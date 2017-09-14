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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13545135461354713548
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:07


Оце напотужнічали в курській авантюрі. Сумчани прям відчули безпеку.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:08

  ЛАД написав:
наступ без техніки - це просто відсилати людей на забій, тому ми й не робимо цих безглуздів наступів. й руські роблять. захоплених километрів все менше, втрат все більше. скільки там вже - більше 300 на 1 км2? але для вас це ще не ознака виснаження?
Помню, в начале войны было много разговоров о "чмобиках".
Но уже давно все наши воины говорят, что они серьёзные противники, которые быстро учатся. А вы застряли на том же уровне.
Если бы было так, как вы пишете, мы бы уже давно победили. К сожалению, в жизни всё несколько отличается от рассужлений диванных стратегов и экспертов.

я ваи навів конкретні цифри - у вас інші? кажіть. інших немає, але є бажання заперечити - будь-ласка. оце й є ваш рівень - сперечатися заради суперечки. я десь щось казав про чмобиків? це ваші вигадки. ба більше скажу, штрафбати та "м'ясні" штурми - дуже ефективний спосіб атаки - таким чином можна багато досягнути. але за умови, що людей ніхто не рахує - як на Раші.
що робити? так, тримати фронт в обороні, напевне дійсно вже час все замінувати протипіхотними мінами (хоча це великі проблеми на майбутне), й наносити й далі як найбільше шкоди Раші - до тих пір, поки її влада не зрозумієте, що прийшов час домовлятися. але ГОЛОВНЕ - це не ми НЕ ХОЧЕМО домовлятися, це Раша НЕ ХОЧЕ.
Не понял, кто должен зрозуміти, що ... це не ми НЕ ХОЧЕМО домовлятися, це Раша НЕ ХОЧЕ"?
"її влада"? Т.е. влада РФ? :lol:
"все замінувати" и победа за нами! Такое простое решение!
Непонятно, почему вы до сих пор не Главком? Надо Зеленскому подсказать. Вы бы войну уже давно выиграли.[/quote]
що ви хотіли сказати? іи не помічаєте, що робите саме те, в чому намагаєтесь звинуватити мене - багато слів ні про що. так, нам треба триматися, доки керівництво Раші не зрозумієте, що все треба домовлятися. вони вже й так багато чого просрали в себе в країні - але схоже ніхто не ризикує донести цю думку до їх царька
чому проблеми з мобілізацією - бо через недолугу комунікації влади населення знову перейшло в режим АТО. хтось десь воює, але справляться без нас. ви ж самі розумієте, що в нас ще дуже м'який варіант мобілізації. як мобілізували в срср, не підкажете?
Такой чуши давно не читал.
"справляться без нас". Найдите идиота, который так считает. Здесь много было разных высказываний против мобилизации, вплоть до предложений нанимать наёмников из Африки-Азии. Но утверждений, что на фронте достаточно войск и "справляться без нас" не было. Писали о том, что не хотят воевать, не считают нужным воевать, но такое написали вы первый.
а не хочуть воювати - це про що? не бажають потрібним? насправді закарпатські хлопці в чомусь праві - до них точно не дійдуть
чому не на фронті - поки не на фронті. ви ж самі казали, що все одно більшість не на фронті. ви ж нічого не робите для перемоги? інші роблять. але це такий зручний аргумент, коли інших немає.
В связи с вышесказанным.
Вы-то понимаете, что "справляться без нас" неверное утверждение. Вас наверняка не обманула "недолуга комунікація".
Так почему вы до сих пор, через 3 года войны "поки не на фронті"? И сколько лет это "поки" ещё будет продолжаться?
Когда, наконец, вы замените freeze'а, Успіха, Banderlog'а?
ось й всі ваші аргументи - давай на фронт. а ЛАД, якщо що, вже правильну фуражку приготував 8)
й зустрічне питання - А ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ? воно головне, на нього й відповідайте, я на ваші відповів. 8)
Я, точнее Арестович, предложил вариант "финляндизации". Я уже писал, не уверен, что Путин на это согласится, но вероятность есть. Пробовать можно. Вы же отметаете такой вариант без всяких аргументов, просто потому, что такого не может быть никогда и даже пытаться не нужно. Я бы ещё понял, если бы вы написали, что по таким-то причинам вас этот вариант не устраивает. Но нет: "это невозможно, потому что это невозможно".

ви навіть свій варіант запропонувати не можете - добре Арестович запропонував варіант. добре, варіант Фінляндії теж підходить. я ж написав, по яким причинам він не мене не влаштовує, - він Рашу не влаштує. мене влаштовує. а що Раші не сподобається - якщо ви самі не можете побачити. що вони вимагають - денацифікація влада. що це таке? для них будь-яка проукраїнська влада - нацистська. вони будуть вимагати або Медведчука, або умовного Азарова.

