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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13548135491355013551
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 03:54

  thenewepic написав:..............
так це ж добровольці. Кого вони хвилюють? Самі підписались на це.
По білорусі - вона не нейтральна. Втягнута у війну проти своєї волі і проти волі лукашенка. Проти неї діє багато західних санкцій.
Когда в городе появляются безногие/безрукие, то "вони хвилюють", хотя и добровольцы.
Санкции есть, но воевать не воюют. На их территорию не падают, ни ракеты, ни бомбы, не гибнут люди.

а нагадайте, на момент 2014 року який військовий блок був записаний в українську Конституцію? Адже Крим анексували і на Донбас вторглися саме по причині "не нейтральності" України, правда?
Вы как-то "забываете", что говорить о вступлении в НАТО начали ещё при Ющенко. Был и ПДЧ и пропаганда "подалі від Росії" и ещё много чего.

Інше питання, що вимоги не змінилися і досі є вимогами капітуляції.
А вот тут вопрос. Что считать капитуляцией?
И второй - что мы можем сделать, чтобы избежать этого?
На этот вопрос никто не ответил. Каким образом мы можем обеспечить "сильные переговорные позиции"?
Может вы подскажете?

  ЛАД написав:Во-первых, численность армии это весьма существенный вопрос. В Стамбульских договорённостях РФ выдвигала требование ограничить численность армии, не помню точно, то ли 70, то ли 80 тыс. По сравнению с российской 1,5-млн. это просто потешная армия, способная только на парады.
Во-вторых, по вооружениям вы опять предвосхищаете результаты переговоров. До чего удастся договориться пока не известно никому.
там вони вимагали зменшення не тільки особового складу. Не розумію, чому зараз у них зміниться думка.
По особовому складу, вроде, изменилась. Почему не может измениться по другим компонентам? Возможно, и нет. Но чтобы это узнать, надо пробовать переговариваться. Пределы возможного проявляются только в ходе переговоров, а не в результате гаданий.

буде поступатись, не сперечатимусь. Проте наша армія має бути такою, щоб, незважаючи на те, що вона менша, робила ціну наступного нападу недопустимою для росії.
Если одна армия заметно сильнее другой, то цена наступного нападу никогда не будет недопустимой для более сильной армии. А росс. армия будет заметно сильнее украинской. Даже 250 тыс. это в 6 раз меньше, чем 1,5 млн. По вооружениям тоже разница будет заметная. Надо честно признаться (по крайней мере, самим себе) - у нас элементарно не хватит денег на сильно вооружённую армию. И никогда в мировой истории такие соображения не предотвращали войну. До появления ЯО, которое реально сделало цену войны недопустимой для противников, обладающих большими запасами ЯО.

зараз я бачу два варіанти:
1. капітуляція (прийняти вимоги, які висуває пуйло)
2. триматися і продовжувати боротьбу далі, до зміни ситуації (політичної або на полі бою).
Ніяких інших варіантів, включно з незрозумілою у нашому випадку "фінляндизацією" я не бачу. Зʼявляться вони - буду оцінювати.
В результате чего может произойти "зміна ситуації (політичної або на полі бою)?
Какие вы видите возможности или хотя бы вероятности для этого?
В Финляндии тоже не все соглашались на тот Договор с СССР. Сильно помог авторитет Маннергейма. Они тоже могли выбрать ваш вариант 2. Но хватило ума этого не делать. У нас, к сожалению, такого авторитета нет.
Не знаю, что вам не понятно в варианте "финляндизации". Да, это не то, о чём мы мечтаем, но это, возможно, лучшее, на что мы можем сегодня рассчитывать. В жизни далеко не всегда есть выбор "мёд или дерьмо". Часто выбор бывает значительно более ограничен и значительно хуже.
Ваш вариант 2 это "до последней вербы".

