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Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:42
Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:45
Пригадую, у 22-му ракети С300/Бук умудрялись тратити чи не на Орлани.
"Прокачай небо"? "Запакуй ППО"?
Додано: П'ят 11 кві, 2025 21:58
А звідки історія про 2,5% з обороту ларьочника?
1 В ларьочника 2 позиції основних товарів
а - тютюнові вироби , де НАЦІНКА обмежена ДЕРЖАВОЮ в 5% і там так - 2,5% ( тобто 50% від отриманого) йде в податки
б - всі інші товари, де середня націнка 25% і..... 30% націнки йде в податки - тобто 7,5% ВІД обороту
2 В тютюнових виробах націнка обмежена Державою тому, що кінцева ціна обмежена Державою(надкрукована на пачці) і головним платником податків по тютюну... є виробник... тобто Гетьманцев 70% від КІНЦЕВОЇ ціни продажу(бо вона йому вже відома) - бере прямо з виробника.
3 Як на мене - то відсотки то справа трошки така собі...
ЗСУ гроші отримує в абсолютних цифрах
Тому
якщо я купив за 700 продав за 850 і з різниці в 150 - сплатив 50000 податків...
То це явно краще ніж ти
купив ручку за 100 - продав програму за 100 000 і з різниці в 99 900 - сплатив 10000
ПС
взагалі мене трошки дивує , коли мене звинувачують в тому що я ЗАКЛИКАЮ всіх робити
Я закликаю працювати ефективніше і кажу - краще працювати у вихідні, а відпочивати вдень - тоді ти за роботу отримуєш більше а на відпочинок платиш менеше
тоді вискакує воєнпенс
- та який він багатий. він ще 10 років тому по вихідним сам за прилавком стояв
Так я саме тому й багатий
Чи пишу - для того щоб накопичити капітал -треба працювати більше а витрачати менше
Знову той же воєнпенс
та він хоче щоб всі пахали - це ж по совоковому...
Так само пишу
тим хто не воює - треба платити податки . а якщо податки малі-то треба САМОСТІЙНО компенсовувати донатами
вискакує стасюк
так ларьочник заробляючи 150 000 і платячи податків 50 000 + донатячи ще 50000 - це засранєц бо це всього 2,5% від обороту....
чи пишу парторгу
педераційники зупиняються там де рівень опору більши ніж вигода від захоплення
а він мені
так ЗУНР захопили поляки/румуни/чехи....
Але чи то йому клепки не вистарчає чи то гроші отримав
Алеж ми мали МАКСИМАЛЬНИЙ рівень опору до КОМУНЯК
а поляки/румуни/чехи - для нас були меншим злом... тому вони нас окупувати - змогли
а педераційники-всрались.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я коментує те що знаю
Тому багато про податки, ставки, економіку, звідки береться і куди йде..
Коментува ти ж кожне відео в ютубі
а - я не збираюсь
б - навіть не дивлючь 99,99% бо не маю часу /бажання і те що тут вивішують як правило не дивлюсь
В мене свій обмежений набір авторів (70% від того що переглядаю постійно)+ 30% періодично тикаю наугад щоб за закуклитись, при цьому час на перегляд обмежений 2 годинами відео на швидкості 1,5.....2 , дуже рідко 1,25 ( якщо хтось розумний щось пояснюює)
ПС
спеціально подивився перших 5 хвилин
Перших 2,5 хвилини - для створення враження називають дві назви , потім вода про те що давлять/сильніше, два пальці в тазіку
Других 2,5 хв - як я чув то 10 бригад , але відтягнули з трьох напрямків, але як мені казали побратими наші втрати...бла-бла-бла...
Що тут коментувати?
Стандартний, білий шум.В цьому відео -відсутня БУДЬ-яка інформація, яка корисна для аналізу....
Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:15
От чудак.
Знов будуєш на брехні. Брешеш, не моргнувши оком.
Лише декілька днів пройшло, навіть тобі неможливо забути, що ото було не стосовно "богатий", а стосовно "відпочивальника".
Виключно і саме стосовно твоєї пісні про тебе-відпочивальника.
Та ж брехня і стосовно "більше пахати". Це по-совдепівські ... з точки зору саме розвитку, ефективності. Розвитку, ефективності.
А те, що результат більшим буде при більшому паханні - це кеп.
30 років важко працювати, маючи отакі дані (суперздоров'я, спортсмен, золота медаль, вища освіта, впертий, шустрий, отримав навички керувати людьми та стежити за господарством ще з самого початку - коли служив), працювати саме з метою більше заробити (бо в прапорщики пішов з строкової, тобто вже знав і сам схотів, але потім пішов заробляти. тобі ж що магазин, що таксі, що будівництво ... що равликами) - і отримати результат 14 млн. грн.
