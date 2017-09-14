Додано: Суб 12 кві, 2025 00:05

Shaman написав: ............

я ваи навів конкретні цифри - у вас інші? ............я ваи навів конкретні цифри - у вас інші?

чому проблеми з мобілізацією - бо через недолугу комунікації влади населення знову перейшло в режим АТО. хтось десь воює, але справляться без нас. ви ж самі розумієте, що в нас ще дуже м'який варіант мобілізації. як мобілізували в срср, не підкажете? Такой чуши давно не читал.

"справляться без нас". Найдите идиота, который так считает. Здесь много было разных высказываний против мобилизации, вплоть до предложений нанимать наёмников из Африки-Азии. Но утверждений, что на фронте достаточно войск и "справляться без нас" не было. Писали о том, что не хотят воевать, не считают нужным воевать, но такое написали вы первый. Такой чуши давно не читал."справляться без нас". Найдите идиота, который так считает. Здесь много было разных высказываний против мобилизации, вплоть до предложений нанимать наёмников из Африки-Азии. Но утверждений, что на фронте достаточно войск и "справляться без нас" не было. Писали о том, что не хотят воевать, не считают нужным воевать, но такое написали вы первый. а не хочуть воювати - це про що? не бажають потрібним? насправді закарпатські хлопці в чомусь праві - до них точно не дійдуть а не хочуть воювати - це про що? не бажають потрібним? насправді закарпатські хлопці в чомусь праві - до них точно не дійдуть

В связи с вышесказанным.

Вы-то понимаете, что "справляться без нас" неверное утверждение. Вас наверняка не обманула "недолуга комунікація".

Так почему вы до сих пор, через 3 года войны "поки не на фронті"? И сколько лет это "поки" ещё будет продолжаться?

Когда, наконец, вы замените freeze'а, Успіха, Banderlog'а? ось й всі ваші аргументи - давай на фронт. а ЛАД, якщо що, вже правильну фуражку приготував ось й всі ваші аргументи - давай на фронт. а ЛАД, якщо що, вже правильну фуражку приготував

й зустрічне питання - А ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ? воно головне, на нього й відповідайте, я на ваші відповів. Я, точнее Арестович, предложил вариант "финляндизации". .... Я, точнее Арестович, предложил вариант "финляндизации". ....

ви навіть свій варіант запропонувати не можете - добре Арестович запропонував варіант. добре, варіант Фінляндії теж підходить. я ж написав, по яким причинам він не мене не влаштовує, - він Рашу не влаштує. мене влаштовує. а що Раші не сподобається - якщо ви самі не можете побачити. що вони вимагають - денацифікація влада. що це таке? для них будь-яка проукраїнська влада - нацистська. вони будуть вимагати або Медведчука, або умовного Азарова. ви навіть свій варіант запропонувати не можете - добре Арестович запропонував варіант. добре, варіант Фінляндії теж підходить. я ж написав, по яким причинам він не мене не влаштовує, - він Рашу не влаштує. мене влаштовує. а що Раші не сподобається - якщо ви самі не можете побачити. що вони вимагають - денацифікація влада. що це таке? для них будь-яка проукраїнська влада - нацистська. вони будуть вимагати або Медведчука, або умовного Азарова.

Які цифри ви навели?Щось я нічого не побачив.Здесь никто не объяснял: "до нас точно не дійдуть".Если все будут прятаться от армии, то дійдуть куди завгодно.Не хочуть, тому що бояться. Вважають, що нічого захищати. Але перше це головне."ось й всі ваші аргументи".А в дійсності ви просто звичайний боягуз, який буде писати суперпатріотичні лозунги на форумі, сидячі на теплому дівані вдалині від фронта. І посилати на фронт інших. Я б не писав про ваше боягузтво, якщо б ви не виставляли себе таким свідомим патріотом і не таврували всіх, не згодних з вами, не українцями і ледь не ворогами. Чи просто ворогами. Як ви написали про "правильну фуражку".Я не выставляю себя гением всех времён, который может найти решение любого вопроса. Но я способен принять (по крайней мере, рассматривать) решения, которые предлагают другие.Вы тоже не предложили никакого решения. Но уверенно заявляете о любом предложении, что "він Рашу не влаштує".Единственное решение, против которого вы не возражаете, это "до последней вербы".Но без вашего участия.Всё остальное п... , ой, балабольство.Я уже несколько раз обещал, что на ваши упражнения в патриотизме отвечать не буду. Но каждый раз срываюсь, надеясь, что вы способны что-то понять.Теперь окончательно убедился что вы элементарная гнида. Были и такие инструктора райкомов. Причём по идеологии чаще всего.Так что (п...)балабольте дальше.