Тому мені дивно бачити, як деякі тутешні дописувачі критикують Шамана, у якого досить поміркована позиція, але при цьому не пропонують своїх варіантів.
"поміркована позиція" шамана такая же, как у вас - "до последней вербы". И признать такой выбор открыто "стесняется". При этом в армию он не собирается.
Простите, можно вопрос к вам - вы уже на фронте? или хотя бы обратились в рекрутинговый центр? освоили хотя бы какую-то воинскую специальность?
Я уважаю выбор человека "Победа или смерть!" и очень уважаю людей, которые решаются на такой выбор.
Но не могу уважать людей, которые ставят других перед таким выбором, сидя при этом на диване в глубоком тылу и не собираясь ставить себя перед таким же выбором.
Давно прошло время красивых слов. Если кто-то хочет их говорить, то их надо подтверждать делом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 05:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Когда в городе появляются безногие/безрукие, то "вони хвилюють", хотя и добровольцы
так само хвилюють, як безпосередня загроза участі у бойових діях? Про що взагалі спір?
  ЛАД написав:Санкции есть, но воевать не воюют. На их территорию не падают, ни ракеты, ни бомбы, не гибнут люди
я ж написав, чому так. І гарантії, що так буде завжди, нема.
  ЛАД написав:Вы как-то "забываете", что говорить о вступлении в НАТО начали ещё при Ющенко. Был и ПДЧ и пропаганда "подалі від Росії" и ещё много чего
Різні політичні сили мають різні погляди. Що, вже і говорити не можна? Ну ніфіга ж собі! Вибачте, у нас не радянський союз, де була одна партія і за дисидентські думки саджали в психлікарню. Факт, що у 2014 році Україна була нейтральною. Це не врятувало від агресії. То про що мова зараз? Вдруге нейтральність нас точно убезпечить, так?
  ЛАД написав:Что считать капитуляцией?
якщо коротко, то капітуляція - це встановлення контролю над Україною. Тобто, вплив на будь-яке зовнішньополітичне або внутрішньополітичне рішення українського уряду. Не важливо як - або через маріонеткову владу, або за допомогою націленого "дула пістолета" - загрози повторного нападу, який не буде шансу відбити, бо Україна взяла обовʼязки по демілітаризації.
  ЛАД написав:На этот вопрос никто не ответил. Каким образом мы можем обеспечить "сильные переговорные позиции"?
ще не всі карти зіграли. Подивимось, що буде робити Трамп. Кращого варіанту, крім очікувати, я не бачу.
  ЛАД написав:По особовому складу, вроде, изменилась. Почему не может измениться по другим компонентам? Возможно, и нет. Но чтобы это узнать, надо пробовать переговариваться. Пределы возможного проявляются только в ходе переговоров, а не в результате гаданий
а що, хтось проти перемовин? Будь ласка, хай говорять хоч зранку до вечора.
  ЛАД написав:Если одна армия заметно сильнее другой, то цена наступного нападу никогда не будет недопустимой для более сильной армии
приклади Вʼєтнаму і Афганістану показують, що це не аксіома.
Завжди є ціна. Ніякий, навіть найбільш диктаторський режим не може воювати безкінечно, на всі ресурси.
  ЛАД написав:Не знаю, что вам не понятно в варианте "финляндизации"
не зрозуміло все! Де можна почитати конкретні умови цього варіанту? Покажете документ?
  ЛАД написав:"поміркована позиція" шамана такая же, как у вас - "до последней вербы". И признать такой выбор открыто "стесняется"
раніше "до останньої верби" називали позицію "кордони 91 року". Тепер так називають вже просто зупинку бойових дій по лінії зіткнення. З такими темпами через місяць ви будете звинувачувати у позиції "до останньої верби" тих, хто не хоче віддавати Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську області?
Тоді говоріть прямо - "Я хочу миру за будь-яку ціну, капітуляція, не капітуляція - не важливо.. Я навіть можу зрозуміти таку позицію. Головне, щоб вона була сказана прямо. Але коли ідею капітуляції просувають приховано, звинувачуючи Україну, що це, вона, бачте, не хоче домовлятися - от це я просто ненавиджу.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 06:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шо там скіро перемога?
Чи капітуляція?
Вже по тарабану
Слуг "того" Народу, як вішістів, мотузкою та догори пикою, будемо по кінцевому рішенню?
барабашов
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