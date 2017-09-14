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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13547135481354913550
Повідомлення Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:55

  _hunter написав:О, а теперь еще и Келлог подключился... - не к добру это...

Келлог с картинкой где иностранные войска. Думаете бриты и французы плохо? Да и Запорожье у Келлога на нужной стороне.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 00:05

  Shaman написав:............
я ваи навів конкретні цифри - у вас інші?
Які цифри ви навели?
Щось я нічого не побачив.

чому проблеми з мобілізацією - бо через недолугу комунікації влади населення знову перейшло в режим АТО. хтось десь воює, але справляться без нас. ви ж самі розумієте, що в нас ще дуже м'який варіант мобілізації. як мобілізували в срср, не підкажете?
Такой чуши давно не читал.
"справляться без нас". Найдите идиота, который так считает. Здесь много было разных высказываний против мобилизации, вплоть до предложений нанимать наёмников из Африки-Азии. Но утверждений, что на фронте достаточно войск и "справляться без нас" не было. Писали о том, что не хотят воевать, не считают нужным воевать, но такое написали вы первый.
а не хочуть воювати - це про що? не бажають потрібним? насправді закарпатські хлопці в чомусь праві - до них точно не дійдуть
Здесь никто не объяснял: "до нас точно не дійдуть".
Если все будут прятаться от армии, то дійдуть куди завгодно.
Не хочуть, тому що бояться. Вважають, що нічого захищати. Але перше це головне.

В связи с вышесказанным.
Вы-то понимаете, что "справляться без нас" неверное утверждение. Вас наверняка не обманула "недолуга комунікація".
Так почему вы до сих пор, через 3 года войны "поки не на фронті"? И сколько лет это "поки" ещё будет продолжаться?
Когда, наконец, вы замените freeze'а, Успіха, Banderlog'а?
ось й всі ваші аргументи - давай на фронт. а ЛАД, якщо що, вже правильну фуражку приготував
"ось й всі ваші аргументи".
А в дійсності ви просто звичайний боягуз, який буде писати суперпатріотичні лозунги на форумі, сидячі на теплому дівані вдалині від фронта. І посилати на фронт інших. Я б не писав про ваше боягузтво, якщо б ви не виставляли себе таким свідомим патріотом і не таврували всіх, не згодних з вами, не українцями і ледь не ворогами. Чи просто ворогами. Як ви написали про "правильну фуражку".

й зустрічне питання - А ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ? воно головне, на нього й відповідайте, я на ваші відповів. 8)
Я, точнее Арестович, предложил вариант "финляндизации". ....

ви навіть свій варіант запропонувати не можете - добре Арестович запропонував варіант. добре, варіант Фінляндії теж підходить. я ж написав, по яким причинам він не мене не влаштовує, - він Рашу не влаштує. мене влаштовує. а що Раші не сподобається - якщо ви самі не можете побачити. що вони вимагають - денацифікація влада. що це таке? для них будь-яка проукраїнська влада - нацистська. вони будуть вимагати або Медведчука, або умовного Азарова.
Я не выставляю себя гением всех времён, который может найти решение любого вопроса. Но я способен принять (по крайней мере, рассматривать) решения, которые предлагают другие.
Вы тоже не предложили никакого решения. Но уверенно заявляете о любом предложении, что "він Рашу не влаштує".
Единственное решение, против которого вы не возражаете, это "до последней вербы".
Но без вашего участия.
Всё остальное п... , ой, балабольство.

Я уже несколько раз обещал, что на ваши упражнения в патриотизме отвечать не буду. Но каждый раз срываюсь, надеясь, что вы способны что-то понять.
Теперь окончательно убедился что вы элементарная гнида. Были и такие инструктора райкомов. Причём по идеологии чаще всего.
Так что (п...)балабольте дальше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 00:12

  budivelnik написав:З другого боку ти пропонуєш щоб я бігав по району.....

Вау!
Що значить бігав по району? Ти знов якусь тупню намагаєшся до мене притулити.

