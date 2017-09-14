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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13547135481354913550>
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:03

  detroytred написав:Лепея ви довбали саме за думку про можливість пропозиції РПВ.
Лепей казав, що президент замість пропозиції РПВ вперся рогом і заявляє тільки про кордони, перемогу тощо.

І шо ми бачимо? Хто вперся рогом у кордони та перемогу?
"Американський спецпосланець Стів Уіткофф запропонував передати Росії право власності на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області як умову для припинення вогню у війні проти України." Про це повідомляє Reuters.
https://www.reuters.com/world/trump-env ... 025-04-11/
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:07

  budivelnik написав:Тому мої заклики заощаджувати спочатку - немають нічого спільного з твоєю думкою що заощаджувати -це погіршувати ВСЕ своє життя

До чого ти наліпив отого об'ємного ... і ще й оцей висновок притулив - хз.

Схочеш, то перечитаєш мою думку ще раз. Поки не зрозумієш про що саме в мене. Не схочеш, то й не треба.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:13

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Фантазер який дупля не дає що таке ринок-зрозуміти те що я пишу апріорі не в стані.
1 Що таке розмір(обєм) ринку?
Якщо грубо то валовий оборот цього ринку...
От тільки нюанс
а в чому цей валовий оборот рахувати?
В матеріальних цінностях чи у вічнозелених?
Якщо у вічнозелених - то ясно що ринок США (на особу) в десятки разів вищий ніж ринок України
2 А якщо рахувати у фізичних величинах?
Будеш шокований - максимум рази в 2-3....
При чому не все з цих +200% -краще.
Наприклад обовязкова наявність юристів( вартість дика - необхідність сумнівна)..
І ще багато іншого.
Тому
Можновладці не можуть забезпечити умови для виробництва РЕАЛЬНИХ речей.
Можновладці можуть забезпечити те що РЕАЛЬНІ речі будуть коштувати більше.
Але тоді
Якщо мій статок - 14 млн = 70 середньорічних зарплат по Україні
То у випадку коли б ми були в США - то в мене б також було 70 середньорічних зарплат по США - в цифрах -це різниця разів в сто... а в реалі 70 річних вони і в африці 70 річних
3 Ти будеш неприємно здивований, але по можливостям відпочинку в мене дохід на капітал розміром в 70річних зарплат ( в наших умовах це 5+ річних зарплат середньостатистичного) я можу витратити в рік на відпочинок.
Як думаєш
Якщо я проживу ще років 5+ - мої витрати на мій відпочинок у скільки разів будуть більшими від витрат середньостатистичного чи твоїх?

Тому ще раз
Капітал це те що ти створив мінус те що спожив за все життя.
Якщо ця різниця велика ( більше ніж 5 середньостатистичних річних зарплат по Україні) - то на протязі наступних 5 років після досягнення такого результату -власник такого капіталу переганяє майора/полковника ЗСУ по рівню споживання за все життя в 1,5-2 рази.

Тобто я не втратив можливості по споживанню.. я просто зробив те що завжди казав
Там де можна було жити дешевше(на початку життя) жив дешевше, а заощаджене перекидав на кінцевий період життя)
В сумі споживання-я виграю , просто тратити буду не розмазано по всьому життю.. а на 20% менше ніж стандартна людина перших 10 років , потім стільки ж скільки стандартна людина наступних 10 років, потім на 20% більше ніж стандартна людина наступних 10 років і на 200-500% більше ніж стандартний пенсіонер - на пенсії до смерті.

Тому мої заклики заощаджувати спочатку - немають нічого спільного з твоєю думкою що заощаджувати -це погіршувати ВСЕ своє життя
До чого ти наліпив отого об'ємного ... і ще й оцей висновок притулив - хз.

Схочеш, то перечитаєш мою думку ще раз. Поки не зрозумієш про що саме в мене. Не схочеш, то й не треба.
Я спеціально для тебе стараюсь
Стиснуто і просто -до тебе не доходить
Треба розлого і на сторінки -ти ж любиш фахівців читати.
Те що я для тебе поки що не авторитет-це пройде.
Як тільки вирішиш прочитати написане і ЗМОЖЕШ проаналізувати що там написано
Копію на вся випадок тобі додав, щоб ти не мучився сторінки перегортати

ПС
те що тобі не дійде - я впевнений на 95%
але ж я просто використовую можливість
Ти навіть зрозумівши що я написав-вже нічого змінити не зможеш
Тому пишу не для тебе, а для тих хто
а - ще має час щось в своєму житті змінити
б - вже має знання. які допоможуть йому зрозуміти написане..

В тебе ж - ні першого ні другого.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:17

  fler написав:
  detroytred написав:Лепея ви довбали саме за думку про можливість пропозиції РПВ.
Лепей казав, що президент замість пропозиції РПВ вперся рогом і заявляє тільки про кордони, перемогу тощо.

І шо ми бачимо? Хто вперся рогом у кордони та перемогу?
"Американський спецпосланець Стів Уіткофф запропонував передати Росії право власності на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області як умову для припинення вогню у війні проти України." Про це повідомляє Reuters.
https://www.reuters.com/world/trump-env ... 025-04-11/

Ми бачимо факт - президент змінив позицію (кордони, перемога) на іншу (запропонував РПВ).
Про що і казав Лепей - що президенту треба відкинути оце про кордони, перемогу, а перейти до пропозиції РПВ.

