Додано: Суб 12 кві, 2025 05:23

ЛАД написав: Когда в городе появляются безногие/безрукие, то "вони хвилюють", хотя и добровольцы Когда в городе появляются безногие/безрукие, то "вони хвилюють", хотя и добровольцы

ЛАД написав: Санкции есть, но воевать не воюют. На их территорию не падают, ни ракеты, ни бомбы, не гибнут люди Санкции есть, но воевать не воюют. На их территорию не падают, ни ракеты, ни бомбы, не гибнут люди

ЛАД написав: Вы как-то "забываете", что говорить о вступлении в НАТО начали ещё при Ющенко. Был и ПДЧ и пропаганда "подалі від Росії" и ещё много чего Вы как-то "забываете", что говорить о вступлении в НАТО начали ещё при Ющенко. Был и ПДЧ и пропаганда "подалі від Росії" и ещё много чего

ЛАД написав: Что считать капитуляцией? Что считать капитуляцией?

ЛАД написав: На этот вопрос никто не ответил. Каким образом мы можем обеспечить "сильные переговорные позиции"? На этот вопрос никто не ответил. Каким образом мы можем обеспечить "сильные переговорные позиции"?

ЛАД написав: По особовому складу, вроде, изменилась. Почему не может измениться по другим компонентам? Возможно, и нет. Но чтобы это узнать, надо пробовать переговариваться. Пределы возможного проявляются только в ходе переговоров, а не в результате гаданий По особовому складу, вроде, изменилась. Почему не может измениться по другим компонентам? Возможно, и нет. Но чтобы это узнать, надо пробовать переговариваться. Пределы возможного проявляются только в ходе переговоров, а не в результате гаданий

ЛАД написав: Если одна армия заметно сильнее другой, то цена наступного нападу никогда не будет недопустимой для более сильной армии Если одна армия заметно сильнее другой, то цена наступного нападу никогда не будет недопустимой для более сильной армии

ЛАД написав: Не знаю, что вам не понятно в варианте "финляндизации" Не знаю, что вам не понятно в варианте "финляндизации"

ЛАД написав: "поміркована позиція" шамана такая же, как у вас - "до последней вербы". И признать такой выбор открыто "стесняется" "поміркована позиція" шамана такая же, как у вас - "до последней вербы". И признать такой выбор открыто "стесняется"

так само хвилюють, як безпосередня загроза участі у бойових діях? Про що взагалі спір?я ж написав, чому так. І гарантії, що так буде завжди, нема.Різні політичні сили мають різні погляди. Що, вже іне можна? Ну ніфіга ж собі! Вибачте, у нас не радянський союз, де була одна партія і за дисидентські думки саджали в психлікарню. Факт, що. Це не врятувало від агресії. То про що мова зараз? Вдруге нейтральність нас точно убезпечить, так?якщо коротко, то капітуляція - це встановлення контролю над Україною. Тобто, вплив на будь-яке зовнішньополітичне або внутрішньополітичне рішення українського уряду. Не важливо як - або через маріонеткову владу, або за допомогою націленого "дула пістолета" - загрози повторного нападу, який не буде шансу відбити, бо Україна взяла обовʼязки по демілітаризації.ще не всі карти зіграли. Подивимось, що буде робити Трамп. Кращого варіанту, крім очікувати, я не бачу.а що, хтось проти перемовин? Будь ласка, хай говорять хоч зранку до вечора.приклади Вʼєтнаму і Афганістану показують, що це не аксіома.Завжди є ціна. Ніякий, навіть найбільш диктаторський режим не може воювати безкінечно, на всі ресурси.не зрозуміло все! Де можна почитати конкретні умови цього варіанту? Покажете документ?раніше "до останньої верби" називали позицію "кордони 91 року". Тепер так називають вже просто зупинку бойових дій по лінії зіткнення. З такими темпами через місяць ви будете звинувачувати у позиції "до останньої верби" тих, хто не хоче віддавати Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську області?Тоді говоріть прямо -. Я навіть можу зрозуміти таку позицію. Головне, щоб вона була сказана прямо. Але коли ідею капітуляції просувають приховано, звинувачуючи Україну, що це, вона, бачте, не хоче домовлятися - от це я просто ненавиджу.