ЛАД написав:Когда в городе появляются безногие/безрукие, то "вони хвилюють", хотя и добровольцы
так само хвилюють, як безпосередня загроза участі у бойових діях? Про що взагалі спір?
ЛАД написав:Санкции есть, но воевать не воюют. На их территорию не падают, ни ракеты, ни бомбы, не гибнут люди
я ж написав, чому так. І гарантії, що так буде завжди, нема.
ЛАД написав:Вы как-то "забываете", что говорить о вступлении в НАТО начали ещё при Ющенко. Был и ПДЧ и пропаганда "подалі від Росії" и ещё много чего
Різні політичні сили мають різні погляди. Що, вже і говорити не можна? Ну ніфіга ж собі! Вибачте, у нас не радянський союз, де була одна партія і за дисидентські думки саджали в психлікарню. Факт, що у 2014 році Україна була нейтральною. Це не врятувало від агресії. То про що мова зараз? Вдруге нейтральність нас точно убезпечить, так?
ЛАД написав:Что считать капитуляцией?
якщо коротко, то капітуляція - це встановлення контролю над Україною. Тобто, вплив на будь-яке зовнішньополітичне або внутрішньополітичне рішення українського уряду. Не важливо як - або через маріонеткову владу, або за допомогою націленого "дула пістолета" - загрози повторного нападу, який не буде шансу відбити, бо Україна взяла обовʼязки по демілітаризації.
ЛАД написав:На этот вопрос никто не ответил. Каким образом мы можем обеспечить "сильные переговорные позиции"?
ще не всі карти зіграли. Подивимось, що буде робити Трамп. Кращого варіанту, крім очікувати, я не бачу.
ЛАД написав:По особовому складу, вроде, изменилась. Почему не может измениться по другим компонентам? Возможно, и нет. Но чтобы это узнать, надо пробовать переговариваться. Пределы возможного проявляются только в ходе переговоров, а не в результате гаданий
а що, хтось проти перемовин? Будь ласка, хай говорять хоч зранку до вечора.
ЛАД написав:Если одна армия заметно сильнее другой, то цена наступного нападу никогда не будет недопустимой для более сильной армии
приклади Вʼєтнаму і Афганістану показують, що це не аксіома. Завжди є ціна. Ніякий, навіть найбільш диктаторський режим не може воювати безкінечно, на всі ресурси.
ЛАД написав:Не знаю, что вам не понятно в варианте "финляндизации"
не зрозуміло все! Де можна почитати конкретні умови цього варіанту? Покажете документ?
ЛАД написав:"поміркована позиція" шамана такая же, как у вас - "до последней вербы". И признать такой выбор открыто "стесняется"
раніше "до останньої верби" називали позицію "кордони 91 року". Тепер так називають вже просто зупинку бойових дій по лінії зіткнення. З такими темпами через місяць ви будете звинувачувати у позиції "до останньої верби" тих, хто не хоче віддавати Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську області? Тоді говоріть прямо - "Я хочу миру за будь-яку ціну, капітуляція, не капітуляція - не важливо.. Я навіть можу зрозуміти таку позицію. Головне, щоб вона була сказана прямо. Але коли ідею капітуляції просувають приховано, звинувачуючи Україну, що це, вона, бачте, не хоче домовлятися - от це я просто ненавиджу.
Слуг "того" Народу, як вішістів, мотузкою та догори пикою, будемо по кінцевому рішенню?
Будемо??? Ти в художній школі дієслова нормально вчив? Де і коли ти щось робив особисто? Може за 11 років війни десь взяв участь у захисті, згадавши своє військове звання? Чи думаєш що «заніс малюнки бійцям в дніпропетровський шпиталь» то ти вже поучавствовав?
Ти ніде ні до чого, крім базарної торгівлі на озерці, не маєш стосунку. Використовуй дієслова з правильними закінченнями.
Тримай медаль за активну життєву позицію.
Нею нагороджують тих, у кого ще при вранішньому плануванні «зараз встану з ліжка» починається отдишка вже лише від думок про майбутній день. Дєятєль 120-кг, пля…
Вішати він когось язиком зібрався. Максимум - мокрі труси на балконі після обстрілу Дніпра ракетами можеш повісити, лейтенант 69-ї штурмової бригади «Озерка»
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 12 кві, 2025 08:28, всього редагувалось 2 разів.
stm написав:Ні, зуби і здоров'я це те що має перше гени, друге стеження. У Польщі також адекватні люди з фінансами використовують приватну медицину. В Чехії що мені сподобалося 2 рази на рік терапевт по страховці надає рекомендації пройти огляд чоловіче/жіноче здоров'я. Це важливо. Але терапевт тільки надає рекомендації, чехи її приймають не часто. То 250злотих це ж більше 1785грн. Так? ) я була з дітьми і проблемами побуту деякий час у Польщі. На моє щастя мені допомагали або сім'я поляків+подруга заміжня за поляком, або подруги подруг-українки, які мають побут сталий вже роки. Польща для мене, як киянки була доступна навіть з українського доходу. Прага вже ні. Але чехи також стали моїми друзями і помічниками. Це важливо. І поляки і чехи готові їхати після війни у Київ ) це зв'язки які важливі.
