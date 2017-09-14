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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 кві, 2025 13:27
ЛАД написав:thenewepic
Много "красивых" слов, но, как и следовало ожидать, на последние вопросы вы, как и шаман, не ответили:
Простите, можно вопрос к вам - вы уже на фронте? или хотя бы обратились в рекрутинговый центр? освоили хотя бы какую-то воинскую специальность?
Без ответа на эти вопросы все "красивые" слова не имеют никакого смысла.
багато аргументів було наведено - ЛАДу
відповісти нема чого. й що він робить? - ігнорує - ЛАД
такий ЛАД
.
й вважає, що знайшов універсальний аргумент - всі, хто не хоче здаватися, мають воювати. тому якщо такі аргументи наведе Hotab
- то ЛАД
йому відповість - ти ж вже не воюєш. якщо Banderlog
- то ЛАД
скаже ти ж при штабі, ти ж не штурмовик. а штурмовики ЛАДа
слухати не стануть - вони й так знають, хто ворог й що буває, коли здаєшся.
тому ЛАД
зустрічна пропозиція - хочеш здатися, вперед, в окупацію, рузькій мір чекає на тебе. Або просто на Рашу, під милі твоєму серцю кумачеві стяги. Не треба ховатися за спинами тих, хто воює
а ВОС в мене є, й непростий. тому у піхоту я не потраплю, якби ти мені цього не бажав.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 13:29
fler написав: ЛАД написав: fler написав:
.........
Ми бачимо факт, що пропозиція Лепея про безумовне РПВ ні до чого не призвела - кацапи спочатку її взагалі відкинули, тепер висунули ті самі вимоги, що й раніше, тобто не зробили жодної поступки зі своїх вимог. Про все це ми неодноразово тут казали Лепею, пояснюючи, що розмова з рф має бути з позиції сили
. До нього не дійшло так само, як не доходить і до вас. Отже, пропозиція Лепея виявилася безглуздою, але вибачень від нього за це ви чомусь не вимагаєте))).
Полностью согласен с вами.
Не имею никаких возражений.
Теперь расскажите, как этого добиться.
Не один баян порвали на цій гілці, а ви все ще не зрозуміли? Досить прикидатися дурнем.
Нічого нового, все те саме - зброя (власна і партнерська), санкції (дієві, а не імітація), політичний тиск (а не заігрування), визнання країною-терористкою (розрив дипстосунків, а не фінансування війни через закупівлю товарів на суми, що перевищують допомогу Україні).
Из всего этого в наших руках только "зброя (власна...".
Всё остальное от нас не зависит, а в руках "партнёров.
За 3 года войны этого не произошло. Какие основания предполагать/надеяться, что это произойдёт сегодня? Или через год?
Не вижу каких-то изменений в политике партнёров (и не только) в лучшую сторону. Пока что только ухудшение со стороны США.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 13:36
detroytred написав: fler написав: detroytred написав:
Ми бачимо факт - президент змінив позицію (кордони, перемога) на іншу (запропонував РПВ).
Про що і казав Лепей - що президенту треба відкинути оце про кордони, перемогу, а перейти до пропозиції РПВ.
Ми бачимо факт, що пропозиція Лепея про безумовне РПВ ні до чого не призвела - кацапи спочатку її взагалі відкинули, тепер висунули ті самі вимоги, що й раніше, тобто не зробили жодної поступки зі своїх вимог. Про все це ми неодноразово тут казали Лепею, пояснюючи, що розмова з рф має бути з позиції сили. До нього не дійшло так само, як не доходить і до вас. Отже, пропозиція Лепея виявилася безглуздою, але вибачень від нього за це ви чомусь не вимагаєте))).
Лепея товкли аргументами:
- перемир'я на руку тільки ворогу; накопичить і нападе; а нам припинять допомогу.
- а якже звільнення мешканців, які потрепають на окупованих територіях.
- ворог повинен бути покараний. Репарації, контрибуції.
- за допомогою партнерів переможемо, тому ніякого рпв.
Цим також товкли, але аргументів було більше, чому ви не навели повний список, а обрали лише те, що вам зручно?
detroytred написав:
А тепер факт --- президент запропонував РПВ. Факт.
І до речі, ця пропозиція мала сенс.
Тепер по факту на весь світ продемонструвано саме Україною, що ми за зупинку війни, а рфія - ні.
І шо? Де результат? рф пішла на поступки? Ні.
detroytred написав:
До цього (коли президент заявляв тільки про кордони, перемогу) всякі БРІКСИ тицяли президенту, до він не хоче зупинки війни (рпв).
Не звиздіть, бо до цього Зе заявляв про все те, що ми казали Лепею, тобто про безглуздість рпв з рф.
detroytred написав:
Правильно. Розмова з рф з позиції сили.
Але про що???
Ще один. Вже відповіла вище ЛАДу.