половину пропустив - бо почалося - я не знаю, ви не знаєте - бо аргументів заперечити немає. мені так руські казали, коли я їм про знущання в російському полоні - нас там не було, не знаємо, а може хохли брешуть. й ви туда ж 8)
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 11 кві, 2025 21:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:09

  konstantin kirovograd написав:stm
Лично видел в километре от себя куда они их СКЛАДАЮТ
---
В ночь на 20 марта Россия атаковала Кропивницкий ударными беспилотниками, что повлекло около 30 взрывов.
https://24tv.ua/ru/ataka-na-kropivnicki ... l_n2781374
-----------
вот и умножте 30 на 30 и будет 900.
---------
а вот вам целый представитель ОП к тому времени-------

Проблема с дронами-"мопедами" будет решена в течение двух недель - Арестович


02:44, 19.10.22

Советник ОП отметил, что этого их будут сбивать обычными средствами.

Так то тіко по кропивницькому 900 у місяць, взагалі скільки у нас міст?давайте множити, більше трешової математики )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мелоні попустила Марію Захарову, яка образила президента Італії
Премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні підтримала заяви президента країни Серджо Маттарелли, який порівняв Росію з нацистською Німеччиною і накликав цим гнів Москви.

а тут кажуть, що я перебільшую. ні, про це кажуть прямим текстом. так, ЛАД? :D
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 11 кві, 2025 21:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:13

  stm написав:
  konstantin kirovograd написав:stm
Лично видел в километре от себя куда они их СКЛАДАЮТ
---
В ночь на 20 марта Россия атаковала Кропивницкий ударными беспилотниками, что повлекло около 30 взрывов.
https://24tv.ua/ru/ataka-na-kropivnicki ... l_n2781374
-----------
вот и умножте 30 на 30 и будет 900.
---------
а вот вам целый представитель ОП к тому времени-------

Проблема с дронами-"мопедами" будет решена в течение двух недель - Арестович


02:44, 19.10.22

Советник ОП отметил, что этого их будут сбивать обычными средствами.

Так то тіко по кропивницькому 900 у місяць, взагалі скільки у нас міст?давайте множити, більше трешової математики )))

то что ты цыничная дурочка хвастунишка я уже понял-жаль ввязался в спор.Иди дальше ржы с горя людей
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а з приводу деградації Раші
В Чечні тіло вбитого підлітка виставили на площі
Голова Чечня Рамзан Кадиров наказав вигнати родичів убитого підлітка з республіки та відібрати майно.
й звісно, знайшли українській слід, як же без цього.

так що ЛАД, чи я може пропустив й на Раші все це вже згідно закону? чи дорікнеш мені тим, що всі й так знають, що в деяких регіонах Раша закони Раші не діють? ;)

але найцікавіше, що є реакція Кремля
Тіло вбитого підлітка на площі в Чечні: реакція Кремля
Режим РФ порадив росіянам фактично "не вірити власним очам" і розкритикував соцмережі, що виклали відповідний ролик.

"не дивиться вгору". а ні - "не верь глазам своим"
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:22

Оцей хлопець в темі, каже, що десь 700 Шахедів рфія виготовляла-отримувала ще в грудні 2024.
Плюс ще пустишки.
Для нас позитив, що не 2000 в місяць.

*Росія може отримувати або виробляти щомісяця близько 700 "шахедів". А от фальш-цілей стало значно більше*
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... rhii-flesh
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:27

  ЛАД написав:Shaman
Не знаю, зачем я писал такой длинный ответ.
Никакой серьёзной аргументации от вас не дождёшься.
Ваш уровень инструктора райкома партии по идеологии давно известен.
О войне вы не имеете ни малейшего понятия.
Единственное, что вы можете предложить, это "до последней вербы".
Разница с инструктором райкома только в том, что он бы уже давно был на фронте. Или сам, или отправили бы.
А вы типичный современный диванный пропа... ладно, не буду, Аника-воин.
Вы хорошо написали: "скільки можна оцю маячню, як люди можуть бути такими довбнями".

ви самі аргументуйте - казати, що мої аргументи не визнаєте - так всі можуть, люий дурник. але щось чим менше аргументів, тим більше ви намагаєтесь перейти на особистості 8)

й об економіці я нічого не знаю, й про війну нічого не розумію (а ЛАД такий експерт). у війні я не спеціаліст, але на відміну від вас відрізняю експерта від псевдоекспертів. а схоже ви - ні, не можете.

я свої компетенції знаю. а у вас вже схоже не залишилось. тому або аргументуйте, або можемо обговорити, чи були у вас взагалі компетенції 8)

й не брешіть - якраз я за перемовини - але за справедливі, хоч ви й смієтесь з цього слова. а ви під видом перемовин агітуєте саме за капітуляцію. тому я б в срср й воював би, а ваша прогулянка закінчилась би у найближчої стіночки
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:29

  Shaman написав:
Режим РФ порадив росіянам фактично "не вірити власним очам" і розкритикував соцмережі, що виклали відповідний ролик.

"не дивиться вгору". а ні - "не верь глазам своим"

Где-то я это уже слышал: "ролики - ИПСО", "там предыстория есть" :roll:
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