Додано: Суб 12 кві, 2025 10:56

ЛАД написав: ...ось й всі ваші аргументи - давай на фронт. а ЛАД, якщо що, вже правильну фуражку приготував ...ось й всі ваші аргументи - давай на фронт. а ЛАД, якщо що, вже правильну фуражку приготував

ви навіть свій варіант запропонувати не можете - добре Арестович запропонував варіант. добре, варіант Фінляндії теж підходить. я ж написав, по яким причинам він не мене не влаштовує, - він Рашу не влаштує. мене влаштовує. а що Раші не сподобається - якщо ви самі не можете побачити. що вони вимагають - денацифікація влада. що це таке? для них будь-яка проукраїнська влада - нацистська. вони будуть вимагати або Медведчука, або умовного Азарова. Я не выставляю себя гением всех времён, который может найти решение любого вопроса. Но я способен принять (по крайней мере, рассматривать) решения, которые предлагают другие.

Вы тоже не предложили никакого решения. Но уверенно заявляете о любом предложении, что "він Рашу не влаштує".

Единственное решение, против которого вы не возражаете, это "до последней вербы".

Но без вашего участия. Я не выставляю себя гением всех времён, который может найти решение любого вопроса. Но я способен принять (по крайней мере, рассматривать) решения, которые предлагают другие.Вы тоже. Но уверенно заявляете о любом предложении, что "він Рашу не влаштує".Единственное решение, против которого вы не возражаете, это "до последней вербы".Но без вашего участия.

Всё остальное п... , ой, балабольство.

Я уже несколько раз обещал, что на ваши упражнения в патриотизме отвечать не буду. Но каждый раз срываюсь, надеясь, что вы способны что-то понять.

Теперь окончательно убедился что вы элементарная гнида. Были и такие инструктора райкомов. Причём по идеологии чаще всего.

Так что (п...)балабольте дальше.

"ось й всі ваші аргументи".А в дійсності ви просто звичайний боягуз, який буде писати суперпатріотичні лозунги на форумі, сидячі на теплому дівані вдалині від фронта. І посилати на фронт інших. Я б не писав про ваше боягузтво, якщо б ви не виставляли себе таким свідомим патріотом і не таврували всіх, не згодних з вами, не українцями і ледь не ворогами. Чи просто ворогами. Як ви написали про "правильну фуражку".[/quote]що ви постійно робите - так це перекручуєте. мені тільки цікаво - свідомо чи ні? по-перше, ви чомусь вирішили, що всі патріоти мають бути на фронті - а в тилу - лише тилові щурі, як. так не буде. ти ж за радянську модель життя - так от, в ній якраз навпаки - всіх панікерів відправляють на розмінування - до речі, теж ефективна модель бойових дійя таврую не ВСІХ, як ти брехливо пишеш, а лише тих, хто на це заслуговує. з розумними людьми я готовий обговорювати різні варіанти.знову брехня й перекручування. трохи раніше ви назвали мої пропозиції нереальними, а тепер знову перейшли - нічого не пропонував. забули?те, що вам підказав Арестович. насправді, якщо ми кажемо про реальний варіант Фінляндії - то це один з варіантів мого мир в обмін на гарантії. тобто ми гарантуємо не вступ в НАТО, але ведемо самостійну політику. й це теж можна обговорити.але я прогнозую - бо я вмію це робити на відміну від вас (ви можете лише факти фіксувати) - що Раша окрім ніяких гарантій буде вимагати демілітаризацію - а ось це не можна допускати. бо тоді або влада перетвориться на маріонеткову, або її Раша змістить силовим способом (як це правильно вказавтому треба постійно повторювати, щоб підкреслити брехнюта інших капітулянтів - пропозиція моя, яку підтримають й інші патріоти, - це змушення Раші до перемовин про реальні умови (зараз розмова про кордони 91 року не йде). Раша досі фактично вимагає капітуляції - ви не наведете жодного прикладу, де вони б пропонували хоч якісь розумні умови."про останню вербу" - це ваша чергова вигадка. я такого ніде не писав. й якщо війна дійсно дійде до такої стадії, то воювати дійсно будуть всі. я на відміну від вас за вік ховатися не буду. але я розумію, що Раша теж виснажена (що ви теж вдаєте чи дійсно не бачите), тому ніяких до останньої верби на поточний момент не буде. кількість довбнів, готових померти за 40 тис дол - вона ж постійно скорочується. а що з мобілізацією в Москві чи Пітері?а ваша позиція - домовитися на ЛЮБИХ умовах. зараз це означає здатися. й знаєте, чому ви на це погоджуєтесь - бо особисто вам це нічим не загрожує (чому й пишу про фуражку), ще й пенсію піднімуть. а що станеться з україномовними співгромадянами - вам начхати. бо Бандера для вас теж ворог, українською мовою ви принципово не хочете спілкуватися (самі ж писали - будуть вони мені вказувати, якою мовою спілкуватися). тобто ви спокійно розміняєте свою пенсію на загибель/ув'язнення сотень тисяч людей. ось що стоїть за вашими пропозиціями. й я вам буду постійно про це нагадуватий знову перехід на особистості. я так розумію, аргументи закінчилися. дідусь, давай так - я поки на це не прореагую, спишу це на вікові зміни свідомості. але ще раз нагадую - якщо ти так бундючно пишеш, який ти правильний, то тримай себе в руках. бо можуть відповісти. й відповідь тобі не сподобається