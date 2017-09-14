sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком, + нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво... а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
Медичний туризм - це дуже серйозно. 24 години в автобусі того варті. У місцевих "все погано" всі на соціалі або продавчині. Хто на що вчився, як то кажуть...
дуже сумно що ти продавчиня. перекваліфікуйся в щось більш путнє...
Так я продавчиня ))) Сергію, зробіть щось гарне для війська, для себе. Навіть я як продавчиня в Україні роблю, а ви ж чоловік і більш кваліфікований...
sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком, + нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво... а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
Медичний туризм - це дуже серйозно. 24 години в автобусі того варті. У місцевих "все погано" всі на соціалі або продавчині. Хто на що вчився, як то кажуть...
Підтримую
Сам після візитів до місцевої стомат.полікліники Все зробили відносно швидко і за невеликі гроші Так я тут
sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком, + нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво... а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
Почему сюр? -- даже если исключения вроде недавнего Кро взять за базу - на другой чаше весов
лавнокомандующий в ответ на вопрос о планах мобилизации подтвердил, что озвученная президентом Владимиром Зеленским цифра в 30 тысяч мобилизованных ежемесячно является актуальной и остается целевым показателем для Сил обороны, а также отметил необходимость отвечать на действия противника, который продолжает активно пополнять свои войска.
sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком, + нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво... а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
Почему сюр? -- даже если исключения вроде недавнего Кро взять за базу - на другой чаше весов
лавнокомандующий в ответ на вопрос о планах мобилизации подтвердил, что озвученная президентом Владимиром Зеленским цифра в 30 тысяч мобилизованных ежемесячно является актуальной и остается целевым показателем для Сил обороны, а также отметил необходимость отвечать на действия противника, который продолжает активно пополнять свои войска.
stm написав:Сергію, зробіть щось гарне для війська, для себе. Навіть я як продавчиня в Україні роблю, а ви ж чоловік і більш кваліфікований...
шановна продавчиня, я роблю те що можу. судячи по тому що у вас тут найбільший помічник армії - це ларьочник який платить 2,5% з обороту - то мабуть я роблю набагато більше. чи ти пропонуєш мені здохнути в мясних штурмах?
Сергію, це ви так вважаєте. Наразі мінімальна ставка 5% оборот + 1%ВЗ+22%ЄСВ з мінімалки. Дивно про 2,5% чути від поважного пана, мабуть якась помилка непорозуміння податкових ставок.
konstantin kirovograd написав:_hunter Точно сказал Друзенко с ПДШМ-этот налог платят бедные и патриоты.В точку
Патриотизм - это что-то плохое ?
Богатых патриотов разве не бывает ?
Интересуюсь в порядке повышения самообразования
PS. Ещё интересуюсь, как можно быть президентом ПДШМ ? Не руководителем, не гендиром ... а именно президентом
какой процент БОГАТЫХ патриотов в окопах.Именно в окопах а не в телестудиях в камуфляжах. Президент он потому что скорее всего это частная организация которую он сам организовал.И сделол он для ВСУ в миллиард раз больше чем тот кто такой вопрос задал
sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком, + нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво... а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком, + нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво... а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
Кацапы заявляют что делают 900 шахедов(герань)в месяц. В этой статистике для нас ничего хорошего нет. Не могу понять как мы запуская раньше Прогрессы в космос,с миллиардами помощи от США и ЕС до сих пор не сделали аналог Шахеда.Только ржали в начале дибилковатые эксперты-мопед мопед что там в нём опасного. В итоге от них огромное горе.
sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком, + нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво... а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
Кацапы заявляют что делают 900 шахедов(герань)в месяц. В этой статистике для нас ничего хорошего нет. Не могу понять как мы запуская раньше Прогрессы в космос,с миллиардами помощи от США и ЕС до сих пор не сделали аналог Шахеда.Только ржали в начале дибилковатые эксперты-мопед мопед что там в нём опасного. В итоге от них огромное горе.
Ніколи з шахедів не ржали. І куди вони їх 900 у місяць складають? Кількість шахедів на нас летить нижча. Вважаєте, що склади шахедів по всьому оркостану просто лежать? Щось в цифрах у вас з Миколою не б'ється. Микола взагалі моє розчарування, абсолютно не стратегічне мислення. Хоча хто Арестовича починають дивитися тупіють на очах - це науковий факт.
stm Лично видел в километре от себя куда они их СКЛАДАЮТ --- В ночь на 20 марта Россия атаковала Кропивницкий ударными беспилотниками, что повлекло около 30 взрывов. https://24tv.ua/ru/ataka-na-kropivnicki ... l_n2781374 ----------- вот и умножте 30 на 30 и будет 900. --------- а вот вам целый представитель ОП к тому времени-------
Проблема с дронами-"мопедами" будет решена в течение двух недель - Арестович
02:44, 19.10.22
Советник ОП отметил, что этого их будут сбивать обычными средствами. ---- про советника это о компетентности тех кто нами руководит и принимает решения