Розумієте, ви все одно не зрозумієте. Або розумієте, але у вас свої цілі. Ви хочете переконати себе, когось — неважливо. Ви хочете сказати, що у вас є відповідь на питання: що краще — гарна зарплата в Україні чи середня робота за кордоном?
Під час університету я до слини доводив, що краще заробляти в Україні, платити 800 грн податку й бути «на коні». ...
При всем при этом - вы тоже игнорируете вопрос кратно выросших после мая 24го коррупционных рисков... Нет, если семья неполная или вопрос как-то удалось решить - позиция имеет право на жизнь. Но если абстрактного продавца АТБ рассматривать?..
ЛАД написав:...ось й всі ваші аргументи - давай на фронт. а ЛАД, якщо що, вже правильну фуражку приготував
"ось й всі ваші аргументи". А в дійсності ви просто звичайний боягуз, який буде писати суперпатріотичні лозунги на форумі, сидячі на теплому дівані вдалині від фронта. І посилати на фронт інших. Я б не писав про ваше боягузтво, якщо б ви не виставляли себе таким свідомим патріотом і не таврували всіх, не згодних з вами, не українцями і ледь не ворогами. Чи просто ворогами. Як ви написали про "правильну фуражку".[/quote] що ви постійно робите - так це перекручуєте. мені тільки цікаво - свідомо чи ні? по-перше, ви чомусь вирішили, що всі патріоти мають бути на фронті - а в тилу - лише тилові щурі, як ЛАД. так не буде. ти ж за радянську модель життя - так от, в ній якраз навпаки - всіх панікерів відправляють на розмінування - до речі, теж ефективна модель бойових дій
я таврую не ВСІХ, як ти брехливо пишеш, а лише тих, хто на це заслуговує. з розумними людьми я готовий обговорювати різні варіанти.
ви навіть свій варіант запропонувати не можете - добре Арестович запропонував варіант. добре, варіант Фінляндії теж підходить. я ж написав, по яким причинам він не мене не влаштовує, - він Рашу не влаштує. мене влаштовує. а що Раші не сподобається - якщо ви самі не можете побачити. що вони вимагають - денацифікація влада. що це таке? для них будь-яка проукраїнська влада - нацистська. вони будуть вимагати або Медведчука, або умовного Азарова.
Я не выставляю себя гением всех времён, который может найти решение любого вопроса. Но я способен принять (по крайней мере, рассматривать) решения, которые предлагают другие. Вы тоже не предложили никакого решения. Но уверенно заявляете о любом предложении, что "він Рашу не влаштує". Единственное решение, против которого вы не возражаете, это "до последней вербы". Но без вашего участия.
знову брехня й перекручування. трохи раніше ви назвали мої пропозиції нереальними, а тепер знову перейшли - нічого не пропонував. забули?
те, що вам підказав Арестович. насправді, якщо ми кажемо про реальний варіант Фінляндії - то це один з варіантів мого мир в обмін на гарантії. тобто ми гарантуємо не вступ в НАТО, але ведемо самостійну політику. й це теж можна обговорити.
але я прогнозую - бо я вмію це робити на відміну від вас (ви можете лише факти фіксувати) - що Раша окрім ніяких гарантій буде вимагати демілітаризацію - а ось це не можна допускати. бо тоді або влада перетвориться на маріонеткову, або її Раша змістить силовим способом (як це правильно вказав thenewepic)
тому треба постійно повторювати, щоб підкреслити брехню ЛАДа та інших капітулянтів - пропозиція моя, яку підтримають й інші патріоти, - це змушення Раші до перемовин про реальні умови (зараз розмова про кордони 91 року не йде). Раша досі фактично вимагає капітуляції - ви не наведете жодного прикладу, де вони б пропонували хоч якісь розумні умови.
"про останню вербу" - це ваша чергова вигадка. я такого ніде не писав. й якщо війна дійсно дійде до такої стадії, то воювати дійсно будуть всі. я на відміну від вас за вік ховатися не буду. але я розумію, що Раша теж виснажена (що ви теж вдаєте чи дійсно не бачите), тому ніяких до останньої верби на поточний момент не буде. кількість довбнів, готових померти за 40 тис дол - вона ж постійно скорочується. а що з мобілізацією в Москві чи Пітері?
