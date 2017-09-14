Додано: Суб 12 кві, 2025 13:17

Shaman написав: ........

знову брехня й перекручування. трохи раніше ви назвали мої пропозиції нереальними, а тепер знову перейшли - нічого не пропонував. забули? ........знову брехня й перекручування. трохи раніше ви назвали мої пропозиції нереальними, а тепер знову перейшли - нічого не пропонував. забули?

те, що вам підказав Арестович. насправді, якщо ми кажемо про реальний варіант Фінляндії - то це один з варіантів мого мир в обмін на гарантії. тобто ми гарантуємо не вступ в НАТО, але ведемо самостійну політику. й це теж можна обговорити.

...стабилизировались отношения между двумя странами на основе сохранения суверенитета Финляндии при подчинении своей внешней политики интересам СССР. Так, при голосованиях в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН делегация Финляндии голосовала либо солидарно с делегацией СССР, либо воздерживалась от голосования.

тому треба постійно повторювати, щоб підкреслити брехню ЛАДа та інших капітулянтів - пропозиція моя, яку підтримають й інші патріоти, - це змушення Раші до перемовин про реальні умови (зараз розмова про кордони 91 року не йде). Раша досі фактично вимагає капітуляції - ви не наведете жодного прикладу, де вони б пропонували хоч якісь розумні умови.

"про останню вербу" - це ваша чергова вигадка. я такого ніде не писав. й якщо війна дійсно дійде до такої стадії, то воювати дійсно будуть всі. я на відміну від вас за вік ховатися не буду. але я розумію, що Раша теж виснажена (що ви теж вдаєте чи дійсно не бачите), тому ніяких до останньої верби на поточний момент не буде.

Всё остальное п... , ой, балабольство.

Я уже несколько раз обещал, что на ваши упражнения в патриотизме отвечать не буду. Но каждый раз срываюсь, надеясь, что вы способны что-то понять.

Теперь окончательно убедился что вы элементарная гнида. Были и такие инструктора райкомов. Причём по идеологии чаще всего.

Так что (п...)балабольте дальше.

й знову перехід на особистості. я так розумію, аргументи закінчилися. дідусь, давай так - я поки на це не прореагую, спишу це на вікові зміни свідомості. але ще раз нагадую - якщо ти так бундючно пишеш, який ти правильний, то тримай себе в руках. бо можуть відповісти. й відповідь тобі не сподобається й знову перехід на особистості. я так розумію, аргументи закінчилися. дідусь, давай так - я поки на це не прореагую, спишу це на вікові зміни свідомості. але ще раз нагадую - якщо ти так бундючно пишеш, який ти правильний, то тримай себе в руках. бо можуть відповісти. й відповідь тобі не сподобається

вы уже на фронте? или хотя бы обратились в рекрутинговый центр? освоили хотя бы какую-то воинскую специальность?

Не забыл.Давайте я предложу - будем ждать прилёта марсиан, которые скоро, может быть, прилетят и наведут порядок.Это будет считаться ценным предложением?Ваши примерно такие же.Финляндия не вела такую уж "самостійну політику".Вы даже не посмотрели, что означает термин "финляндизация" и как это было в реальности.Я уже писал- полностью поддерживаю такое решение. Теперь расскажите, как этого добиться.Будем ждать прилёта марсиан?Такую же ценность имеют все остальные ваши идеи.Вот. Наконец вы прямо высказались - вы рассчитываете, что до вас дело не дойдёт, Россия развалится/виснажеться и война обойдётся без вас.Насчёт "за вік ховатися". Мальчик, когда тебе будет 74 года, я посмотрю, за что ты будешь ховатися.Аргументы закончились, потому что вы их не воспринимаете и перекручиваете. Или просто игнорируете. Вы рассказываете "про вікові зміни свідомості", так у меня хоть меняться есть чему, а у вас кроме лозунгов в голове ничего нет и меняться нечему. Мальчик, "ти так бундючно пишеш, який ти правильний", и чем же ты мне угрожаешь? Ты же элементарный трус, на что ты способен. Разве что, на удар из подворотни.И да, повторю вопросы, от ответа на которые вы регулярно уходите.Да, не все патриоты обязаны быть на фронте. Но до тех пор, пока они не на фронте или не вытачивают по 12 часов в день снаряды для фронта, они не имеют морального права рассказывать о необходимости сражаться "до последней вербы", чтобы "примусити рашу до миру" и посылать на фронт других, называя их "ухилянтами". Они сами такие же "ухилянти", готовые пойти на фронт в первых ... ой, врядах.