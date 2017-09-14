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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13552135531355413555>
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну



"Донецкие" шахтеры достали из шахт несколько десятков танков, БТР, ГРАДов и ... понеслось ...

Потом БУК достали из шахт и сбили самолет рейса МН-17
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 15:20

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Вся твоя порада --- заощаджуй; витрачайте менше, ніж заробляєш; більше працюй; працюй на себе, щоб не залежати від чужих рішень.
Кеп-очевидность. Майже всі й так знають...
А чому ж не роблять?
1 Якщо провести голосування на цих сторінках
з всього двома варіантами відповіді.
Ви хочете досягнути результатів Будівельника працюючи
перших 10 років на 20% більше ніж споживаючи
других 10 років споживаючи все що створили
третіх 20 років - споживаючи на 20% більше ніж створили
і вийшовши на пенсію отримати в 200-300% більше ніж пенсія воєнпенса
Чи хочете досягнути результатів воєнпенса
перших 30 років споживаючи все що створили
і вийшовши на пенсію споживати в 2-3 рази менше ніж це доступно Будівельнику...

Як думаєш - який буде результат голосування?
Друге питання що навчитись працювати більше ніж споживаєш -доступне не кожному-в цьому то й закладена ГОЛОВНА проблема нерівномірності росзосередження багатств
2 Тепер про можновладців які створюють умови
Ти постійно забуваєш що людина одночасно є як виробником так і споживачем
І постійно плутаєш Дохід і Прибуток.
Прибуток-це завжди частинка Доходу
Якщо ти отримав Дохід - то рівно на стільки ж хтось поніс витрат
Якщо створити умови ( те що ти фантазуєш - завдання можновладців) по полегшенню отримання ДОХОДУ , можна розглянути й в іншій площині
Полегшити отримання Доходу можна тільки забезпечивши можливість збільшення ВИТРАТ.
тобто розмір ПРИБУТКУ від збільшення Доходу/Витрат - не зміниться...
Тому
Для того щоб ХТОСЬмав можливість збільшити свій ПРИБУТОК він зобовязаний працювати НЕ ТАК як основна маса. Тобто або більше, або ефективніше, або менше витрачати.
Інших варіантів немає
3 Так як людей які можуть змусити себе працюючи більше-витрачати менше в країні ( на планеті Земля) є всього якийсь відсоток (на мою думку не більше 10%) - то не дивно що для того щоб зявились люди з достатнім власним капіталом в кількості 30% ( Швеція) пройшло 150-300 років.
4 Так, не можливо щоб 100% послухались мене і САМОСТІЙНО вирішили збільшити свій обєм праці.(немає ні робочих місць в таких обємах, ні платоспроможного попиту)
Але якщо так захоче працювати додатково всього 1 млн з 20 млн працездатних - то цей 1 млн знайде як чим зайнятись так і кому продати...
При цьому цей 1 млн збільшить розміри ринку набагато швидше і ефективніше ніж це зроблять можновладці...
Хочаб тим що ЗБІЛЬШАТЬ своє платоспроможне споживання на пенсії в 2-3-5 разів... при цьому споживання в працездатному віці (середнє за 30 років) буде таке саме як і в тих хто буде працювати на 20% менше перших 10 років)

До чого ти цю дурню вже вкотре тулиш?
Про порівняння фінансових досягненнь підприємця і воєнпенса.

Якщо вже дуже чухається, то підказую: ти ніщеброд зі своїми 14 млн. грн. в порівнянні з деякими всл))), в яких мета перебування на вслужбі була така ж сама, як в тебе, підприємця --- заробити капітал.
Так що навіть в цьому порівнянні ти програв з трєском.

Знов затягнув стару пісню під назвою "А я мільйонер"))

Ще раз: розтули очі і подивись скільки людей замість витрачати-споживати віднесли свій капітал в банки, страхові, в нерухомість під оренду, в матраси, кріпту і т.д.
І як і чому бувші підприємці самі подались в заробітчани, в наймані.
А ти про нових співаєш "але якщо...".
Чарівной паличкой махнеш і буде твоє якщо. Бо без неї не підійдуть до дзеркала і твої співи не послухають.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 12 кві, 2025 15:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 15:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У зеленского в декларации несколько оффшорных компаний.
До войны он говорил это потому что янукович кошмарил.
Зеленский президент уже 6 лет.

