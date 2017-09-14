_hunter написав:А вот и Виткофф с новостями появился... Ну такэ, конечно...
Бачу, що Таке, шо вам аж сцикотно процитувати чи хоча б посилання кинути.))) Детройт шось теж мовчить про Лапеївське рпв.. Ну шо, Детройт, досягли? Де воно? Я прям дочекатись не можу, щоб почати вибачатись перед lapay.))(Ніт).
Знов дурня вмикаєте. Три! Три рази, з них один особисто вам детально розкладав, що мова була за пропозицію РПВ. Лепея ви довбали саме за думку про можливість пропозиції РПВ. Лепей казав, що президент замість пропозиції РПВ вперся рогом і заявляє тільки про кордони, перемогу тощо.
А ви вп'єть підміняєте предмет. Не моргнувши оком. Я серйозно: ну самій не смішно-то?
Дійсно секта якась)) Зілл'єтесь на детальну відповідь. Відсидетесь час, а потім, як нічого не бувало, по нн-му колу.
Представляете такой диалог рядового с комвзвода? Собственно, поэтому женщин в патриархальном обществе нет смысла мобилизовать на солдатские должности. Любой приказ с вероятностью 50% будет не выполнен, а встречен недовольной тирадой. Мужчинам в таком случае обычно помогает внушение с внесением в грудную клетку. Если гипотетически применять этот метод к женщинам, на выходе получат полностью деморализованный контингент в состоянии перманентной истерики. Дело вовсе не во врождённых физических ограничениях, а отсутствии склонности к накоплению и перенаправлению агрессии.
Shaman написав:й ми якось почали обговорювати, але відповіді не пролунало - Україна проводить масове мінування лінії зіткнення протипіхотними мінами ? чого це можуть не робити, я розумію. й що тоді з Конвенцією про заборону?
чи це тема не для обговорення на форумі?
Вам Бобуа прямим текстом надав відповідь. Я теж більше, ніж натякнув. Ще й посилання надав на американців з постачанням. Не для музейних експонатів мабуть))
anduzenko написав:Представляете такой диалог рядового с комвзвода?
В знайомого в АТО був підлеглий капітан з ментів. То краще жіночі примхи))
А Флер просто, скажімо так, має свою думку-бачення (що Лепей казав) і висуває її. Наполегливо)) Але! В межах. Не голосить про "на коліна" або "самозабанься", ще й навіть не читавши. Ото вже повний трешак.
anduzenko написав:Я ж писал про рядовых. Капитанам, вроде, фанеру не пробивают, поэтому там оба пола одинаково чудить могут.
В типовому випадку: Солдатам (по старому - рядовим) вже давно не те, що фанеру не пробивають, але й навіть не наказують. Домовляються... Як на ринку або з сусідом. Командир має лише вигіднішу позицію, більше важелів та козирів, ніж підлеглий.
Наказують або і овсі пробивають, то скоріше виключення. _________________________________ Система відправки в розпорядження... Навіть совдеп зі своїми штрафбатами до такого не дійшов. В штрафбати відправляли в якості покарання, і були безпосередньо відповідальні за отого підлеглого особи. Хоча б на папері.
Пропав безвісти. Взнавайте, розбирайтесь в частині, в якій на посаді. Він взагалі не наш. В частині - ми до чого? Він отам, у них. В них і взнавайте, розбирайтесь.
Всі все знають і розуміють.. Але всім по..
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 12 кві, 2025 12:30, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:......... Ми бачимо факт, що пропозиція Лепея про безумовне РПВ ні до чого не призвела - кацапи спочатку її взагалі відкинули, тепер висунули ті самі вимоги, що й раніше, тобто не зробили жодної поступки зі своїх вимог. Про все це ми неодноразово тут казали Лепею, пояснюючи, що розмова з рф має бути з позиції сили. До нього не дійшло так само, як не доходить і до вас. Отже, пропозиція Лепея виявилася безглуздою, але вибачень від нього за це ви чомусь не вимагаєте))).
Полностью согласен с вами. Не имею никаких возражений. Теперь расскажите, как этого добиться.
