Додано: Суб 12 кві, 2025 03:54

thenewepic написав: ..............

так це ж добровольці. Кого вони хвилюють? Самі підписались на це.

По білорусі - вона не нейтральна. Втягнута у війну проти своєї волі і проти волі лукашенка. Проти неї діє багато західних санкцій. ..............так це ж добровольці. Кого вони хвилюють? Самі підписались на це.По білорусі - вона не нейтральна. Втягнута у війну проти своєї волі і проти волі лукашенка. Проти неї діє багато західних санкцій.

а нагадайте, на момент 2014 року який військовий блок був записаний в українську Конституцію? Адже Крим анексували і на Донбас вторглися саме по причині "не нейтральності" України, правда?

Інше питання, що вимоги не змінилися і досі є вимогами капітуляції.

ЛАД написав: Во-первых, численность армии это весьма существенный вопрос. В Стамбульских договорённостях РФ выдвигала требование ограничить численность армии, не помню точно, то ли 70, то ли 80 тыс. По сравнению с российской 1,5-млн. это просто потешная армия, способная только на парады.

Во-вторых, по вооружениям вы опять предвосхищаете результаты переговоров. До чего удастся договориться пока не известно никому. Во-первых, численность армии это весьма существенный вопрос. В Стамбульских договорённостях РФ выдвигала требование ограничить численность армии, не помню точно, то ли 70, то ли 80 тыс. По сравнению с российской 1,5-млн. это просто потешная армия, способная только на парады.Во-вторых, по вооружениям вы опять предвосхищаете результаты переговоров. До чего удастся договориться пока не известно никому. там вони вимагали зменшення не тільки особового складу. Не розумію, чому зараз у них зміниться думка. там вони вимагали зменшення не тільки особового складу. Не розумію, чому зараз у них зміниться думка.

буде поступатись, не сперечатимусь. Проте наша армія має бути такою, щоб, незважаючи на те, що вона менша, робила ціну наступного нападу недопустимою для росії.

зараз я бачу два варіанти:

1. капітуляція (прийняти вимоги, які висуває пуйло)

2. триматися і продовжувати боротьбу далі, до зміни ситуації (політичної або на полі бою).

Ніяких інших варіантів, включно з незрозумілою у нашому випадку "фінляндизацією" я не бачу. Зʼявляться вони - буду оцінювати.

Тому мені дивно бачити, як деякі тутешні дописувачі критикують Шамана, у якого досить поміркована позиція, але при цьому не пропонують своїх варіантів.



Когда в городе появляются безногие/безрукие, то "вони хвилюють", хотя и добровольцы.Санкции есть, но воевать не воюют. На их территорию не падают, ни ракеты, ни бомбы, не гибнут люди.Вы как-то "забываете", что говорить о вступлении в НАТО начали ещё при Ющенко. Был и ПДЧ и пропаганда "подалі від Росії" и ещё много чего.А вот тут вопрос. Что считать капитуляцией?И второй - что мы можем сделать, чтобы избежать этого?На этот вопрос никто не ответил. Каким образом мы можем обеспечить "сильные переговорные позиции"?Может вы подскажете?По особовому складу, вроде, изменилась. Почему не может измениться по другим компонентам? Возможно, и нет. Но чтобы это узнать, надо пробовать переговариваться. Пределы возможного проявляются только в ходе переговоров, а не в результате гаданий.Если одна армиясильнее другой, то цена наступного нападу никогда не будет недопустимой для более сильной армии. А росс. армия будетсильнее украинской. Даже 250 тыс. это в 6 раз меньше, чем 1,5 млн. По вооружениям тоже разница будет заметная. Надо честно признаться (по крайней мере, самим себе) - у нас элементарно не хватит денег на сильно вооружённую армию. И никогда в мировой истории такие соображения не предотвращали войну. До появления ЯО, которое реально сделало цену войны недопустимой для противников, обладающих большими запасами ЯО.В результате чего может произойти "зміна ситуації (політичної або на полі бою)?Какие вы видите возможности или хотя бы вероятности для этого?В Финляндии тоже не все соглашались на тот Договор с СССР. Сильно помог авторитет Маннергейма. Они тоже могли выбрать ваш вариант 2. Но хватило ума этого не делать. У нас, к сожалению, такого авторитета нет.Не знаю, что вам не понятно в варианте "финляндизации". Да, это не то, о чём мы мечтаем, но это, возможно, лучшее, на что мы можем сегодня рассчитывать. В жизни далеко не всегда есть выбор "мёд или дерьмо". Часто выбор бывает значительно более ограничен и значительно хуже.Ваш вариант 2 это "до последней вербы"."поміркована позиція" шамана такая же, как у вас - "до последней вербы". И признать такой выбор открыто "стесняется". При этом в армию он не собирается.Простите, можно вопрос к вам - вы уже на фронте? или хотя бы обратились в рекрутинговый центр? освоили хотя бы какую-то воинскую специальность?Я уважаю выбор человека "Победа или смерть!" и очень уважаю людей, которые решаются на такой выбор.Но не могу уважать людей, которые ставят других перед таким выбором, сидя при этом на диване в глубоком тылу и не собираясь ставить себя перед таким же выбором.Давно прошло время красивых слов. Если кто-то хочет их говорить, то их надо подтверждать делом.