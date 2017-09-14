Келлог с картинкой где иностранные войска. Думаете бриты и французы плохо? Да и Запорожье у Келлога на нужной стороне.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:55
Додано: Суб 12 кві, 2025 00:05
Які цифри ви навели?
Щось я нічого не побачив.
Здесь никто не объяснял: "до нас точно не дійдуть".
Если все будут прятаться от армии, то дійдуть куди завгодно.
Не хочуть, тому що бояться. Вважають, що нічого захищати. Але перше це головне.
"ось й всі ваші аргументи".
А в дійсності ви просто звичайний боягуз, який буде писати суперпатріотичні лозунги на форумі, сидячі на теплому дівані вдалині від фронта. І посилати на фронт інших. Я б не писав про ваше боягузтво, якщо б ви не виставляли себе таким свідомим патріотом і не таврували всіх, не згодних з вами, не українцями і ледь не ворогами. Чи просто ворогами. Як ви написали про "правильну фуражку".
Я не выставляю себя гением всех времён, который может найти решение любого вопроса. Но я способен принять (по крайней мере, рассматривать) решения, которые предлагают другие.
Вы тоже не предложили никакого решения. Но уверенно заявляете о любом предложении, что "він Рашу не влаштує".
Единственное решение, против которого вы не возражаете, это "до последней вербы".
Но без вашего участия.
Всё остальное п... , ой, балабольство.
Я уже несколько раз обещал, что на ваши упражнения в патриотизме отвечать не буду. Но каждый раз срываюсь, надеясь, что вы способны что-то понять.
Теперь окончательно убедился что вы элементарная гнида. Были и такие инструктора райкомов. Причём по идеологии чаще всего.
Так что (п...)балабольте дальше.
Додано: Суб 12 кві, 2025 00:12
Вау!
Що значить бігав по району? Ти знов якусь тупню намагаєшся до мене притулити.
Тебе ж отакого власника крамниці в отакому лайтовому місці багато хто знає. Ти ще по вихідним, святам сам за прилавком стоїш, щоб поспілкуватися, як ти ото казав.
То й переконуй не читачів, а реальних твоїх сусідів, покупців.
Вони ж при наявності результату твоїх переконувань до тебе табунами своїх сусідів, знайомих, друзів будуть відправляти.
О! Да ти їм радь твої дописи читати...
І головне ж -- тицяй у свої досягнення.
Тут в нас тисячі читачів та сотні учасників з'являться.
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Ну дійсно....)))
Вся твоя порада --- заощаджуй; витрачайте менше, ніж заробляєш; більше працюй; працюй на себе, щоб не залежати від чужих рішень.
Кеп-очевидность. Майже всі й так знають...
А чому ж не роблять?
Бо головне не зробили --- кожному підійти до дзеркала...
Нобелівка.
Тепер відкрий практиків фахівців по розвитку ринку, економіки і подивись КОМУ і ЩО вони пропонують робити для розвитку ринку країни.
Додано: Суб 12 кві, 2025 00:30
Ога))
Не треба вигадувати.
Лепея товкли аргументами:
- перемир'я на руку тільки ворогу; накопичить і нападе; а нам припинять допомогу.
- а якже звільнення мешканців, які потрепають на окупованих територіях.
- ворог повинен бути покараний. Репарації, контребуції.
- за допомогою партнерів переможемо, тому ніякого рпв.
Тобто тицяли йому, що рпв це зрада зрадная. Тому зникали його дописи...
А тепер факт --- президент запропонував РПВ.
І до речі, ця пропозиція мала сенс.
Тепер по факту на весь світ продемонструвано саме Україною, що ми за зупинку війни, а рфія - ні.
До цього (коли президент заявляв тільки про кордони, перемогу) всякі БРІКСИ тицяли президенту, до він не хоче зупинки війни (рпв).
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Ви банально вигадали, що ЛЕПЕЙ начебто казав, що пропозиція РПВ президентом призведе до зупинки війни.
Якщо гарно пригадати, то Лепей казав про ДВОХ баранів, які вперлися.
Один вже змінив позицію.
Тепер по Шаману треба чекати, поки до зміни своєї позиції дозріє другий...
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І після отакенної деталізації Ви продовжите ломати комедію?
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