Додано: Суб 12 кві, 2025 00:54

stm написав: Ні, зуби і здоров'я це те що має перше гени, друге стеження. У Польщі також адекватні люди з фінансами використовують приватну медицину. В Чехії що мені сподобалося 2 рази на рік терапевт по страховці надає рекомендації пройти огляд чоловіче/жіноче здоров'я. Це важливо. Але терапевт тільки надає рекомендації, чехи її приймають не часто. То 250злотих це ж більше 1785грн. Так? ) я була з дітьми і проблемами побуту деякий час у Польщі. На моє щастя мені допомагали або сім'я поляків+подруга заміжня за поляком, або подруги подруг-українки, які мають побут сталий вже роки. Польща для мене, як киянки була доступна навіть з українського доходу. Прага вже ні. Але чехи також стали моїми друзями і помічниками. Це важливо. І поляки і чехи готові їхати після війни у Київ ) це зв'язки які важливі. Ні, зуби і здоров'я це те що має перше гени, друге стеження. У Польщі також адекватні люди з фінансами використовують приватну медицину. В Чехії що мені сподобалося 2 рази на рік терапевт по страховці надає рекомендації пройти огляд чоловіче/жіноче здоров'я. Це важливо. Але терапевт тільки надає рекомендації, чехи її приймають не часто. То 250злотих це ж більше 1785грн. Так? ) я була з дітьми і проблемами побуту деякий час у Польщі. На моє щастя мені допомагали або сім'я поляків+подруга заміжня за поляком, або подруги подруг-українки, які мають побут сталий вже роки. Польща для мене, як киянки була доступна навіть з українського доходу. Прага вже ні. Але чехи також стали моїми друзями і помічниками. Це важливо. І поляки і чехи готові їхати після війни у Київ ) це зв'язки які важливі.

Розумієте, ви все одно не зрозумієте. Або розумієте, але у вас свої цілі. Ви хочете переконати себе, когось — неважливо. Ви хочете сказати, що у вас є відповідь на питання:що краще — гарна зарплата в Україні чи середня робота за кордоном?Під час університету я до слини доводив, що краще заробляти в Україні, платити 800 грн податку й бути «на коні». Зараз у мене немає відповіді на це питання. І мова тут не про війну чи виїзд — нехай це буде умовний січень 2022. До речі, при обранні своєї дороги, я цей момент враховував.Також не беремо до уваги, що до середнього чи високого рівня ще треба дорости. Та й що вважати тим рівнем? Ви ж точно знаєте — багато ніколи не буває.Ваші приклади про студентство, лікарні чи ще щось — усе проходить крізь призму власного бачення. Бо я особисто ніде не бачив, щоб вам, наприклад, писали «еміграція — це легко». Це важко: багато грошей, головний біль, ЧАСУ і купа іншого. Це не для всіх. Зараз статус УКР — це, взагалі, майже ніщо. Лайт і ізі.Але повернімося до мого питання — відповіді на нього я особисто не маю. І ви не маєте, хоча старанно хочете щось довести, когось принизити, розповізти якісь невигадані історії.Репетитори, якісь магістри Ви згадували і інші теми світять кольором Ваших окулярів. Мої світять - що діти при вступі за кордон вже з 10го класу вчать мову. А хто розумніший - ще раніше і так далі по всіх ваших питаннях. І я не хочу Вас в чому переконати. Я на Вашій стороні, чим менше українців буде закордоном - тим краще. Ви точно чули вислови 'з нашими лучше дел не иметь', 'лучше там где одни поляки' і так далі. Людям важко. Наші хочуть обхитрить, розвести, визвати халявну швидку щоб не витратити ціну двох кол на таксі, це у нас в крові, і в мене також є, я не особливий, на високе признання не зазіхаю, тим паче на Ваше.Ще у Вас добре виходить підживляти вітку, віддаю належне))Наприклад, цікаво те що дивує мою маму. Виїхали в глухомань, село селом, в людей НЕ має огорода, по дворах не бігають гуси, майже немає паркану. Є будинки і на вид не погані, є трактори, є авто. Беремо село моє, у КОЖНОГО є огороди і не один, у кожного є кури, є старенькі трактори, є старенькі авто, немає дороги 30років. Так, на село є три землероби в яких багато паїв, нові дорогі авто, а що головніше комбайни. Тут ось вийшло що більші гроші не завжди гарніший варіант. Чи мають ці 3є більше можливостей - однозначно. Чи можу я відповісти на своє питання - ні. Філософія.ПС. Ваше тлумачення мого ніку мені лестить, але можете перекласти в перекладачі, +1 слово))