Добре)) Спробуємо отак:
Що? Тоді. По вашому. Казав. Лепей. Коли звертався в бік президента.
Що пу обов'язково погодиться і буде рпв?
Ні. Такої дурні він апріорі не казав.
Тоді що? Чекаю внятної відповіді.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:22


Генерали Донах'ю, Міллі, Каволі... пфф.
Генерали Забродський, Кривонос, Муженко, Марченко - та це якісь парахоботи, геть їх.
Генерали Зє, Арістовіч, Лєщєнко, Ярмак і Падаляк - блискуча потужність.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 11 кві, 2025 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:23

  budivelnik написав:Тому пишу не для тебе, а для тих хто
а - ще має час щось в своєму житті змінити
б - вже має знання. які допоможуть йому зрозуміти написане..

Знов про міфичних читачів)))

В тебе поряд реальні сусіди в кварталі, а не міфичні читачі. Зміни хоча б квартал, район. На практиці. Зроби доповідь про результат.

А доти не відсеб'ятину неси, а взнай про розвиток ринків країн від фахівців.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:27

  konstantin kirovograd написав:..................
Не могу понять как мы запуская раньше Прогрессы в космос,с миллиардами помощи от США и ЕС до сих пор не сделали аналог Шахеда. Только ржали в начале дибилковатые эксперты-мопед мопед что там в нём опасного.
В итоге от них огромное горе.

Почему не делаем? Делаем.
Чем мы обстреливаем территорию РФ? Не fpv-шками же. Наверное, меньше, но делаем.
Проблема в производственных мощностях и организации производства.

  stm написав:......
. І куди вони їх 900 у місяць складають? Кількість шахедів на нас летить нижча. Вважаєте, що склади шахедів по всьому оркостану просто лежать? Щось в цифрах у вас з Миколою не б'ється.
Ви погано рахуєте.
Все, на жаль, б'ється.

Микола взагалі моє розчарування, абсолютно не стратегічне мислення. Хоча хто Арестовича починають дивитися тупіють на очах - це науковий факт.
Вы слишком легко разочаровываетесь.
Возможно, это вообще свойственно женщинам.
А слушать можно кого угодно. Тупеют не от того, кого слушают, а от того, как слушают.
Можно слушать даже врага, если он умный и у него есть здравые мысли. Это гораздо полезнее, чем слушать дурака, даже если он 100 раз друг.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:32

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Тому пишу не для тебе, а для тих хто
а - ще має час щось в своєму житті змінити
б - вже має знання. які допоможуть йому зрозуміти написане..
Знов про міфичних читачів)))
В тебе поряд реальні сусіди в кварталі, а не міфичні читачі. Зміни хоча б квартал, район. На практиці. Зроби доповідь про результат.
А доти не відсеб'ятину неси, а взнай про розвиток ринків країн від фахівців.
Ти хоч колись свої повідомлення через причинно-наслідковий звязок - проганяєш
З одного боку ти розумієш що досягнути капіталу в 70 середньорічних зарплат -це завдання не для кожного.
Я кажу що на протязі першого покоління (тобто відсутності первинного капіталу) це недоступно 19 з 20....
З другого боку ти пропонуєш щоб я бігав по району.....
Якраз це твоє - побігай по району - і проявляє твою тупість і неефективність яка зявилась внаслідок праці в галузі де відсутній прямий звязок доходів з кінцевим результатом..

Ці сторінки мають в рази більшу концентрацію тих хто в стані скористатись моїми знаннями + викладання моїх думок на цих сторінках в сотні разів легше/простіше ніж це саме серед люмпенів.

Дійшло тепер чого ти такий бідний?
Ти ж все життя робив тільки те що скажуть і ніколи не думав-а як зробити більше-витративши менше затрат
А в мене це стержнева питання було останні десятки років
Дійшло?
Адже для того щоб бігати по району... мені треба перестати заробляти весь час витрачений на біганину.
А так я з ефективністю на два порядки більшою ( час на форумі 15хвили ) і меншими енергетичними затратами ( 1000 натискань на клавішу замість переміщення 120кг тіла на відстані в кілометри+ витрати на розмову) - роблю те саме
Тому в мене заощадження 70років, а в тебе боргів на 2 роки
це якраз і є різницею між ефективно і тупо.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:48

О, а теперь еще и Келлог подключился... - не к добру это...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:53

  detroytred написав:
  fler написав:
  detroytred написав:Лепея ви довбали саме за думку про можливість пропозиції РПВ.
Лепей казав, що президент замість пропозиції РПВ вперся рогом і заявляє тільки про кордони, перемогу тощо.

І шо ми бачимо? Хто вперся рогом у кордони та перемогу?
"Американський спецпосланець Стів Уіткофф запропонував передати Росії право власності на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області як умову для припинення вогню у війні проти України." Про це повідомляє Reuters.
https://www.reuters.com/world/trump-env ... 025-04-11/

Ми бачимо факт - президент змінив позицію (кордони, перемога) на іншу (запропонував РПВ).
Про що і казав Лепей - що президенту треба відкинути оце про кордони, перемогу, а перейти до пропозиції РПВ.

Ми бачимо факт, що пропозиція Лепея про безумовне РПВ ні до чого не призвела - кацапи спочатку її взагалі відкинули, тепер висунули ті самі вимоги, що й раніше, тобто не зробили жодної поступки зі своїх вимог. Про все це ми неодноразово тут казали Лепею, пояснюючи, що розмова з рф має бути з позиції сили. До нього не дійшло так само, як не доходить і до вас. Отже, пропозиція Лепея виявилася безглуздою, але вибачень від нього за це ви чомусь не вимагаєте))).
fler
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