Он повышает налоги. Вы донатьте.
А Зеленский будет дальше отмывать налоги

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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 15:38

  Schmit написав:ПС ЗСУ: Сили ППО вичерпали запас ракет до радянської техніки
Пригадую, у 22-му ракети С300/Бук умудрялись тратити чи не на Орлани.


  _Mykola_ написав:
  sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...

Десь так
або
так
:mrgreen:


"Прокачай небо"? "Запакуй ППО"?

Як це не дивно звучить, але цей проект врятував і далі рятує багато життів та інфраструктури. Так же як і "Дронопад". Ефективність ццих проктів сотні і тисячі відсотків на затрачені кошти. От якби таку ефективність МО... :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 15:39

  Бетон написав:У зеленского в декларации несколько оффшорных компаний.
До войны он говорил это потому что янукович кошмарил.
Зеленский президент уже 6 лет.

Он повышает налоги. Вы донатьте.
А Зеленский будет дальше отмывать налоги

Красава

Когда лично ты тупой, то плохо окружающим, а тебе - норм )

А ты сам разве не баловался оффшорами ?
Или свой миллион ты честно заработал, с уплатой всех налогов и никогда не оптимизировал налоги ? )

И это ты работал в самой коррумпированной области экономики - строительстве )

Ты beee против мёда ?
Или проститутка против секса ?
Или качок против тренажеров ?

Интересуюсь в порядке повышения самообразования )
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 15:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ще раз: розтули очі і подивись скільки людей замість витрачати-споживати віднесли свій капітал в банки, страхові, в нерухомість під оренду, в матраси, і т.д.
1 Для того щоб ПОНЕСТИ - треба було виконати пункт1 - створити.
Всі, хто поніс - звідкись отримали..
і це звідкись описане просто
спадщина
заробив
є ще вкрав, але це нелегальний варіант від ЗАРОБИВ
2 Так, серед 150 000 воєнпенсів, є десь 5000 багатших від мене-це нормально і мене не бентежить
3 Те що пишу я -дасть можливість тим хто зрозумів( це не більше 1 млн в кожних 10 років) - стати БАГАТШИМИ вже і не чекати 30-50-70 років, поки їм стане легше ЗАРОБЛЯТИ... тим більше що нагадаю ще раз
Для того щоб хтось легше заробив - цей самий хтось повинен погодитись легше витрачати
а капітал це частина Прибутку
а прибуточ це частина Доходу.
4 Якщо розмір капіталу дозволяє жити з відсотків по капіталу - то навіщо збільшувати капітал?
Я також планую на відпочинок витрачати ТІЛЬКИ відсотки з капіталу і взагалі не працювати
Чи ти здурі як голодний люмпен думаєш що людина яка заощадила в 5 разів більше ніж зможе витратити до смерті - буде працювати щоб створити в 6 разів більше?
Тоді ти просто дурень.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 12 кві, 2025 15:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 15:39

  Schmit написав:ПС ЗСУ: Сили ППО вичерпали запас ракет до радянської техніки
Пригадую, у 22-му ракети С300/Бук умудрялись тратити чи не на Орлани.


  _Mykola_ написав:
  sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком,
+ нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво...
а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...

Десь так
або
так
:mrgreen:


"Прокачай небо"? "Запакуй ППО"?

Як це не дивно звучить, але цей проект врятував і далі рятує багато життів та інфраструктури. Так же як і "Дронопад". Ефективність цих проектів сотні і тисячі відсотків на затрачені кошти. От якби таку ефективність МО... :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 15:40

  fler написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:Нічого нового, все те саме - зброя (власна і партнерська), санкції (дієві, а не імітація), політичний тиск (а не заігрування), визнання країною-терористкою (розрив дипстосунків, а не фінансування війни через закупівлю товарів на суми, що перевищують допомогу Україні).
Из всего этого в наших руках только "зброя (власна...".
Всё остальное от нас не зависит, а в руках "партнёров.