Тебе ж отакого власника крамниці в отакому лайтовому місці багато хто знає. Ти ще по вихідним, святам сам за прилавком стоїш, щоб поспілкуватися, як ти ото казав.
То й переконуй не читачів, а реальних твоїх сусідів, покупців.
Вони ж при наявності результату твоїх переконувань до тебе табунами своїх сусідів, знайомих, друзів будуть відправляти.
О! Да ти їм радь твої дописи читати...
І головне ж -- тицяй у свої досягнення.
Тут в нас тисячі читачів та сотні учасників з'являться.
____________________________
Ну дійсно....)))
Вся твоя порада --- заощаджуй; витрачайте менше, ніж заробляєш; більше працюй; працюй на себе, щоб не залежати від чужих рішень.
Кеп-очевидность. Майже всі й так знають...
А чому ж не роблять?
Бо головне не зробили --- кожному підійти до дзеркала...
Нобелівка.

Тепер відкрий практиків фахівців по розвитку ринку, економіки і подивись КОМУ і ЩО вони пропонують робити для розвитку ринку країни.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 00:30

  fler написав:
  detroytred написав:
  fler написав:І шо ми бачимо? Хто вперся рогом у кордони та перемогу?
"Американський спецпосланець Стів Уіткофф запропонував передати Росії право власності на Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області як умову для припинення вогню у війні проти України." Про це повідомляє Reuters.
https://www.reuters.com/world/trump-env ... 025-04-11/

Ми бачимо факт - президент змінив позицію (кордони, перемога) на іншу (запропонував РПВ).
Про що і казав Лепей - що президенту треба відкинути оце про кордони, перемогу, а перейти до пропозиції РПВ.

Ми бачимо факт, що пропозиція Лепея про безумовне РПВ ні до чого не призвела - кацапи спочатку її взагалі відкинули, тепер висунули ті самі вимоги, що й раніше, тобто не зробили жодної поступки зі своїх вимог. Про все це ми неодноразово тут казали Лепею, пояснюючи, що розмова з рф має бути з позиції сили. До нього не дійшло так само, як не доходить і до вас. Отже, пропозиція Лепея виявилася безглуздою, але вибачень від нього за це ви чомусь не вимагаєте))).

Ога))
Не треба вигадувати.
Лепея товкли аргументами:
- перемир'я на руку тільки ворогу; накопичить і нападе; а нам припинять допомогу.
- а якже звільнення мешканців, які потрепають на окупованих територіях.
- ворог повинен бути покараний. Репарації, контрибуції.
- за допомогою партнерів переможемо, тому ніякого рпв. Весь світ з нами.

Тобто тицяли йому, що рпв це зрада зрадная. Тому зникали його дописи...
Бо рік тому Ви і Ко подавали можливість пропозиції РПВ, як зраду зрадную.

А тепер факт --- президент запропонував РПВ. Факт.
І до речі, ця пропозиція мала сенс.
Тепер по факту на весь світ продемонструвано саме Україною, що ми за зупинку війни, а рфія - ні.
До цього (коли президент заявляв тільки про кордони, перемогу) всякі БРІКСИ тицяли президенту, до він не хоче зупинки війни (рпв).
_____________________________
Ви банально вигадали, що ЛЕПЕЙ начебто казав, що пропозиція РПВ президентом призведе до зупинки війни.
Якщо гарно пригадати, то Лепей казав про ДВОХ баранів, які вперлися.

Один вже змінив позицію.
Тепер по Шаману треба чекати, поки до зміни своєї позиції дозріє другий...
_____________________________
І після отакенної деталізації Ви продовжите ломати комедію?
_____________________________
Правильно. Розмова з рф з позиції сили.
Але про що???
Рік тому було - про кордони, перемогу, репарації-контрибуції.
Зараз про рпв. Як і казав Лепей.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 00:52

  detroytred написав:Оцей хлопець в темі, каже, що десь 700 Шахедів рфія виготовляла-отримувала ще в грудні 2024.
Плюс ще пустишки.
Для нас позитив, що не 2000 в місяць.