а ваша позиція - домовитися на ЛЮБИХ умовах. зараз це означає здатися. й знаєте, чому ви на це погоджуєтесь - бо особисто вам це нічим не загрожує (чому й пишу про фуражку), ще й пенсію піднімуть. а що станеться з україномовними співгромадянами - вам начхати. бо Бандера для вас теж ворог, українською мовою ви принципово не хочете спілкуватися (самі ж писали - будуть вони мені вказувати, якою мовою спілкуватися). тобто ви спокійно розміняєте свою пенсію на загибель/ув'язнення сотень тисяч людей. ось що стоїть за вашими пропозиціями. й я вам буду постійно про це нагадувати
Всё остальное п... , ой, балабольство. Я уже несколько раз обещал, что на ваши упражнения в патриотизме отвечать не буду. Но каждый раз срываюсь, надеясь, что вы способны что-то понять. Теперь окончательно убедился что вы элементарная гнида. Были и такие инструктора райкомов. Причём по идеологии чаще всего. Так что (п...)балабольте дальше.
й знову перехід на особистості. я так розумію, аргументи закінчилися. дідусь, давай так - я поки на це не прореагую, спишу це на вікові зміни свідомості. але ще раз нагадую - якщо ти так бундючно пишеш, який ти правильний, то тримай себе в руках. бо можуть відповісти. й відповідь тобі не сподобається
й ми якось почали обговорювати, але відповіді не пролунало - Україна проводить масове мінування лінії зіткнення протипіхотними мінами ? чого це можуть не робити, я розумію. й що тоді з Конвенцією про заборону?
Hotab Ти, на днях намагався сперечати, зі слів твоєї знаьомо,про зарплати викладачів музичних закладів освіти України , у мене дитина вчилася 9 років у музичній школі , наразі на 4 курсі музичного коледжа, ти міркуєш шо я не патраю які у них там зарплати і мені потрібно слухати тебе зі слів твоєї знаёмої?
stm написав:Ні, зуби і здоров'я це те що має перше гени, друге стеження. У Польщі також адекватні люди з фінансами використовують приватну медицину. В Чехії що мені сподобалося 2 рази на рік терапевт по страховці надає рекомендації пройти огляд чоловіче/жіноче здоров'я. Це важливо. Але терапевт тільки надає рекомендації, чехи її приймають не часто. То 250злотих це ж більше 1785грн. Так? ) я була з дітьми і проблемами побуту деякий час у Польщі. На моє щастя мені допомагали або сім'я поляків+подруга заміжня за поляком, або подруги подруг-українки, які мають побут сталий вже роки. Польща для мене, як киянки була доступна навіть з українського доходу. Прага вже ні. Але чехи також стали моїми друзями і помічниками. Це важливо. І поляки і чехи готові їхати після війни у Київ ) це зв'язки які важливі.
Розумієте, ви все одно не зрозумієте. Або розумієте, але у вас свої цілі. Ви хочете переконати себе, когось — неважливо. Ви хочете сказати, що у вас є відповідь на питання: що краще — гарна зарплата в Україні чи середня робота за кордоном?
Під час університету я до слини доводив, що краще заробляти в Україні, платити 800 грн податку й бути «на коні». ...
При всем при этом - вы тоже игнорируете вопрос кратно выросших после мая 24го коррупционных рисков... Нет, если семья неполная или вопрос как-то удалось решить - позиция имеет право на жизнь. Но если абстрактного продавца АТБ рассматривать?..
ху.нтер - ви все зводите до корупції. зрозуміло, що це вам близько.
але спробуйте зрозуміти, що Україна зараз воює з сильним й головне підступним ворогом. тому будь-які порівняння зараз з мирною країною недоречні. крапка.
чому не всі тікають, а багато хто залишається, й багато хто допомагає країні воювати - це виходить за межі вашого світосприйняття й нема сенсу з вами обговорювати...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 12 кві, 2025 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_ написав:Hotab Ти, на днях намагався сперечати, зі слів твоєї знаьомо,про зарплати викладачів музичних закладів освіти України , у мене дитина вчилася 9 років у музичній школі , наразі на 4 курсі музичного коледжа, ти міркуєш шо я не патраю які у них там зарплати і мені потрібно слухати тебе зі слів твоєї знаёмої?
зовсім офтоп, але якщо ти петраєш в темі, то давай кажи не про зарплати, а скільки вони реально заробляють з усіх джерел...