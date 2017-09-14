budivelnik написав:

Фантазер який дупля не дає що таке ринок-зрозуміти те що я пишу апріорі не в стані.1 Що таке розмір(обєм) ринку?Якщо грубо то валовий оборот цього ринку...От тільки нюанса в чому цей валовий оборот рахувати?В матеріальних цінностях чи у вічнозелених?Якщо у вічнозелених - то ясно що ринок США (на особу) в десятки разів вищий ніж ринок України2 А якщо рахувати у фізичних величинах?Будеш шокований - максимум рази в 2-3....При чому не все з цих +200% -краще.Наприклад обовязкова наявність юристів( вартість дика - необхідність сумнівна)..І ще багато іншого.ТомуМожновладці не можуть забезпечити умови для виробництва РЕАЛЬНИХ речей.Можновладці можуть забезпечити те що РЕАЛЬНІ речі будуть коштувати більше.Але тодіЯкщо мій статок - 14 млн = 70 середньорічних зарплат по УкраїніТо у випадку коли б ми були в США - то в мене б також було 70 середньорічних зарплат по США - в цифрах -це різниця разів в сто... а в реалі 70 річних вони і в африці 70 річних3 Ти будеш неприємно здивований, але по можливостям відпочинку в мене дохід на капітал розміром в 70річних зарплат ( в наших умовах це 5+ річних зарплат середньостатистичного) я можу витратити в рік на відпочинок.Як думаєшЯкщо я проживу ще років 5+ - мої витрати на мій відпочинок у скільки разів будуть більшими від витрат середньостатистичного чи твоїх?Тому ще разКапітал це те що ти створив мінус те що спожив за все життя.Якщо ця різниця велика ( більше ніж 5 середньостатистичних річних зарплат по Україні) - то на протязі наступних 5 років після досягнення такого результату -власник такого капіталу переганяє майора/полковника ЗСУ по рівню споживання за все життя в 1,5-2 рази.Тобто я не втратив можливості по споживанню.. я просто зробив те що завжди казавТам де можна було жити дешевше(на початку життя) жив дешевше, а заощаджене перекидав на кінцевий період життя)В сумі споживання-я виграю , просто тратити буду не розмазано по всьому життю.. а на 20% менше ніж стандартна людина перших 10 років , потім стільки ж скільки стандартна людина наступних 10 років, потім на 20% більше ніж стандартна людина наступних 10 років і на 200-500% більше ніж стандартний пенсіонер - на пенсії до смерті.Тому мої заклики заощаджувати спочатку - немають нічого спільного з твоєю думкою що заощаджувати -це погіршувати ВСЕ своє життя