І шо? Поставки зменшились? Ні, зростали всі роки, поки США не обрали Трампа. Тепер інші країни замінили США.
Зростали всі роки. Но даже тогда были недостаточными. И мы говорим о сегодняшнем дне. США прекратили поставки. Европа честно признаётся, что полностью компенсировать прекращение американских поставок не сможет.

  ЛАД написав: За 3 года войны этого не произошло.

Хіба мало сталося за 3 роки? Вкотре нагадаю, бо ви постійно зводите до нуля досягнення ЗСУ. .......
Вы удивительно легко меняете тему. Мои слова были ответом на ваши:
Нічого нового, все те саме - зброя (власна і партнерська), санкції (дієві, а не імітація), політичний тиск (а не заігрування), визнання країною-терористкою (розрив дипстосунків, а не фінансування війни через закупівлю товарів на суми, що перевищують допомогу Україні)
И ни о чём другом, не о "досягненнях ЗСУ".

  ЛАД написав:Не вижу каких-то изменений в политике партнёров (и не только) в лучшую сторону. Пока что только ухудшение со стороны США.

Це відверта брехня. Партнери збільшили допомогу - і зброєю, і грошима, і санкції посилили, розробляють плани введення миротворців, просувають процес вступу до ЄС. США постачає Байденівську зброю і попередило (завчасно!) про закінчення безоплатних поставок. Також США веде перемовини з рф про закінчення війни, що не можна вважати погіршенням, принаймні поки невідомі результати.
Это явное преувеличение.
"плани введення миротворців, просувають процес вступу до ЄС".
О миротворцах я уже вчера отвечал prodigy. Почитайте.
"Процес вступу" просувається уже очень давно и никак не просунеться.
От того, что США попередило завчасно вам легче?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 15:43

  _Mykola_ написав:
  Schmit написав:ПС ЗСУ: Сили ППО вичерпали запас ракет до радянської техніки
Пригадую, у 22-му ракети С300/Бук умудрялись тратити чи не на Орлани.

  _Mykola_ написав:Десь так
або
так
:mrgreen:


"Прокачай небо"? "Запакуй ППО"?

Як це не дивно звучить, але цей проект врятував і далі рятує багато життів та інфраструктури. Так же як і "Дронопад". Ефективність ццих проктів сотні і тисячі відсотків на затрачені кошти. От якби таку ефективність МО... :roll:

Це ж пенсіонер з Брайтон-Біч, він проти України апріорі ...

Йому пох на інфраструктуру України
Йому головне - лизати дупу Трампу
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 15:46

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ще раз: розтули очі і подивись скільки людей замість витрачати-споживати віднесли свій капітал в банки, страхові, в нерухомість під оренду, в матраси, і т.д.
1 Для того щоб ПОНЕСТИ - треба було виконати пункт1 - створити.
Всі, хто поніс - звідкись отримали..
і це звідкись описане просто
спадщина
заробив
є ще вкрав, але це нелегальний варіант від ЗАРОБИВ
2 Так, серед 150 000 воєнпенсів, є десь 5000 багатших від мене-це нормально і мене не бентежить
3 Те що пишу я -дасть можливість тим хто зрозумів( це не більше 1 млн в кожних 10 років) - стати БАГАТШИМИ вже і не чекати 30-50-70 років, поки їм стане легше ЗАРОБЛЯТИ... тим більше що нагадаю ще раз
Для того щоб хтось легше заробив - цей самий хтось повинен погодитись легше витрачати
а капітал це частина Прибутку
а прибуточ це частина Доходу.

Да Кіосакі і Ко до тебе все це написали.
Давним давно.
І цих кеп-очевидностей повним повно під носом кожного. Співаків і співів.

А ти чомусь вирішив, що унікальний місіонер.
Ну цирк якийсь, чесне слово.
Попустись))

Для розвитку ж ринку країни петрають кейнси-бальцеровичі.
Щоб ти від своєї 30 річної важкої праці ще більший результат мав. І щоб інші більший вихлоп та стимул мали. Більшість мала змогу розвивати бізнес.
detroytred
 
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