Не один баян порвали на цій гілці, а ви все ще не зрозуміли? Досить прикидатися дурнем. Нічого нового, все те саме - зброя (власна і партнерська), санкції (дієві, а не імітація), політичний тиск (а не заігрування), визнання країною-терористкою (розрив дипстосунків, а не фінансування війни через закупівлю товарів на суми, що перевищують допомогу Україні).
Shaman написав:........ знову брехня й перекручування. трохи раніше ви назвали мої пропозиції нереальними, а тепер знову перейшли - нічого не пропонував. забули?
Не забыл. Давайте я предложу - будем ждать прилёта марсиан, которые скоро, может быть, прилетят и наведут порядок. Это будет считаться ценным предложением? Ваши примерно такие же.
те, що вам підказав Арестович. насправді, якщо ми кажемо про реальний варіант Фінляндії - то це один з варіантів мого мир в обмін на гарантії. тобто ми гарантуємо не вступ в НАТО, але ведемо самостійну політику. й це теж можна обговорити.
Финляндия не вела такую уж "самостійну політику".
...стабилизировались отношения между двумя странами на основе сохранения суверенитета Финляндии при подчинении своей внешней политики интересам СССР. Так, при голосованиях в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН делегация Финляндии голосовала либо солидарно с делегацией СССР, либо воздерживалась от голосования.
https://surl.li/upnosa Вы даже не посмотрели, что означает термин "финляндизация" и как это было в реальности.
тому треба постійно повторювати, щоб підкреслити брехню ЛАДа та інших капітулянтів - пропозиція моя, яку підтримають й інші патріоти, - це змушення Раші до перемовин про реальні умови (зараз розмова про кордони 91 року не йде). Раша досі фактично вимагає капітуляції - ви не наведете жодного прикладу, де вони б пропонували хоч якісь розумні умови.
Я уже писал fler - полностью поддерживаю такое решение. Теперь расскажите, как этого добиться. Будем ждать прилёта марсиан? Такую же ценность имеют все остальные ваши идеи.
"про останню вербу" - це ваша чергова вигадка. я такого ніде не писав. й якщо війна дійсно дійде до такої стадії, то воювати дійсно будуть всі. я на відміну від вас за вік ховатися не буду. але я розумію, що Раша теж виснажена (що ви теж вдаєте чи дійсно не бачите), тому ніяких до останньої верби на поточний момент не буде.
Вот. Наконец вы прямо высказались - вы рассчитываете, что до вас дело не дойдёт, Россия развалится/виснажеться и война обойдётся без вас. Насчёт "за вік ховатися". Мальчик, когда тебе будет 74 года, я посмотрю, за что ты будешь ховатися.
Всё остальное п... , ой, балабольство. Я уже несколько раз обещал, что на ваши упражнения в патриотизме отвечать не буду. Но каждый раз срываюсь, надеясь, что вы способны что-то понять. Теперь окончательно убедился что вы элементарная гнида. Были и такие инструктора райкомов. Причём по идеологии чаще всего. Так что (п...)балабольте дальше.
й знову перехід на особистості. я так розумію, аргументи закінчилися. дідусь, давай так - я поки на це не прореагую, спишу це на вікові зміни свідомості. але ще раз нагадую - якщо ти так бундючно пишеш, який ти правильний, то тримай себе в руках. бо можуть відповісти. й відповідь тобі не сподобається
Аргументы закончились, потому что вы их не воспринимаете и перекручиваете. Или просто игнорируете. Вы рассказываете "про вікові зміни свідомості", так у меня хоть меняться есть чему, а у вас кроме лозунгов в голове ничего нет и меняться нечему. Мальчик, "ти так бундючно пишеш, який ти правильний", и чем же ты мне угрожаешь? Ты же элементарный трус, на что ты способен. Разве что, на удар из подворотни.
И да, повторю вопросы, от ответа на которые вы регулярно уходите.
вы уже на фронте? или хотя бы обратились в рекрутинговый центр? освоили хотя бы какую-то воинскую специальность?
Да, не все патриоты обязаны быть на фронте. Но до тех пор, пока они не на фронте или не вытачивают по 12 часов в день снаряды для фронта, они не имеют морального права рассказывать о необходимости сражаться "до последней вербы", чтобы "примусити рашу до миру" и посылать на фронт других, называя их "ухилянтами". Они сами такие же "ухилянти", готовые пойти на фронт в первых ... ой, в последних рядах.