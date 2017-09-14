Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:08

ЛАД написав: наступ без техніки - це просто відсилати людей на забій, тому ми й не робимо цих безглуздів наступів. й руські роблять. захоплених километрів все менше, втрат все більше. скільки там вже - більше 300 на 1 км2? але для вас це ще не ознака виснаження? Помню, в начале войны было много разговоров о "чмобиках".

Но уже давно все наши воины говорят, что они серьёзные противники, которые быстро учатся. А вы застряли на том же уровне.

Если бы было так, как вы пишете, мы бы уже давно победили. К сожалению, в жизни всё несколько отличается от рассужлений диванных стратегов и экспертов. Помню, в начале войны было много разговоров о "чмобиках".Но уже давно все наши воины говорят, что они серьёзные противники, которые быстро учатся. А вы застряли на том же уровне.Если бы было так, как вы пишете, мы бы уже давно победили. К сожалению, в жизни всё несколько отличается от рассужлений диванных стратегов и экспертов.

що робити? так, тримати фронт в обороні, напевне дійсно вже час все замінувати протипіхотними мінами (хоча це великі проблеми на майбутне), й наносити й далі як найбільше шкоди Раші - до тих пір, поки її влада не зрозумієте, що прийшов час домовлятися. але ГОЛОВНЕ - це не ми НЕ ХОЧЕМО домовлятися, це Раша НЕ ХОЧЕ.

чому проблеми з мобілізацією - бо через недолугу комунікації влади населення знову перейшло в режим АТО. хтось десь воює, але справляться без нас. ви ж самі розумієте, що в нас ще дуже м'який варіант мобілізації. як мобілізували в срср, не підкажете? Такой чуши давно не читал.

"справляться без нас". Найдите идиота, который так считает. Здесь много было разных высказываний против мобилизации, вплоть до предложений нанимать наёмников из Африки-Азии. Но утверждений, что на фронте достаточно войск и "справляться без нас" не было. Писали о том, что не хотят воевать, не считают нужным воевать, но такое написали вы первый. Такой чуши давно не читал."справляться без нас". Найдите идиота, который так считает. Здесь много было разных высказываний против мобилизации, вплоть до предложений нанимать наёмников из Африки-Азии. Но утверждений, что на фронте достаточно войск и "справляться без нас" не было. Писали о том, что не хотят воевать, не считают нужным воевать, но такое написали вы первый.

чому не на фронті - поки не на фронті. ви ж самі казали, що все одно більшість не на фронті. ви ж нічого не робите для перемоги? інші роблять. але це такий зручний аргумент, коли інших немає. В связи с вышесказанным.

Вы-то понимаете, что "справляться без нас" неверное утверждение. Вас наверняка не обманула "недолуга комунікація".

Так почему вы до сих пор, через 3 года войны "поки не на фронті"? И сколько лет это "поки" ещё будет продолжаться?

Когда, наконец, вы замените freeze'а, Успіха, Banderlog'а? В связи с вышесказанным.Вы-то понимаете, что "справляться без нас" неверное утверждение. Вас наверняка не обманула "недолуга комунікація".Так почему вы до сих пор, через 3 года войны "поки не на фронті"? И сколько лет это "поки" ещё будет продолжаться?Когда, наконец, вы замените'а,'а?

й зустрічне питання - А ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ? воно головне, на нього й відповідайте, я на ваші відповів. Я, точнее Арестович, предложил вариант "финляндизации". Я уже писал, не уверен, что Путин на это согласится, но вероятность есть. Пробовать можно. Вы же отметаете такой вариант без всяких аргументов, просто потому, что такого не может быть никогда и даже пытаться не нужно. Я бы ещё понял, если бы вы написали, что по таким-то причинам вас этот вариант не устраивает. Но нет: "это невозможно, потому что это невозможно". Я, точнее Арестович, предложил вариант "финляндизации". Я уже писал, не уверен, что Путин на это согласится, но вероятность есть. Пробовать можно. Вы же отметаете такой вариант без всяких аргументов, просто потому, что такого не может быть никогда и даже пытаться не нужно. Я бы ещё понял, если бы вы написали, что по таким-то причинам вас этот вариант не устраивает. Но нет: "это невозможно, потому что это невозможно".

я ваи навів конкретні цифри - у вас інші? кажіть. інших немає, але є бажання заперечити - будь-ласка. оце й є ваш рівень - сперечатися заради суперечки. я десь щось казав про чмобиків? це ваші вигадки. ба більше скажу, штрафбати та "м'ясні" штурми - дуже ефективний спосіб атаки - таким чином можна багато досягнути. але за умови, що людей ніхто не рахує - як на Раші.Не понял, кто должен зрозуміти, що ... це не ми НЕ ХОЧЕМО домовлятися, це Раша НЕ ХОЧЕ"?"її влада"? Т.е. влада РФ?"все замінувати" и победа за нами! Такое простое решение!Непонятно, почему вы до сих пор не Главком? Надо Зеленскому подсказать. Вы бы войну уже давно выиграли.[/quote]що ви хотіли сказати? іи не помічаєте, що робите саме те, в чому намагаєтесь звинуватити мене - багато слів ні про що. так, нам треба триматися, доки керівництво Раші не зрозумієте, що все треба домовлятися. вони вже й так багато чого просрали в себе в країні - але схоже ніхто не ризикує донести цю думку до їх царькаа не хочуть воювати - це про що? не бажають потрібним? насправді закарпатські хлопці в чомусь праві - до них точно не дійдутьось й всі ваші аргументи - давай на фронт. а ЛАД, якщо що, вже правильну фуражку приготувавви навіть свій варіант запропонувати не можете - добре Арестович запропонував варіант. добре, варіант Фінляндії теж підходить. я ж написав, по яким причинам він не мене не влаштовує, - він Рашу не влаштує. мене влаштовує. а що Раші не сподобається - якщо ви самі не можете побачити. що вони вимагають - денацифікація влада. що це таке? для них будь-яка проукраїнська влада - нацистська. вони будуть вимагати або Медведчука, або умовного Азарова.половину пропустив - бо почалося - я не знаю, ви не знаєте - бо аргументів заперечити немає. мені так руські казали, коли я їм про знущання в російському полоні - нас там не було, не знаємо, а може хохли брешуть. й ви туда ж