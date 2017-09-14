Shaman написав:

ЛАД написав: thenewepic

Много "красивых" слов, но, как и следовало ожидать, на последние вопросы вы, как и шаман, не ответили: Простите, можно вопрос к вам - вы уже на фронте? или хотя бы обратились в рекрутинговый центр? освоили хотя бы какую-то воинскую специальность?

Без ответа на эти вопросы все "красивые" слова не имеют никакого смысла. Много "красивых" слов, но, как и следовало ожидать, на последние вопросы вы, как и шаман, не ответили:Без ответа на эти вопросы все "красивые" слова не имеют никакого смысла.

а ВОС в мене є, й непростий. тому у піхоту я не потраплю,

багато аргументів було наведено -відповісти нема чого. й що він робить? - ігнорує -такийй вважає, що знайшов універсальний аргумент - всі, хто не хоче здаватися, мають воювати. тому якщо такі аргументи наведе- тойому відповість - ти ж вже не воюєш. якщо- тоскаже ти ж при штабі, ти ж не штурмовик. а штурмовикислухати не стануть - вони й так знають, хто ворог й що буває, коли здаєшся.томузустрічна пропозиція - хочеш здатися, вперед, в окупацію, рузькій мір чекає на тебе. Або просто на Рашу, під милі твоєму серцю кумачеві стяги. Не треба ховатися за спинами тих, хто воюєякби ти мені цього не бажав.