pesikot
Кись, а ну ка скажи - ты ж любишь селёдку как твой дед ПолиграфПолиграфыч, ну и как лишнехромосомный случайно попавший не на те земли, где с утра 0,7 зубами не открывают и на балалайке на похоронах струны не рвут, не испытываешь дискомфорт от того что в Хрым тебе пока дорога закрыта(свежей хамсы от пуза нажратться)???

Шубохранилище, не бухай

Инсульт не за горами, с твоими 150 кг в холке )
Овощем станешь )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:43

  барабашов написав:не испытываешь дискомфорт от того что в Хрым тебе пока дорога закрыта(свежей хамсы от пуза нажратться)???


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Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:45

кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:45

  Прохожий написав:
  stm написав:_hunter може і бере 500€ але його турбує відпочинок в літк

устал бедняжка, измучен нарзаном, отдохнуть бы ему на морях-океянах...

Но на соціалке ему это недоступно
Да и баварское сильно ограничено

Вот и беситься на этом форуме )
pesikot
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  #<1 ... 13544135451354613547>
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