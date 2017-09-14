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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:13
_hunter написав:
Бывают и богатые патриоты. Но там смысл, очевидно (?) же в другом: патриоты/активисты - ограниченный ресурс в популяции.
но чаще встречаются _неограниченный ресурс_ "бедные беженцы" но там смысл, очевидно (!) сосать халявное баварское на 500ойро в месяц при этом вонять на украинском форуме...
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:17
Hotab написав:flyman
Розумні люди беруть краще з того що мають ... а М1860?
Військові ідуть у відпустку і лікування за кордон
Ухилянти стогнуть на весь підвал
А шо роблять впенси? ,
падізносившиеся , пенсия около 20000 грн.
але придатні і ГОТОВІ хоть зараз к окопам на 0 і краще к полётам за межами України за бабло ?
п.с. не всех віпускають , потому ті такой злой ?:mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim_
в П'ят 11 кві, 2025 19:31, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:21
Прохожий написав: _hunter написав:
Бывают и богатые патриоты. Но там смысл, очевидно (?) же в другом: патриоты/активисты - ограниченный ресурс в популяции.
но чаще встречаются _неограниченный ресурс_ "бедные беженцы" но там смысл, очевидно (!) сосать халявное баварское на 500ойро в месяц при этом вонять на украинском форуме...
_hunter може і бере 500€ але його турбує відпочинок в літку, окрім іпсо. Це дивно. Міг би і топ3 брендів пива назвати хоча б ) але жлоб звичайний: все - собі, іншим - куй )))
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:24
stm написав:
_hunter може і бере 500€ але його турбує відпочинок в літк
устал бедняжка, измучен нарзаном, отдохнуть бы ему на морях-океянах...
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:26
Прохожий написав: stm написав:
_hunter може і бере 500€ але його турбує відпочинок в літк
устал бедняжка, измучен нарзаном, отдохнуть бы ему на морях-океянах...
Так статус в ВК сам себе не напише, потрібно натхнення )))
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:29
pesikot
Кись, а ну ка скажи - ты ж любишь селёдку как твой дед ПолиграфПолиграфыч, ну и как лишнехромосомный случайно попавший не на те земли, где с утра 0,7 зубами не открывают и на балалайке на похоронах струны не рвут, не испытываешь дискомфорт от того что в Хрым тебе пока дорога закрыта(свежей хамсы от пуза нажратться)???
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барабашов
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:41
барабашов написав:pesikot
Кись, а ну ка скажи - ты ж любишь селёдку как твой дед ПолиграфПолиграфыч, ну и как лишнехромосомный случайно попавший не на те земли, где с утра 0,7 зубами не открывают и на балалайке на похоронах струны не рвут, не испытываешь дискомфорт от того что в Хрым тебе пока дорога закрыта(свежей хамсы от пуза нажратться)???
Шубохранилище, не бухай
Инсульт не за горами, с твоими 150 кг в холке )
Овощем станешь )
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pesikot
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:43
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Hotab
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:45
кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:45
Прохожий написав: stm написав:
_hunter може і бере 500€ але його турбує відпочинок в літк
устал бедняжка, измучен нарзаном, отдохнуть бы ему на морях-океянах...
Но на соціалке ему это недоступно
Да и баварское сильно ограничено
Вот и беситься на этом форуме )
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