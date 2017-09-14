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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 кві, 2025 11:16
detroytred написав: fler написав: _hunter написав:
А вот и Виткофф с новостями появился... Ну такэ, конечно...
Бачу, що Таке, шо вам аж сцикотно процитувати чи хоча б посилання кинути.)))
Детройт шось теж мовчить про Лапеївське рпв.. Ну шо, Детройт, досягли? Де воно?
Я прям дочекатись не можу, щоб почати вибачатись перед lapay.))(Ніт).
Знов дурня вмикаєте.
Три! Три рази, з них один особисто вам детально розкладав, що мова була за пропозицію РПВ.
Лепея ви довбали саме за думку про можливість пропозиції РПВ.
Лепей казав, що президент замість пропозиції РПВ вперся рогом і заявляє тільки про кордони, перемогу тощо.
А ви вп'єть підміняєте предмет.
Не моргнувши оком.
Я серйозно: ну самій не смішно-то?
Дійсно секта якась))
Зілл'єтесь на детальну відповідь.
Відсидетесь час, а потім, як нічого не бувало, по нн-му колу.
Представляете такой диалог рядового с комвзвода?
Собственно, поэтому женщин в патриархальном обществе нет смысла мобилизовать на солдатские должности.
Любой приказ с вероятностью 50% будет не выполнен, а встречен недовольной тирадой.
Мужчинам в таком случае обычно помогает внушение с внесением в грудную клетку.
Если гипотетически применять этот метод к женщинам, на выходе получат полностью деморализованный контингент в состоянии перманентной истерики.
Дело вовсе не во врождённых физических ограничениях, а отсутствии склонности к накоплению и перенаправлению агрессии.
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anduzenko
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Додано: Суб 12 кві, 2025 11:46
Shaman написав:
й ми якось почали обговорювати, але відповіді не пролунало - Україна проводить масове мінування лінії зіткнення протипіхотними мінами ? чого це можуть не робити, я розумію. й що тоді з Конвенцією про заборону?
чи це тема не для обговорення на форумі?
Вам Бобуа прямим текстом надав відповідь.
Я теж більше, ніж натякнув.
Ще й посилання надав на американців з постачанням. Не для музейних експонатів мабуть))
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detroytred
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Додано: Суб 12 кві, 2025 11:54
anduzenko написав:
Представляете такой диалог рядового с комвзвода?
В знайомого в АТО був підлеглий капітан з ментів.
То краще жіночі примхи))
А Флер просто, скажімо так, має свою думку-бачення (що Лепей казав) і висуває її. Наполегливо))
Але! В межах.
Не голосить про "на коліна" або "самозабанься", ще й навіть не читавши.
Ото вже повний трешак.
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detroytred
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Додано: Суб 12 кві, 2025 12:03
В Україні ймовірно продовжать воєнний стан та мобілізацію після 8 травня
Бетон написав:
зе, я так понимаю, не хочет плохой компромисс и сделку. Он хочет воевать до конца и полную капитуляцию
Ну, хоть чиновники все пострадают, уже хорошо
. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
в інтерв'ю Reuters.
Стефанчук висловив впевненість, що воєнний стан продовжать до його закінчення 9 травня.Желєзняк: рада голосуватиме за продовження ВС/ЗМ 15-18 квітня
намагатимуться протягнути голосування безпосередньо перед Великоднем, коли нарід буде зайнятий приготуванням/закупами
Наймолодший комбриг в історії ЗСУ заявив, що мобілізувати доведеться навіть 18-річних
Наразі дійсність свідчить про те, що до ЗСУ будуть мобілізувати 18-річних
Оскільки крим. відповідальність настає з 14-річного віку, певно можна призивати з 14-ти...
400тис. силовиків (Костенко не дасть збрехати) потрібніші в тилу
Віка Спартц як у воду дивилась
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Додано: Суб 12 кві, 2025 12:03
detroytred написав: anduzenko написав:
Представляете такой диалог рядового с комвзвода?
В знайомого в АТО був підлеглий капітан з ментів.
То краще жіночі примхи))
Я ж писал про рядовых.
Капитанам, вроде, фанеру не пробивают, поэтому там оба пола одинаково чудить могут.
женщин в патриархальном обществе нет смысла мобилизовать на солдатские должности.
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anduzenko
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Додано: Суб 12 кві, 2025 12:04
Бетон написав:
не хочет плохой компромисс и сделку.
Взяти на себе відповідальність, надавши повноваження тцк та всл під час війни, не хоче.
А за "паганий компроміс чи угоду" відповідальність може бути на порядки більша.
Тому максимум --- РПВ...
Або надія, що Трампоній дійсно диво може створити.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 12:08
anduzenko написав:
Я ж писал про рядовых.
Капитанам, вроде, фанеру не пробивают, поэтому там оба пола одинаково чудить могут.
В типовому випадку:
Солдатам (по старому - рядовим) вже давно не те, що фанеру не пробивають, але й навіть не наказують.
Домовляються...
Як на ринку або з сусідом. Командир має лише вигіднішу позицію, більше важелів та козирів, ніж підлеглий.
Наказують або і овсі пробивають, то скоріше виключення.
_________________________________
Система відправки в розпорядження...
Навіть совдеп зі своїми штрафбатами до такого не дійшов. В штрафбати відправляли в якості покарання, і були безпосередньо відповідальні за отого підлеглого особи. Хоча б на папері.
Пропав безвісти. Взнавайте, розбирайтесь в частині, в якій на посаді. Він взагалі не наш.
В частині - ми до чого? Він отам, у них. В них і взнавайте, розбирайтесь.
Всі все знають і розуміють..
Але всім по..
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 12 кві, 2025 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 12:25
thenewepic
Много "красивых" слов, но, как и следовало ожидать, на последние вопросы вы, как и шаман, не ответили:
Простите, можно вопрос к вам - вы уже на фронте? или хотя бы обратились в рекрутинговый центр? освоили хотя бы какую-то воинскую специальность?
Без ответа на эти вопросы все "красивые" слова не имеют никакого смысла.
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