*Росія може отримувати або виробляти щомісяця близько 700 "шахедів". А от фальш-цілей стало значно більше*
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... rhii-flesh

Даже если всё так, как описал Бескрестнов, то 700 не сильно отличается от 900. При этом ещё и совсем дешёвые ложные цели, которые невозможно отличить от настоящих.
Ну и динамика у них, к сожалению, неплохая:
- У січні 2024 року Головне управління розвідки повідомило, що росіяни можуть виготовляти до 350 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 на місяць.
.........
- З осені 2024 року росіяни значно збільшили кількість "шахедів" та БпЛА типу Shahed, якими атакують територію України – йдеться вже про понад тисячу дронів щомісяця.
- Також повідомлялось, що Росія почала масово використовувати на ударних безпілотниках Shahed-136 термобаричну бойову частину, що становить значно більшу загрозу під час ураження приміщень.
Пусть даже прав Бескрестнов и они делают не "понад тисячу", а "всего" 700 в месяц. Хотя понимаю, что определить точное количество достаточно сложно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 00:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Ні, зуби і здоров'я це те що має перше гени, друге стеження. У Польщі також адекватні люди з фінансами використовують приватну медицину. В Чехії що мені сподобалося 2 рази на рік терапевт по страховці надає рекомендації пройти огляд чоловіче/жіноче здоров'я. Це важливо. Але терапевт тільки надає рекомендації, чехи її приймають не часто. То 250злотих це ж більше 1785грн. Так? ) я була з дітьми і проблемами побуту деякий час у Польщі. На моє щастя мені допомагали або сім'я поляків+подруга заміжня за поляком, або подруги подруг-українки, які мають побут сталий вже роки. Польща для мене, як киянки була доступна навіть з українського доходу. Прага вже ні. Але чехи також стали моїми друзями і помічниками. Це важливо. І поляки і чехи готові їхати після війни у Київ ) це зв'язки які важливі.


Розумієте, ви все одно не зрозумієте. Або розумієте, але у вас свої цілі. Ви хочете переконати себе, когось — неважливо. Ви хочете сказати, що у вас є відповідь на питання:
що краще — гарна зарплата в Україні чи середня робота за кордоном?

Під час університету я до слини доводив, що краще заробляти в Україні, платити 800 грн податку й бути «на коні». Зараз у мене немає відповіді на це питання. І мова тут не про війну чи виїзд — нехай це буде умовний січень 2022. До речі, при обранні своєї дороги, я цей момент враховував.
Також не беремо до уваги, що до середнього чи високого рівня ще треба дорости. Та й що вважати тим рівнем? Ви ж точно знаєте — багато ніколи не буває.
Ваші приклади про студентство, лікарні чи ще щось — усе проходить крізь призму власного бачення. Бо я особисто ніде не бачив, щоб вам, наприклад, писали «еміграція — це легко». Це важко: багато грошей, головний біль, ЧАСУ і купа іншого. Це не для всіх. Зараз статус УКР — це, взагалі, майже ніщо. Лайт і ізі.
Але повернімося до мого питання — відповіді на нього я особисто не маю. І ви не маєте, хоча старанно хочете щось довести, когось принизити, розповізти якісь невигадані історії.
Репетитори, якісь магістри Ви згадували і інші теми світять кольором Ваших окулярів. Мої світять - що діти при вступі за кордон вже з 10го класу вчать мову. А хто розумніший - ще раніше і так далі по всіх ваших питаннях. І я не хочу Вас в чому переконати. Я на Вашій стороні, чим менше українців буде закордоном - тим краще. Ви точно чули вислови 'з нашими лучше дел не иметь', 'лучше там где одни поляки' і так далі. Людям важко. Наші хочуть обхитрить, розвести, визвати халявну швидку щоб не витратити ціну двох кол на таксі, це у нас в крові, і в мене також є, я не особливий, на високе признання не зазіхаю, тим паче на Ваше.

