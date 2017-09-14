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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13544135451354613547
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:47

барабашов
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Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:50

  Vadim_ написав:барабашов
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П"ятниця, підтягнувся алко-спецназ )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:52

  sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...

Медичний туризм - це дуже серйозно. 24 години в автобусі того варті. У місцевих "все погано" всі на соціалі або продавчині. Хто на що вчився, як то кажуть...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:55

  stm написав:
  sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...

Медичний туризм - це дуже серйозно. 24 години в автобусі того варті. У місцевих "все погано" всі на соціалі або продавчині. Хто на що вчився, як то кажуть...

дуже сумно що ти продавчиня.
перекваліфікуйся в щось більш путнє...
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:55

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:барабашов
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П"ятниця, підтягнувся алко-спецназ )

Алко- и нарко- это твои, коткинцы потомственные, лишнехромосомные
Доставай лапти и балалайку!
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 11 кві, 2025 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:56

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:барабашов
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П"ятниця, підтягнувся алко-спецназ )

аватары держат строй :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:57

  pesikot написав:
  Vadim_ написав:барабашов
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П"ятниця, підтягнувся алко-спецназ )

Комбайньору пора б плавно дохльобувать мутну банку, похмелятись і готувати комбайн. Прожрав ханку всю зиму, пора і честь знати.
Шуба, йди потикай палкою земляка.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 11 кві, 2025 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:58

  sergey_stasyuk555 написав:
  stm написав:
  sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...

Медичний туризм - це дуже серйозно. 24 години в автобусі того варті. У місцевих "все погано" всі на соціалі або продавчині. Хто на що вчився, як то кажуть...

дуже сумно що ти продавчиня.
перекваліфікуйся в щось більш путнє...

Так я продавчиня ))) Сергію, зробіть щось гарне для війська, для себе. Навіть я як продавчиня в Україні роблю, а ви ж чоловік і більш кваліфікований...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:00

  stm написав:
  sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...

Медичний туризм - це дуже серйозно. 24 години в автобусі того варті. У місцевих "все погано" всі на соціалі або продавчині. Хто на що вчився, як то кажуть...

Підтримую

Сам після візитів до місцевої стомат.полікліники
Все зробили відносно швидко і за невеликі гроші
Так я тут

Тому "24 години в автобусі того варті"
pesikot
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