ПС. Це моя остання відповідь вам щодо lapay. Нема бажання пояснювати по 100500 колу.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 13:54
Shaman написав: Vadim_ написав:
Hotab
Ти, на днях намагався сперечати, зі слів твоєї знаьомо,про зарплати викладачів музичних закладів освіти України , у мене дитина вчилася 9 років у музичній школі , наразі на 4 курсі музичного коледжа, ти міркуєш шо я не патраю які у них там зарплати і мені потрібно слухати тебе зі слів твоєї знаёмої?
зовсім офтоп, але якщо ти петраєш в темі, то давай кажи не про зарплати, а скільки вони реально заробляють з усіх джерел..
.
Я Вас дуже слухаю і дитина з музичним слухом
Развивайте мысль вашу, шо хотели сказать?
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Додано: Суб 12 кві, 2025 14:01
Shaman написав: ЛАД написав:thenewepic
Много "красивых" слов, но, как и следовало ожидать, на последние вопросы вы, как и шаман, не ответили:
Простите, можно вопрос к вам - вы уже на фронте? или хотя бы обратились в рекрутинговый центр? освоили хотя бы какую-то воинскую специальность?
Без ответа на эти вопросы все "красивые" слова не имеют никакого смысла.
багато аргументів було наведено - ЛАДу
відповісти нема чого. й що він робить? - ігнорує - ЛАД
такий ЛАД
.
й вважає, що знайшов універсальний аргумент - всі, хто не хоче здаватися, мають воювати. тому якщо такі аргументи наведе Hotab
- то ЛАД
йому відповість - ти ж вже не воюєш. якщо Banderlog
- то ЛАД
скаже ти ж при штабі, ти ж не штурмовик. а штурмовики ЛАДа
слухати не стануть - вони й так знають, хто ворог й що буває, коли здаєшся.
тому ЛАД
зустрічна пропозиція - хочеш здатися, вперед, в окупацію, рузькій мір чекає на тебе. Або просто на Рашу, під милі твоєму серцю кумачеві стяги. Не треба ховатися за спинами тих, хто воює а ВОС в мене є, й непростий. тому у піхоту я не потраплю,
якби ти мені цього не бажав.
Тому ти тут такий херой?
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Додано: Суб 12 кві, 2025 14:12
Shaman написав: Vadim_ написав:
Hotab
Ти, на днях намагався сперечати, зі слів твоєї знаьомо,про зарплати викладачів музичних закладів освіти України , у мене дитина вчилася 9 років у музичній школі , наразі на 4 курсі музичного коледжа, ти міркуєш шо я не патраю які у них там зарплати і мені потрібно слухати тебе зі слів твоєї знаёмої?
зовсім офтоп, але якщо ти петраєш в темі, то давай кажи не про зарплати, а скільки вони реально заробляють з усіх джерел..
.
Давай те спочатку скажіть ви?
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Додано: Суб 12 кві, 2025 14:19
ЛАД написав: fler написав:
Нічого нового, все те саме - зброя (власна і партнерська), санкції (дієві, а не імітація), політичний тиск (а не заігрування), визнання країною-терористкою (розрив дипстосунків, а не фінансування війни через закупівлю товарів на суми, що перевищують допомогу Україні).
Из всего этого в наших руках только "зброя (власна...".
Всё остальное от нас не зависит, а в руках "партнёров.
І шо? Поставки зменшились? Ні, зростали всі роки, поки США не обрали Трампа. Тепер інші країни замінили США.
ЛАД написав:
За 3 года войны этого не произошло.
Хіба мало сталося за 3 роки? Вкотре нагадаю, бо ви постійно зводите до нуля досягнення ЗСУ. Це зрозуміло, бо як інакше просувати ідею капітуляції? Отже, за три роки по рф:
- кудись подівся чф рф;
- зникли запаси танків та бмп - зараз вони йдуть на фронт прямо з виробництва;
- зникли туча кацапольотів, виробництво яких близько до нуля; чомусь перемістились на інші аеродроми, подалі від кордонів з Україною;
- зменшилися на 30% потужності НПЗ на рф; зазнали пошкоджень понад 50% НПЗ;
- не вистачає систем ПВО, їх весь час переміщують туди-сюди, щоб прикрити найцінніше;
- постійно збільшується число зруйнованих підприємств військової галузі і не тільки;
- шось сталося з людськими ресурсами, бо змушені наймати корейців, китайців тощо і постійно підвищувати вартість контрактів;
- все більше кацапів чомусь заявляють про необхідність завершення СВО - це і воєнкори, і економісти, і навіть пропагандони. Частка пересічних кацапів, які яро підтримували війну теж чомусь різко впала з 80% до 20%;
- війна все більше гуляє по території рф, охоплюючи нові території, де раніше було тихо і безпечно.
ЛАД написав:
Не вижу каких-то изменений в политике партнёров (и не только) в лучшую сторону. Пока что только ухудшение со стороны США.
Це відверта брехня. Партнери збільшили допомогу - і зброєю, і грошима, і санкції посилили, розробляють плани введення миротворців, просувають процес вступу до ЄС. США постачає Байденівську зброю і попередило (завчасно!) про закінчення безоплатних поставок. Також США веде перемовини з рф про закінчення війни, що не можна вважати погіршенням, принаймні поки невідомі результати.
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