Ще у Вас добре виходить підживляти вітку, віддаю належне))

Наприклад, цікаво те що дивує мою маму. Виїхали в глухомань, село селом, в людей НЕ має огорода, по дворах не бігають гуси, майже немає паркану. Є будинки і на вид не погані, є трактори, є авто. Беремо село моє, у КОЖНОГО є огороди і не один, у кожного є кури, є старенькі трактори, є старенькі авто, немає дороги 30років. Так, на село є три землероби в яких багато паїв, нові дорогі авто, а що головніше комбайни. Тут ось вийшло що більші гроші не завжди гарніший варіант. Чи мають ці 3є більше можливостей - однозначно. Чи можу я відповісти на своє питання - ні. Філософія.

ПС. Ваше тлумачення мого ніку мені лестить, але можете перекласти в перекладачі, +1 слово))
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 00:56

  fler написав:.........
Ми бачимо факт, що пропозиція Лепея про безумовне РПВ ні до чого не призвела - кацапи спочатку її взагалі відкинули, тепер висунули ті самі вимоги, що й раніше, тобто не зробили жодної поступки зі своїх вимог. Про все це ми неодноразово тут казали Лепею, пояснюючи, що розмова з рф має бути з позиції сили. До нього не дійшло так само, як не доходить і до вас. Отже, пропозиція Лепея виявилася безглуздою, але вибачень від нього за це ви чомусь не вимагаєте))).
Полностью согласен с вами.
Не имею никаких возражений.
Теперь расскажите, как этого добиться.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 01:25

педераційники зупиняються там де рівень опору більши ніж вигода від захоплення
а він мені
так ЗУНР захопили поляки/румуни/чехи....
Але чи то йому клепки не вистарчає чи то гроші отримав
Алеж ми мали МАКСИМАЛЬНИЙ рівень опору до КОМУНЯК
а поляки/румуни/чехи - для нас були меншим злом... тому вони нас окупувати - змогли
а педераційники-всрались.
Нравятся мне люди! :)
Пишет человек о том, что ЗУНР существовала до 1939 года.
Вместо того, чтобы признать явную ошибку, уж даже не пишу, извиниться за неё, начинает доказывать очередную чушь - ЗУНР чуть ли не добровольно перешла под власть Польши/Румынии/Чехословакии лишь бы не попасть под власть Советов. Потому что это было "меншим злом". :lol:
Это ж надо так.
Впрочем, давно известно, что ренегаты, как правило, становятся самыми правоверными.
Возможно, в армии ещё и комсоргом был.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 01:38

  prodigy написав:............
зате рашка намагається підняти скандал, стосовно майбутньої присутності військ коаліції охочих

У Росії заявили, що розміщення іноземних військ в Україні призведе до прямих бойових зіткнень між російськими загарбниками та солдатами країн НАТО.

..........
Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що будь-яка іноземна військова присутність в Україні, незалежно від її мандату чи назви, буде розцінена як провокація та загроза безпеці Росії. Вона наголосила, що Москва реагуватиме на такі дії всіма доступними засобами.


Нагадаємо, "коаліцію охочих" очолюють Франція та Велика Британія. Також серед учасників такі країни: Австралія, Бельгія, Болгарія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Греція, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція та Туреччина.

Что касается "коаліції охочих".
Водночас Reuters напередодні саміту писало, що наразі "коаліція охочих" не розглядає питання відправки миротворців, а активно шукає інші гарантії безпеки для України.

За інформацією співрозмовників видання, зусилля коаліції зі створення механізмів безпеки для України зміщуються від відправки військ до інших альтернатив, оскільки вони стикаються з політичними і логістичними обмеженнями, а також з перспективою того, що Росія і США будуть протидіяти таким планам.
https://www.rbc.ua/rus/news/shcho-take-koalitsiya-ohochih-ukrayini-shcho-1743011076.html
Очередное бла-бла-бла. Во всяком случае, что касается посылки миротворцев в Украину.
ЛАД
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