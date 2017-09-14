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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:47
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:50
Vadim_ написав:барабашов
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П"ятниця, підтягнувся алко-спецназ )
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:52
sergey_stasyuk555 написав:
кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
Медичний туризм - це дуже серйозно. 24 години в автобусі того варті. У місцевих "все погано" всі на соціалі або продавчині. Хто на що вчився, як то кажуть...
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:55
stm написав: sergey_stasyuk555 написав:
кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
Медичний туризм - це дуже серйозно. 24 години в автобусі того варті. У місцевих "все погано" всі на соціалі або продавчині. Хто на що вчився, як то кажуть...
дуже сумно що ти продавчиня.
перекваліфікуйся в щось більш путнє...
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:55
pesikot написав: Vadim_ написав:барабашов
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П"ятниця, підтягнувся алко-спецназ )
Алко- и нарко- это твои, коткинцы потомственные, лишнехромосомные
Доставай лапти и балалайку!
Востаннє редагувалось барабашов
в П'ят 11 кві, 2025 19:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:56
pesikot написав: Vadim_ написав:барабашов
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П"ятниця, підтягнувся алко-спецназ )
аватары держат строй
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:57
pesikot написав: Vadim_ написав:барабашов
боти
П"ятниця, підтягнувся алко-спецназ )
Комбайньору пора б плавно дохльобувать мутну банку, похмелятись і готувати комбайн. Прожрав ханку всю зиму, пора і честь знати.
Шуба, йди потикай палкою земляка.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 11 кві, 2025 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:58
sergey_stasyuk555 написав: stm написав: sergey_stasyuk555 написав:
кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
Медичний туризм - це дуже серйозно. 24 години в автобусі того варті. У місцевих "все погано" всі на соціалі або продавчині. Хто на що вчився, як то кажуть...
дуже сумно що ти продавчиня.
перекваліфікуйся в щось більш путнє...
Так я продавчиня ))) Сергію, зробіть щось гарне для війська, для себе. Навіть я як продавчиня в Україні роблю, а ви ж чоловік і більш кваліфікований...
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:00
stm написав:
Медичний туризм - це дуже серйозно
sergey_stasyuk555 написав:
кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
. 24 години в автобусі того варті. У місцевих "все погано" всі на соціалі або продавчині. Хто на що вчився, як то кажуть...
Підтримую
Сам після візитів до місцевої стомат.полікліники
Все зробили відносно швидко і за невеликі гроші
Так я тут
Тому "24 години в автобусі того варті"
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pesikot
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