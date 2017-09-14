Келлог с картинкой где иностранные войска. Думаете бриты и французы плохо? Да и Запорожье у Келлога на нужной стороне.
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Додано: П'ят 11 кві, 2025 23:55
Додано: Суб 12 кві, 2025 00:05
Які цифри ви навели?
Щось я нічого не побачив.
Здесь никто не объяснял: "до нас точно не дійдуть".
Если все будут прятаться от армии, то дійдуть куди завгодно.
Не хочуть, тому що бояться. Вважають, що нічого захищати. Але перше це головне.
"ось й всі ваші аргументи".
А в дійсності ви просто звичайний боягуз, який буде писати суперпатріотичні лозунги на форумі, сидячі на теплому дівані вдалині від фронта. І посилати на фронт інших. Я б не писав про ваше боягузтво, якщо б ви не виставляли себе таким свідомим патріотом і не таврували всіх, не згодних з вами, не українцями і ледь не ворогами. Чи просто ворогами. Як ви написали про "правильну фуражку".
Я не выставляю себя гением всех времён, который может найти решение любого вопроса. Но я способен принять (по крайней мере, рассматривать) решения, которые предлагают другие.
Вы тоже не предложили никакого решения. Но уверенно заявляете о любом предложении, что "він Рашу не влаштує".
Единственное решение, против которого вы не возражаете, это "до последней вербы".
Но без вашего участия.
Всё остальное п... , ой, балабольство.
Я уже несколько раз обещал, что на ваши упражнения в патриотизме отвечать не буду. Но каждый раз срываюсь, надеясь, что вы способны что-то понять.
Теперь окончательно убедился что вы элементарная гнида. Были и такие инструктора райкомов. Причём по идеологии чаще всего.
Так что (п...)балабольте дальше.
Додано: Суб 12 кві, 2025 00:12
Вау!
Що значить бігав по району? Ти знов якусь тупню намагаєшся до мене притулити.
Тебе ж отакого власника крамниці в отакому лайтовому місці багато хто знає. Ти ще по вихідним, святам сам за прилавком стоїш, щоб поспілкуватися, як ти ото казав.
То й переконуй не читачів, а реальних твоїх сусідів, покупців.
Вони ж при наявності результату твоїх переконувань до тебе табунами своїх сусідів, знайомих, друзів будуть відправляти.
О! Да ти їм радь твої дописи читати...
І головне ж -- тицяй у свої досягнення.
Тут в нас тисячі читачів та сотні учасників з'являться.
____________________________
Ну дійсно....)))
Вся твоя порада --- заощаджуй; витрачайте менше, ніж заробляєш; більше працюй; працюй на себе, щоб не залежати від чужих рішень.
Кеп-очевидность. Майже всі й так знають...
А чому ж не роблять?
Бо головне не зробили --- кожному підійти до дзеркала...
Нобелівка.
Тепер відкрий практиків фахівців по розвитку ринку, економіки і подивись КОМУ і ЩО вони пропонують робити для розвитку ринку країни.
Додано: Суб 12 кві, 2025 00:30
Ога))
Не треба вигадувати.
Лепея товкли аргументами:
- перемир'я на руку тільки ворогу; накопичить і нападе; а нам припинять допомогу.
- а якже звільнення мешканців, які потрепають на окупованих територіях.
- ворог повинен бути покараний. Репарації, контрибуції.
- за допомогою партнерів переможемо, тому ніякого рпв. Весь світ з нами.
Тобто тицяли йому, що рпв це зрада зрадная. Тому зникали його дописи...
Бо рік тому Ви і Ко подавали можливість пропозиції РПВ, як зраду зрадную.
А тепер факт --- президент запропонував РПВ. Факт.
І до речі, ця пропозиція мала сенс.
Тепер по факту на весь світ продемонструвано саме Україною, що ми за зупинку війни, а рфія - ні.
До цього (коли президент заявляв тільки про кордони, перемогу) всякі БРІКСИ тицяли президенту, до він не хоче зупинки війни (рпв).
_____________________________
Ви банально вигадали, що ЛЕПЕЙ начебто казав, що пропозиція РПВ президентом призведе до зупинки війни.
Якщо гарно пригадати, то Лепей казав про ДВОХ баранів, які вперлися.
Один вже змінив позицію.
Тепер по Шаману треба чекати, поки до зміни своєї позиції дозріє другий...
_____________________________
І після отакенної деталізації Ви продовжите ломати комедію?
