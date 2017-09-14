Додано: Суб 12 кві, 2025 15:15

detroytred написав: Вся твоя порада --- заощаджуй; витрачайте менше, ніж заробляєш; більше працюй; працюй на себе, щоб не залежати від чужих рішень.

Кеп-очевидность. Майже всі й так знають...

А чому ж не роблять? Вся твоя порада --- заощаджуй; витрачайте менше, ніж заробляєш; більше працюй; працюй на себе, щоб не залежати від чужих рішень.Кеп-очевидность. Майже всі й так знають...А чому ж не роблять?

1 Якщо провести голосування на цих сторінкахз всього двома варіантами відповіді.працюючиперших 10 років на 20% більше ніж споживаючидругих 10 років споживаючи все що створилитретіх 20 років - споживаючи на 20% більше ніж створилиі вийшовши на пенсію отримати в 200-300% більше ніж пенсія воєнпенсаЧиперших 30 років споживаючи все що створилиі вийшовши на пенсію споживати в 2-3 рази менше ніж це доступно Будівельнику...Як думаєш - який буде результат голосування?Друге питання що навчитись працювати більше ніж споживаєш -доступне не кожному-в цьому то й закладена ГОЛОВНА проблема нерівномірності росзосередження багатств2 Тепер про можновладців які створюють умовиТи постійно забуваєш що людина одночасно є як виробником так і споживачемІ постійно плутаєш Дохід і Прибуток.Прибуток-це завжди частинка ДоходуЯкщо ти отримав Дохід - то рівно на стільки ж хтось поніс витратЯкщо створити умови ( те що ти фантазуєш - завдання можновладців) по полегшенню отримання ДОХОДУ , можна розглянути й в іншій площиніПолегшити отримання Доходу можна тільки забезпечивши можливість збільшення ВИТРАТ.тобто розмір ПРИБУТКУ від збільшення Доходу/Витрат - не зміниться...ТомуДля того щоб ХТОСЬмав можливість збільшити свій ПРИБУТОК він зобовязаний працювати НЕ ТАК як основна маса. Тобто або більше, або ефективніше, або менше витрачати.Інших варіантів немає3 Так як людей які можуть змусити себе працюючи більше-витрачати менше в країні ( на планеті Земля) є всього якийсь відсоток (на мою думку не більше 10%) - то не дивно що для того щоб зявились люди з достатнім власним капіталом в кількості 30% ( Швеція) пройшло 150-300 років.4 Так, не можливо щоб 100% послухались мене і САМОСТІЙНО вирішили збільшити свій обєм праці.(немає ні робочих місць в таких обємах, ні платоспроможного попиту)Але якщо так захоче працювати додатково всього 1 млн з 20 млн працездатних - то цей 1 млн знайде як чим зайнятись так і кому продати...При цьому цей 1 млн збільшить розміри ринку набагато швидше і ефективніше ніж це зроблять можновладці...Хочаб тим що ЗБІЛЬШАТЬ своє платоспроможне споживання на пенсії в 2-3-5 разів... при цьому споживання в працездатному віці (середнє за 30 років) буде таке саме як і в тих хто буде працювати на 20% менше перших 10 років)