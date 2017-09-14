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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13545135461354713548>
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 19:58

  sergey_stasyuk555 написав:
  stm написав:
  sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...

Медичний туризм - це дуже серйозно. 24 години в автобусі того варті. У місцевих "все погано" всі на соціалі або продавчині. Хто на що вчився, як то кажуть...

дуже сумно що ти продавчиня.
перекваліфікуйся в щось більш путнє...

Так я продавчиня ))) Сергію, зробіть щось гарне для війська, для себе. Навіть я як продавчиня в Україні роблю, а ви ж чоловік і більш кваліфікований...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:00

  stm написав:
  sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...

Медичний туризм - це дуже серйозно. 24 години в автобусі того варті. У місцевих "все погано" всі на соціалі або продавчині. Хто на що вчився, як то кажуть...

Підтримую

Сам після візитів до місцевої стомат.полікліники
Все зробили відносно швидко і за невеликі гроші
Так я тут

Тому "24 години в автобусі того варті"
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:04

  sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...

Почему сюр? -- даже если исключения вроде недавнего Кро взять за базу - на другой чаше весов
лавнокомандующий в ответ на вопрос о планах мобилизации подтвердил, что озвученная президентом Владимиром Зеленским цифра в 30 тысяч мобилизованных ежемесячно является актуальной и остается целевым показателем для Сил обороны, а также отметил необходимость отвечать на действия противника, который продолжает активно пополнять свои войска.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/9/7506725/

-- это же вообще несравнимые риски.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:09

  _hunter написав:
  sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...

Почему сюр? -- даже если исключения вроде недавнего Кро взять за базу - на другой чаше весов
лавнокомандующий в ответ на вопрос о планах мобилизации подтвердил, что озвученная президентом Владимиром Зеленским цифра в 30 тысяч мобилизованных ежемесячно является актуальной и остается целевым показателем для Сил обороны, а также отметил необходимость отвечать на действия противника, который продолжает активно пополнять свои войска.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/9/7506725/

-- это же вообще несравнимые риски.

--- насколько высок риск травануться _несвежим баварским_?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:10

  sergey_stasyuk555 написав:
  stm написав:Сергію, зробіть щось гарне для війська, для себе. Навіть я як продавчиня в Україні роблю, а ви ж чоловік і більш кваліфікований...

шановна продавчиня, я роблю те що можу.
судячи по тому що у вас тут найбільший помічник армії - це ларьочник який платить 2,5% з обороту - то мабуть я роблю набагато більше.
чи ти пропонуєш мені здохнути в мясних штурмах?

Сергію, це ви так вважаєте. Наразі мінімальна ставка 5% оборот + 1%ВЗ+22%ЄСВ з мінімалки. Дивно про 2,5% чути від поважного пана, мабуть якась помилка непорозуміння податкових ставок.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:14

  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:_hunter
Точно сказал Друзенко с ПДШМ-этот налог платят бедные и патриоты.В точку

Патриотизм - это что-то плохое ?

Богатых патриотов разве не бывает ?

Интересуюсь в порядке повышения самообразования

PS. Ещё интересуюсь, как можно быть президентом ПДШМ ? Не руководителем, не гендиром ... а именно президентом

какой процент БОГАТЫХ патриотов в окопах.Именно в окопах а не в телестудиях в камуфляжах.
Президент он потому что скорее всего это частная организация которую он сам организовал.И сделол он для ВСУ в миллиард раз больше чем тот кто такой вопрос задал
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:37

  sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...

Десь так
або
так
:mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 11 кві, 2025 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:44

  _Mykola_ написав:
  sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...

Десь так :mrgreen:

Кацапы заявляют что делают 900 шахедов(герань)в месяц.
В этой статистике для нас ничего хорошего нет.
Не могу понять как мы запуская раньше Прогрессы в космос,с миллиардами помощи от США и ЕС до сих пор не сделали аналог Шахеда.Только ржали в начале дибилковатые эксперты-мопед мопед что там в нём опасного.
В итоге от них огромное горе.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 20:55

  konstantin kirovograd написав:
  _Mykola_ написав:
  sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...

Десь так :mrgreen:

Кацапы заявляют что делают 900 шахедов(герань)в месяц.
В этой статистике для нас ничего хорошего нет.
Не могу понять как мы запуская раньше Прогрессы в космос,с миллиардами помощи от США и ЕС до сих пор не сделали аналог Шахеда.Только ржали в начале дибилковатые эксперты-мопед мопед что там в нём опасного.
В итоге от них огромное горе.

Ніколи з шахедів не ржали. І куди вони їх 900 у місяць складають? Кількість шахедів на нас летить нижча. Вважаєте, що склади шахедів по всьому оркостану просто лежать? Щось в цифрах у вас з Миколою не б'ється. Микола взагалі моє розчарування, абсолютно не стратегічне мислення. Хоча хто Арестовича починають дивитися тупіють на очах - це науковий факт.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:04

stm
Лично видел в километре от себя куда они их СКЛАДАЮТ
---
В ночь на 20 марта Россия атаковала Кропивницкий ударными беспилотниками, что повлекло около 30 взрывов.
https://24tv.ua/ru/ataka-na-kropivnicki ... l_n2781374
-----------
вот и умножте 30 на 30 и будет 900.
---------
а вот вам целый представитель ОП к тому времени-------

Проблема с дронами-"мопедами" будет решена в течение двух недель - Арестович


02:44, 19.10.22

Советник ОП отметил, что этого их будут сбивать обычными средствами.
----
про советника это о компетентности тех кто нами руководит и принимает решения
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в П'ят 11 кві, 2025 21:10, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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