Ото твоя ефективність...
І всього нашого ринку. Бо отакі "сприятливі"(( умови для його розвитку створювали регулятори-управлінці.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 11 кві, 2025 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:38
Бачу, що Таке, шо вам аж сцикотно процитувати чи хоча б посилання кинути.)))
Детройт шось теж мовчить про Лапеївське рпв.. Ну шо, Детройт, досягли? Де воно?
Я прям дочекатись не можу, щоб почати вибачатись перед lapay.))(Ніт).
Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:46
Знов дурня вмикаєте.
Три! Три рази, з них один особисто вам детально розкладав, що мова була за пропозицію РПВ.
Лепея ви довбали саме за думку про можливість пропозиції РПВ.
Лепей казав, що президент замість пропозиції РПВ вперся рогом і заявляє тільки про кордони, перемогу тощо.
А ви вп'єть підміняєте предмет.
Не моргнувши оком.
Я серйозно: ну самій не смішно-то?
Дійсно секта якась))
Зілл'єтесь на детальну відповідь.
Відсидетесь час, а потім, як нічого не бувало, по нн-му колу.
Додано: П'ят 11 кві, 2025 22:56
Можете показать это в документах Ялтинськой конференции?
prodigy, ви реально не розумієте чи прикидаєтесь?
А Московский "Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" от 6 апреля 1948 года означал, что "Фінляндія ніяким чинок не підпадала під вплив СССР"?
И территориальные уступки Финляндия, и 300 млн. долл. выплаченных Союзу репараций это ни о чём?
Ну-ну.
Незнание истории не освобождает от ответственности.
Или вы тоже, как и будивельник, считаете, что ЗУНР просуществовала до 1939 года?
Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:00
Фантазер який дупля не дає що таке ринок-зрозуміти те що я пишу апріорі не в стані.
1 Що таке розмір(обєм) ринку?
Якщо грубо то валовий оборот цього ринку...
От тільки нюанс
а в чому цей валовий оборот рахувати?
В матеріальних цінностях чи у вічнозелених?
Якщо у вічнозелених - то ясно що ринок США (на особу) в десятки разів вищий ніж ринок України
2 А якщо рахувати у фізичних величинах?
Будеш шокований - максимум рази в 2-3....
При чому не все з цих +200% -краще.
Наприклад обовязкова наявність юристів( вартість дика - необхідність сумнівна)..
І ще багато іншого.
Тому
Можновладці не можуть забезпечити умови для виробництва РЕАЛЬНИХ речей.
Можновладці можуть забезпечити те що РЕАЛЬНІ речі будуть коштувати більше.
Але тоді
Якщо мій статок - 14 млн = 70 середньорічних зарплат по Україні
То у випадку коли б ми були в США - то в мене б також було 70 середньорічних зарплат по США - в цифрах -це різниця разів в сто... а в реалі 70 річних вони і в африці 70 річних
3 Ти будеш неприємно здивований, але по можливостям відпочинку в мене дохід на капітал розміром в 70річних зарплат ( в наших умовах це 5+ річних зарплат середньостатистичного) я можу витратити в рік на відпочинок.
Як думаєш
Якщо я проживу ще років 5+ - мої витрати на мій відпочинок у скільки разів будуть більшими від витрат середньостатистичного чи твоїх?
Тому ще раз
Капітал це те що ти створив мінус те що спожив за все життя.
Якщо ця різниця велика ( більше ніж 5 середньостатистичних річних зарплат по Україні) - то на протязі наступних 5 років після досягнення такого результату -власник такого капіталу переганяє майора/полковника ЗСУ по рівню споживання за все життя в 1,5-2 рази.
Тобто я не втратив можливості по споживанню.. я просто зробив те що завжди казав
Там де можна було жити дешевше(на початку життя) жив дешевше, а заощаджене перекидав на кінцевий період життя)
В сумі споживання-я виграю , просто тратити буду не розмазано по всьому життю.. а на 20% менше ніж стандартна людина перших 10 років , потім стільки ж скільки стандартна людина наступних 10 років, потім на 20% більше ніж стандартна людина наступних 10 років і на 200-500% більше ніж стандартний пенсіонер - до пенсії.
Тому мої заклики заощаджувати спочатку - немають нічого спільного з твоєю думкою що заощаджувати -це погіршувати ВСЕ своє життя
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