_____________________________
Правильно. Розмова з рф з позиції сили.
Але про що???
Рік тому було - про кордони, перемогу, репарації-контрибуції.
Зараз про рпв. Як і казав Лепей.
Додано: Суб 12 кві, 2025 00:52
Даже если всё так, как описал Бескрестнов, то 700 не сильно отличается от 900. При этом ещё и совсем дешёвые ложные цели, которые невозможно отличить от настоящих.
Ну и динамика у них, к сожалению, неплохая:
Пусть даже прав Бескрестнов и они делают не "понад тисячу", а "всего" 700 в месяц. Хотя понимаю, что определить точное количество достаточно сложно.
Додано: Суб 12 кві, 2025 00:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Розумієте, ви все одно не зрозумієте. Або розумієте, але у вас свої цілі. Ви хочете переконати себе, когось — неважливо. Ви хочете сказати, що у вас є відповідь на питання:
що краще — гарна зарплата в Україні чи середня робота за кордоном?
Під час університету я до слини доводив, що краще заробляти в Україні, платити 800 грн податку й бути «на коні». Зараз у мене немає відповіді на це питання. І мова тут не про війну чи виїзд — нехай це буде умовний січень 2022. До речі, при обранні своєї дороги, я цей момент враховував.
Також не беремо до уваги, що до середнього чи високого рівня ще треба дорости. Та й що вважати тим рівнем? Ви ж точно знаєте — багато ніколи не буває.
Ваші приклади про студентство, лікарні чи ще щось — усе проходить крізь призму власного бачення. Бо я особисто ніде не бачив, щоб вам, наприклад, писали «еміграція — це легко». Це важко: багато грошей, головний біль, ЧАСУ і купа іншого. Це не для всіх. Зараз статус УКР — це, взагалі, майже ніщо. Лайт і ізі.
Але повернімося до мого питання — відповіді на нього я особисто не маю. І ви не маєте, хоча старанно хочете щось довести, когось принизити, розповізти якісь невигадані історії.
Репетитори, якісь магістри Ви згадували і інші теми світять кольором Ваших окулярів. Мої світять - що діти при вступі за кордон вже з 10го класу вчать мову. А хто розумніший - ще раніше і так далі по всіх ваших питаннях. І я не хочу Вас в чому переконати. Я на Вашій стороні, чим менше українців буде закордоном - тим краще. Ви точно чули вислови 'з нашими лучше дел не иметь', 'лучше там где одни поляки' і так далі. Людям важко. Наші хочуть обхитрить, розвести, визвати халявну швидку щоб не витратити ціну двох кол на таксі, це у нас в крові, і в мене також є, я не особливий, на високе признання не зазіхаю, тим паче на Ваше.
Ще у Вас добре виходить підживляти вітку, віддаю належне))
Наприклад, цікаво те що дивує мою маму. Виїхали в глухомань, село селом, в людей НЕ має огорода, по дворах не бігають гуси, майже немає паркану. Є будинки і на вид не погані, є трактори, є авто. Беремо село моє, у КОЖНОГО є огороди і не один, у кожного є кури, є старенькі трактори, є старенькі авто, немає дороги 30років. Так, на село є три землероби в яких багато паїв, нові дорогі авто, а що головніше комбайни. Тут ось вийшло що більші гроші не завжди гарніший варіант. Чи мають ці 3є більше можливостей - однозначно. Чи можу я відповісти на своє питання - ні. Філософія.
ПС. Ваше тлумачення мого ніку мені лестить, але можете перекласти в перекладачі, +1 слово))
Додано: Суб 12 кві, 2025 00:56
Полностью согласен с вами.
Не имею никаких возражений.
Теперь расскажите, как этого добиться.
Додано: Суб 12 кві, 2025 01:25
Нравятся мне люди!
Пишет человек о том, что ЗУНР существовала до 1939 года.
Вместо того, чтобы признать явную ошибку, уж даже не пишу, извиниться за неё, начинает доказывать очередную чушь - ЗУНР чуть ли не добровольно перешла под власть Польши/Румынии/Чехословакии лишь бы не попасть под власть Советов. Потому что это было "меншим злом".
Это ж надо так.
Впрочем, давно известно, что ренегаты, как правило, становятся самыми правоверными.
Возможно, в армии ещё и комсоргом был.
Додано: Суб 12 кві, 2025 01:38
Что касается "коаліції охочих".
Очередное бла-бла-бла. Во всяком случае, что касается посылки миротворцев в Украину.
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